Долетело всего шесть дронов: ПВО Украины поставило новый рекорд по защите неба

Вследствие вражеской атаки пострадали Кировоградщина, Харьковщина, Киевщина и Черкасщина.

https://glavred.info/ukraine/doletelo-vsego-shest-dronov-pvo-ukrainy-postavilo-novyy-rekord-po-zashchite-neba-10640459.html Ссылка скопирована

В ПС подтвердили сбитие 103-х ударных БпЛА / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, alerts.in

О чем речь:

Россия атаковала двенадцать областей Украины 176-ю дронами

103 ударных БпЛА сбили, 67 беспилотников-имитаторов - локально потеряны

Начиная с вечера 18 февраля, Украину атаковали 176 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 170 дронов не достигли целей. Детали рассказали Воздушные силы ВСУ в Telegram

"По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 103-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. 67 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении. видео дня

По данным Воздушных сил, от вражеской атаки пострадали Кировоградская, Харьковская, Киевская и Черкасская области.

Вражеские воздушные цели запускались с направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированного Крыма.

​ Дрон Shahed-136 ​ / Инфографика: Главред

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины", - подытожили в Воздушных силах.

Атаки России на Украину - последние новости

Как сообщал Главред, в Кировоградской области дрон РФ попал в многоэтажку. К сожалению, пострадали три человека, среди которых есть дети.

Кроме этого, в результате атаки беспилотников на Киев пылали машины во дворе возле жилого дома. По данным КГВА, обломки упали в нежилой зоне, а пожар был зафиксирован в складском помещении.

Кроме этого, в результате атаки России на Николаев, враг повредил ТЭС. В результате 46 тысяч абонентов остались без теплоснабжения, теперь местных жителей просят экономить электроэнергию.

Больше важных новостей:

Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред