Россия требует новых территориальных уступок от Украины: чего хочет Путин

Кратко:

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности 17 февраля выдвинул ряд требований в адрес Украины, в том числе речь шла и о новых территориальных уступках. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в тот же день, заявил что, Кремль не откажется от оккупированной части территории Украины. Заявления прозвучали накануне двусторонней встречи России и США 18 февраля в Саудовской Аравии.

Как говорится в отчете Института изучения войны (ISW), по словам Небензи, Крым, оккупированные части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей якобы "навсегда" стали частью России. Он считает, что Украина должна согласиться на пересмотр территориальных границ в рамках мирных переговоров, отдав России территорий Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас контролируются Киевом.

Кроме этого, Небензя отметил, что будущая Украина должна стать нейтральным государством без членства в военных альянсах и без права вступать в блоки безопасности.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в тот же день, отверг возможность каких-либо территориальных уступок со стороны России.

"Его заявление отражает предыдущее требование правителя РФ Владимира Путина, который в июне 2024 года заявил, что Украина должна вывести свои войска и передать России любые неоккупированные территории в указанных четырех областях", - отмечают аналитики.

В ISW добавили, что Лавров и Небензя также исключили участие европейских стран в мирных переговорах, обвинив Европу в агрессивной политике в отношении России.

"Россия, вероятно, возвращается к предыдущим требованиям Путина и информационным операциям, направленным на делегитимизацию Украины и ее правительства в глазах Запада", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, 18 февраля, в Саудовской Аравии состоится встреча между Россией и представителями США.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, Кремль отправил на переговоры с США главу МИД Сергея Лаврова и советника по национальной безопасности Юрия Юшакова.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тамми Брюс заявил, что переговоры в Саудовской Аравии не означают начало мирных переговоров по урегулированию войны в Украине.

Украина не будет участвовать в переговорах между США и Россией Саудовской Аравии о прекращении войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, Украина не признает никаких результатов переговоров в Саудовской Аравии, которые состоятся без Украины.

Другие новости:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.