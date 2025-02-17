В Кремле сказали, кто будет представлять РФ на переговорах в Саудовской Аравии

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- Кто будет представлять РФ на переговорах с чиновниками США в Саудовской Аравии
- О чем будут говорить стороны на встрече
Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии состоится встреча между Россией и представителями США. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, Кремль отправил на переговоры с США главу МИД Сергея Лаврова и советника по национальной безопасности Юрия Юшакова, цитирует РИА Новости.
Пресс-секретарь Путина заметил, что первоочередной задачей будет обсуждение потенциального восстановления всего комплекса российско-американских отношений.
Также стороны будут говорить об урегулировании войны в Украине и подготовке к саммиту Дональда Трампа и Владимира Путина.
"Саудовская Аравия была выбрана местом переговоров, потому что она устраивает и российскую, и американскую сторону", - сказал Песков.
Переговоры в Саудовской Аравии - последние новости
Как писал Главред, лидер США Дональд Трамп, вероятно, встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии до конца месяца. Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в переговорах между США и РФ.
Впоследствии в СМИ сообщили, что уже во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии состоится встреча высокопоставленных чиновников США и России для обсуждения возможного соглашения о прекращении войны в Украине. В состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Волтц и посол на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
Тем временем украинская правительственная делегация уже находится в Саудовской Аравии, где готовит визит президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, Украина представила ряд экономических проектов и приватизационных возможностей на полмиллиарда долларов.
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Кто такой Дмитрий Песков?
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
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