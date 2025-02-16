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Украина готовит визит Зеленского в Саудовскую Аравию - главные темы переговоров

Виталий Кирсанов
16 февраля 2025, 18:15
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Министр Юлия Свириденко напомнила, что Саудовская Аравия направила на восстановление Украины 500 млн долларов, помогая гуманитарно и экономически.
Юлия Свириденко
Украинская делегация в Эр-Рияде готовит визит Зеленского / коллаж: Главред, фото: FB Юлія Свириденко

Что сказала Свириденко:

  • Визит начался со встречи с почти сотней саудовских предпринимателей
  • Саудовская Аравия направила на восстановление Украины 500 млн долл
  • Экспорт в Саудовскую Аравию вырос

Украинская правительственная делегация находится в Саудовской Аравии, где готовит визит президента Украины Владимира Зеленского и уже представила экономических проектов и приватизационных возможностей на полмиллиарда долларов. Об этом написала министр экономики Юлия Свириденко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что визит начался со встречи с почти сотней саудовских предпринимателей и сообщила, что украинская делегация представила проекты в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре, масштабные проекты в сфере государственно-частного партнерства и привлекательные приватизационные возможности.

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"В последующие дни будем иметь десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. В частности готовим подписания важных экономических договоров со странами региона", - заявила также Свириденко.

Министр напомнила, что Саудовская Аравия направила на восстановление Украины 500 млн долларов, помогая гуманитарно и экономически.

"Сейчас призыв инвестируйте в Украину не дожидаясь завершения войны, мы можем проиллюстрировать очень конкретными бизнесами из Саудовской Аравии. Например FAS Energy, которая инвестировала в возобновляемую энергетику в Украине. Или SALIC, которая в прошлом году в сентябре стала совладельцем одного из крупнейших украинских агрохолдингов - МХП, приобретя 12,6% акций компании. Я бесконечно благодарна всем тем компаниям, которые показывают лидерство и то, что инвестировать в Украину сейчас можно и нужно", - отметила она.

По словам Свириденко, во время сегодняшней встречи украинская правительственная делегация увидела значительный интерес саудовских предпринимателей прежде всего к инфраструктурным и энергетическим проектам, а также к предложениям в сфере инноваций и агробизнеса, в частности в сфере производства удобрений, где Саудовская Аравия имеет экспертизу.

"Совместные усилия уже сейчас дают результат, хоть и небольшими шагами. Экспорт в Саудовскую Аравию вырос с 291 миллионов долларов в 2023 до 368 миллионов в 2024. И мы ожидаем роста и в этом году. Мы еще не вышли на довоенные показатели, но я надеюсь, что сможем этого достичь и такие бизнес-форумы этому будут способствовать", - написала украинский министр.

Она поблагодарила за презентацию инвестиционных возможностей министра аграрной политики Виталия Коваля, первого заместителя министра развития общин и территорий Украины Алену Шкурум, своего заместителя Алексея Соболева и и.о. председателя Фонда госимущества Иванну Смачило.

Также Свириденко выразила благодарность за продуктивный бизнес-форум министру инвестиций Саудовской Аравии Халиду Аль-Фалиху.

Планы Трампа по завершению войны - главное

Как сообщал Главред, в Саудовской Аравии в ближайшие дни состоятся переговоры между официальными представителями США и России. Целью переговоров является подготовка саммита с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского для поиска путей завершения войны.

Руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что Украина четко очертила красные линии в переговорах с США и ЕС. Он также опроверг слухи о встречах с россиянами и подчеркнул, что никакие решения без Украины не будут приняты.

Кроме этого, по данным The Telegraph, так называемый "мирный план" Дональда Трампа предусматривает передачу 20% территории Украины России в обмен на "гарантии мира" от Путина. США и НАТО не обязаны будут защищать Украину в случае нового нападения.

Европейских лидеров шокировало, что Трамп и Путин договариваются без консультаций с союзниками. Зеленский считает, что такой сценарий неприемлем.

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