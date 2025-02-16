Встречи с россиянами не планируются, пока мы не наработаем план – Ермак

Ермак отметил, что на каждой встрече отстаивалась линия, что диалог о безопасности Европы не может быть без Украины и ЕС.

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Украина определила "красные линии" интересов, говорит Ермак / коллаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022

Что сказал Ермак:

Состоялся предметный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом

Информация обо всех встречах с россиянами - это фейк

Москва несет ядерную угрозу для мира

На Мюнхенской конференции по безопасности произошло немало, что "может свидетельствовать о наработке плана завершения войны". Такое мнение выразил в Telegram руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Был действительно предметный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпредставителем президента США по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом. Украина четко определила красные линии собственных интересов. Разговор о соглашении по редкоземельным ресурсам был наполнен конкретикой, но он требует еще времени и идей для доработки", - написал он. видео дня

Ермак отметил, что на каждой встрече, в каждом диалоге отстаивалась линия, что диалог о безопасности Европы не может быть без Украины и ЕС.

"Информация обо всех встречах с россиянами - это фейк. Не было встреч и не планируются, пока мы не наработаем план. Президент четко ответил на эти вопросы", - заявил руководитель Офиса президента.

Относительно гарантий безопасности, он отметил, что "президент четко дал понять, что любое соглашение, если оно будет принято без Украины, мы его не примем".

"И в гарантиях безопасности нам нужны США. Мы никогда не примем решений, которые будут против украинских интересов", - заявил Ермак.

Он добавил, что переговоры продолжаются.

"Кстати, во время встречи с главой МИД Китая напомнил об ударе России по ЧАЭС. Москва несет ядерную угрозу для мира. Впереди у нас новые этапы переговоров. И мы будем стоять дальше на ключевых интересах Украины - справедливый мир", - заявил руководитель Офиса президента.

Как добавил глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко, без наличия плана справедливого мира с россиянами никто не говорит; его разработка будет продолжаться.

"США хотят, чтобы Европа дала понять, сколько военных они готовы послать в Украину в качестве миротворцев. В Европе, как я понимаю, консенсуса по этому поводу нет. Неужели до сих пор там доминирует видение, что за счет Украины можно обезопасить себя малой ценой? Надеюсь, что нет, потому что это откровенно уже за пределами реальности. Надо давно было вступить в игру безопасности самим", - отметил он.

Переговоры с Россией - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в Politico заявляли, что мирные переговоры с украинскими и российскими переговорщиками могут начаться в ближайшие дни. Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа уже отправились в Саудовскую Аравию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо представительство Европы за столом потенциальных переговоров, поскольку ЕС является очень большим партнером.

В то же время, министр обороны Германии Борис Писториус назвал ошибкой снятие со стола переговоров двух важных вопросов о членстве Украины в НАТО и территориальной целостности Украины.

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