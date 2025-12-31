Доллар и евро резко подешевели в начале года: новый курс валют на 1 января

Нацбанк кардинально изменил курс на 1 января.

Курс валют на 1 января / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 1 января

На сколько подешевел евро

Сколько будет стоить злотый 1 января

На четверг, 1 января, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара США и евро на начало нового года. Однако польский злотый несколько подорожал. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США на 1 января составляет 42,35 грн/долл. То есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с показателем 31 декабря.

Евро также продемонстрировал тенденцию к снижению. На четверг курс европейской валюты установлен на уровне 49,79 грн/евро, что на 6 копеек меньше, чем было зафиксировано накануне.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару колебались на уровне 42,23/42,32 грн/долл., а евро - 49,60/49,70 грн/евро.

Курс злотого на 1 января

Курс польского злотого на 1 января установлен на уровне 11,80 грн/злотый. В отличие от доллара и евро, польская валюта минимально подорожала - разница с показателем 31 декабря (11,7963 грн) составила менее одной копейки.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс доллара в 2026 году - прогноз эксперта

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что Нацбанк имеет все инструменты для удержания курса гривни в 2026 году в пределах до 45 грн за доллар.

Учитывая международную финансовую поддержку, ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной. Курс доллара, по его словам, вероятно, сохранится на уровне конца 2025 года - около 42 грн, без роста до 50 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, на 30 декабря Нацбанк снизил курс гривни. Доллар подорожал на 15 копеек - до 42,21 грн, евро вырос на 10 копеек - до 49,65 грн.

Также в январе 2026 года резких скачков курса доллара не ожидается, НБУ и в дальнейшем будет удерживать ситуацию под контролем. По прогнозу экспертов, курс будет колебаться в пределах 42,2-42,8 грн за доллар.

Как сообщал Главред, в проекте госбюджета-2026 заложен курс доллара 45,7 грн. В то же время аналитики прогнозируют умеренное ослабление гривни без резких скачков. В Dragon Capital ожидают курс до 44 грн в 2026-м.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

