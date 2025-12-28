Укр
Читать на украинском
Зарплаты вырастут на 150%: кому правительство повысит выплаты с 1 января

Руслана Заклинская
28 декабря 2025, 17:16
Масштабное повышение зарплат произойдет с 2026 года.
Зарплаты соцработников вырастут

Кратко:

  • В 2026 году оклады социальных работников вырастут почти в 2,5 раза
  • Зарплата социального менеджера поднимется с 8 243 грн до 20 607 грн

С 1 января 2026 года в Украине изменятся условия оплаты труда специалистов социальной сферы. Должностные оклады работников отрасли вырастут почти в 2,5 раза. Об этом сообщило Министерство социальной политики.

Повышение окладов составит около 150%. В ведомстве привели примеры того, как изменятся цифры в расчетных листах:

  • социальный менеджер с 15-м тарифным разрядом получал 8 242 грн, а теперь его оклад увеличится на 150% до 20 607 грн;
  • специалист по социальной работе будет получать 16 932 грн вместо предыдущих 6 773 грн.

В Министерстве отмечают, что качество социальной помощи и реабилитации напрямую зависит от мотивации людей, которые предоставляют эти услуги. Работа в этой сфере требует не только высокой квалификации, но и колоссального эмоционального ресурса и способности к сопереживанию.

"Работа социального работника требует большого ресурса, который измеряется не только профессионализмом, но и эмоциональным включением, способностью сочувствовать и помогать. Повышение оплаты труда социальных работников - это шаг к справедливой поддержке тех, кто ежедневно поддерживает других", - подчеркнул министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Как сообщал Главред, с 1 января 2026 года в Украине зарплаты педагогов вырастут на 30%, сообщили в МОН. В госбюджете на это предусмотрено 64,6 млрд грн.

Также в 2026 году в Украине изменят выплаты при рождении ребенка. С 1 января единовременное пособие вырастет до 50 тыс. грн и будет выплачиваться сразу.

Кроме этого, в 2026 году украинцы смогут выйти на пенсию в зависимости от возраста и страхового стажа. Для выхода в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет стажа, в 63 года - 23 года, а в 65 лет - 15 лет. Чем раньше человек планирует выход на пенсию, тем больше требования к стажу.

Об источнике: Минсоцполитики

Министерство социальной политики Украины - центральный орган исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в сфере социальной защиты. Деятельность Министерства направляется и координируется Кабинетом Министров Украины, пишет Википедия.

