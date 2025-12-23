Новые соцстандарты-2026: кому повысят зарплаты в 2,5 раза в новом году

Кратко:
- С нового года в Украине изменятся социальные стандарты
- Минимальная зарплата вырастет на 8%
- Общий прожиточный минимум увеличится до 3209 грн
С 1 января 2026 года в Украине вырастет минимальная зарплата и прожиточный минимум. Об этом пишет Главред со ссылкой на государственный бюджет на следующий год.
Так, в 2026 году социальные стандарты составят:
- минимальная зарплата - с 8000 грн до 8647 грн (рост на 8%);
- общий прожиточный минимум с 2920 грн до 3209 грн (+9,9%);
- прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 3028 грн до 3328 грн (+9,9%);
- прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 2361 грн до 2595 (+9,9%).
Повышение зарплаты педагогов - чего ждать
В государственном бюджете на 2026 год предусмотрено повышение минимальной заработной платы для педагогов. По словам председателя налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, запланировано повышение в 2,5 раза.
В случае повышения с 1 января минимальной заработной платы до 8647 гривен, минимальная зарплата педагогических работников составит 21 617 грн.
К слову, в течение всего 2026 года аналогичный уровень минимальной заработной платы (21617,50 грн) будет нужен и для продолжения бронирования работников предприятий. Если же забронированный будет получать "брутто" зарплаты меньше этой суммы, он может потерять бронь.
Как писал Главред, на 1 марта 2026 года в Украине запланирована индексация пенсий. Это ежегодная процедура, которая проводится для частичной компенсации роста цен на товары и услуги. Перерасчет осуществляется автоматически - без дополнительных обращений от пенсионеров, на основе материалов их пенсионных дел.
Директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк заявила, что в 2026 году 56% работодателей планируют увеличение зарплат для работников. Размер повышения составит в среднем 10-20%.
Также стало известно, как изменится курс валют перед праздниками.
Другие новости:
- Новогодние продукты взлетели в цене: как накрыть праздничный стол без лишних затрат
- Повышение тарифов: раскрыто, для кого цифры в платежках вырастут и почему
- Популярный банк закрывает все счета украинцев: последний срок снятия денег
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред