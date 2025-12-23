Новые соцстандарты-2026: кому повысят зарплаты в 2,5 раза в новом году

Стало известно, сколько будут получать украинцы с 1 января.

Заработная плата в Украине 2026 - сколько украинцы будут получать после повышения

С нового года в Украине изменятся социальные стандарты

Минимальная зарплата вырастет на 8%

Общий прожиточный минимум увеличится до 3209 грн

С 1 января 2026 года в Украине вырастет минимальная зарплата и прожиточный минимум. Об этом пишет Главред со ссылкой на государственный бюджет на следующий год.

Так, в 2026 году социальные стандарты составят:

минимальная зарплата - с 8000 грн до 8647 грн (рост на 8%);

общий прожиточный минимум с 2920 грн до 3209 грн (+9,9%);

прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 3028 грн до 3328 грн (+9,9%);

прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 2361 грн до 2595 (+9,9%).

Повышение зарплаты педагогов - чего ждать

В государственном бюджете на 2026 год предусмотрено повышение минимальной заработной платы для педагогов. По словам председателя налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, запланировано повышение в 2,5 раза.

В случае повышения с 1 января минимальной заработной платы до 8647 гривен, минимальная зарплата педагогических работников составит 21 617 грн.

К слову, в течение всего 2026 года аналогичный уровень минимальной заработной платы (21617,50 грн) будет нужен и для продолжения бронирования работников предприятий. Если же забронированный будет получать "брутто" зарплаты меньше этой суммы, он может потерять бронь.

Как писал Главред, на 1 марта 2026 года в Украине запланирована индексация пенсий. Это ежегодная процедура, которая проводится для частичной компенсации роста цен на товары и услуги. Перерасчет осуществляется автоматически - без дополнительных обращений от пенсионеров, на основе материалов их пенсионных дел.

Директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк заявила, что в 2026 году 56% работодателей планируют увеличение зарплат для работников. Размер повышения составит в среднем 10-20%.

Также стало известно, как изменится курс валют перед праздниками.

