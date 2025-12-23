Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Новые соцстандарты-2026: кому повысят зарплаты в 2,5 раза в новом году

Анна Ярославская
23 декабря 2025, 13:01
46
Стало известно, сколько будут получать украинцы с 1 января.
Новые соцстандарты-2026: кому повысят зарплаты в 2,5 раза в новом году
Заработная плата в Украине 2026 - сколько украинцы будут получать после повышения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • С нового года в Украине изменятся социальные стандарты
  • Минимальная зарплата вырастет на 8%
  • Общий прожиточный минимум увеличится до 3209 грн

С 1 января 2026 года в Украине вырастет минимальная зарплата и прожиточный минимум. Об этом пишет Главред со ссылкой на государственный бюджет на следующий год.

Так, в 2026 году социальные стандарты составят:

видео дня
  • минимальная зарплата - с 8000 грн до 8647 грн (рост на 8%);
  • общий прожиточный минимум с 2920 грн до 3209 грн (+9,9%);
  • прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 3028 грн до 3328 грн (+9,9%);
  • прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 2361 грн до 2595 (+9,9%).

Повышение зарплаты педагогов - чего ждать

В государственном бюджете на 2026 год предусмотрено повышение минимальной заработной платы для педагогов. По словам председателя налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, запланировано повышение в 2,5 раза.

В случае повышения с 1 января минимальной заработной платы до 8647 гривен, минимальная зарплата педагогических работников составит 21 617 грн.

К слову, в течение всего 2026 года аналогичный уровень минимальной заработной платы (21617,50 грн) будет нужен и для продолжения бронирования работников предприятий. Если же забронированный будет получать "брутто" зарплаты меньше этой суммы, он может потерять бронь.

Как писал Главред, на 1 марта 2026 года в Украине запланирована индексация пенсий. Это ежегодная процедура, которая проводится для частичной компенсации роста цен на товары и услуги. Перерасчет осуществляется автоматически - без дополнительных обращений от пенсионеров, на основе материалов их пенсионных дел.

Директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк заявила, что в 2026 году 56% работодателей планируют увеличение зарплат для работников. Размер повышения составит в среднем 10-20%.

Также стало известно, как изменится курс валют перед праздниками.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

зарплаты прожиточный минимум новости Украины госбюджет 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Люди выбегали с криком: киевляне рассказали о моменте удара РФ по жилому дому

Люди выбегали с криком: киевляне рассказали о моменте удара РФ по жилому дому

12:41Украина
"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: РФ выпустила по Украине более 600 воздушных целей

"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: РФ выпустила по Украине более 600 воздушных целей

12:32Украина
НДС на электрокары, пенсии по-новому и евро по 51: что меняется для украинцев с 1 января

НДС на электрокары, пенсии по-новому и евро по 51: что меняется для украинцев с 1 января

12:00Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

Последние новости

13:43

"Нормально": Готочкина рассказала, трудно ли ей скрывать роман с Цымбалюком

13:25

Как сохранить свежесть новогодней елки надолго: советы эксперта

13:24

Настя Каменских покинула США и решилась на изменения внешности — деталиВидео

13:09

"Ожидается рост": эксперт предупредил об изменении курса одной из валют в январе

13:08

Гороскоп Таро на сегодня 24 декабря: Рыбам - открывается путь, Весам - ответы

Когда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 годКогда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 год
13:01

Новые соцстандарты-2026: кому повысят зарплаты в 2,5 раза в новом году

12:41

Люди выбегали с криком: киевляне рассказали о моменте удара РФ по жилому дому

12:34

"Впервые признаюсь": Lida Lee подтвердила роман с Даниэлем СалемомВидео

12:32

"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: РФ выпустила по Украине более 600 воздушных целей

Реклама
12:13

"Узнал ночью": молчун Леонтьев испытал тяжелую утрату

12:12

"Променял футбол на женщину": возлюбленный Квитковой попал в громкий скандал

12:00

НДС на электрокары, пенсии по-новому и евро по 51: что меняется для украинцев с 1 января

11:51

"Вертолет разорвало в клочья": в Черкасской области разбился Ми-24, погиб Герой Украины

11:47

Как вывести старые пятна на кухонных полотенцах: простые и рабочие методы

11:45

Что имеет самый ужасный запах в мире: ученые назвали неожиданных претендентовВидео

11:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 декабря (обновляется)

11:24

Какой 24 декабря церковный праздник: что можно и нельзя делать в этот день

11:10

"Тур по врачам": Астафьева сделала заявление на фоне слухов о тяжелом диагнозе

10:59

Китайский гороскоп на завтра 24 декабря: Лошадям - обиды, Свиньям - беспокойство

10:50

РФ нанесла массированный удар по энергетике: почти вся Ровенщина без света, ситуация сложная

Реклама
10:38

"Циничный удар в канун Рождества": Свириденко рассказала о последствиях атаки РФ

10:36

Лучше обойти: почему нельзя переступать через человека

10:29

"Есть потери": Зеленский сообщил о трагических последствиях ночной атаки РоссииФото

10:24

"Это про политику": Пугачева громко высказалась новой песнейВидео

10:13

Во время "прямой линии" с Путиным на российском ТВ показали двойника - ЦПД

10:09

Что нужно сделать с монетой на Рождество: мольфар поделился действенным ритуаломВидео

10:07

Звезды, умершие в 2025 году: с кем прощались украинцы

09:57

Екатерина Рыженкова досье

09:46

Астрологи назвали вещи, которые не следует хранить в кошельке

09:35

Известная актриса поставила на место Ксению Мишину - детали

09:31

Отключение света в Украине — графики на 23 декабря (обновляется)

09:20

Путин ведет Россию к финансовому краху и дефолту - The Washington Post

09:19

Поиск путей завершения войны зашел в тупикмнение

09:18

РФ атаковала Киев и другие области Украины, есть жертвы и раненые: все последствияФото

09:03

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:15

Доклады генералов убеждают Путина, что он скоро выиграет войну – FT

07:55

Иглесиас и Курникова стали родителями в четвертый раз и показали фото

07:50

РФ бьет по энергетике, в Украине введены экстренные отключения света: детали

07:34

Дроны атаковали Буденновск в РФ: на заводе "Ставролен" - мощный пожарВидео

06:33

Украину атакуют дроны и ракеты, "красная" почти вся страна: где угроза "прилетов"

Реклама
06:10

Как Россия затягивает переговоры, а Трампу нечем отвечатьмнение

06:00

Больше, чем просто десерт: настоящий шедевр на новогодний столВидео

05:55

"Поставил перед фактом": Фединчик раскрыл переломный момент отношений с Денисенко

05:14

Как понять, что собака устала от гостей: сигналы, которые нельзя игнорировать

04:24

Как снять гель-лак в домашних условиях: проверенный метод

04:00

Можно ли пробурить Землю насквозь: ученые поразили неожиданным ответом

03:36

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

03:05

Салат-сенсация из трех ингредиентов: на Новый год исчезнет со стола за минуту

02:49

РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

02:10

Зачем нужно насыпать соду на матрас: хитрый трюк от хозяек

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять