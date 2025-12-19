Украинцы в 2026 году станут еще богаче: работодатели продолжат повышать зарплаты

Зарплата остается одним из ключевых инструментов конкуренции работодателей за рабочую силу в условиях устойчивого кадрового дефицита.

В 2026 году планируют увеличение зарплат 56% работодателей на 10-20% / Коллаж: Главред, фото: pexels

Лидерами по трудоустройству стали Днепропетровская, Львовская и Киевская области

В 2026 году планируют увеличение зарплат 56% работодателей на 10-20%

В 2026 году 56% работодателей планируют увеличение зарплат для работников. Размер повышения составит в среднем 10-20%. Об этом сообщила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

"Зарплата остается одним из ключевых инструментов конкуренции работодателей за рабочую силу в условиях устойчивого кадрового дефицита. Если в прошлом году повышение зарплаты на 2025 год планировали 35% работодателей, то фактически повысили ее 45%. В 2026 году планируют увеличение зарплат 56% работодателей в среднем на 10-20%", - отметила она. видео дня

По данным опроса 61 тысячи предприятий, 67% из них продолжали наем персонала в 2025 году. Лидерами по трудоустройству стали Днепропетровская, Львовская, Киевская области и Киев. Среди отраслей-лидеров - перерабатывающая промышленность, торговля, здравоохранение, образование и сельское хозяйство.

Также Жовтяк отметила, что работодатели все активнее рассматривают трудоустройство ветеранов, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью, работников старше 60 лет и молодежи без опыта.

"Могу сказать, что в прошлом году, когда мы финализировали опрос, мы видели, что 60-65% предпринимателей планировали трудоустраивать внутренне перемещенных людей, участников боевых действий или людей с инвалидностью. В этом году эти показатели в среднем выше 90%", - рассказала директор службы занятости.

Заработная плата в Украине - что известно

Ранее Главред сообщал, с 1 января в Украине повысят минимальную заработную плату - с нынешних 8 000 грн до 8 647 грн. Несмотря на рост, эта сумма все равно остается ниже фактического прожиточного минимума, который составляет 10 192 грн и отражает реальный уровень бедности.

В Украине могут вырасти зарплаты учителей. Минимальный оклад может увеличиться до 21 тысячи гривен. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

В то же время зарплаты в Украине не успевают за ростом цен. По состоянию на сегодня нехватка работников остается самой большой преградой для ведения бизнеса.

