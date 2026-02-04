Укр
В Украине пересчитают коммуналку: что изменится в платежках и нужно ли переплачивать

Юрий Берендий
4 февраля 2026, 19:59
110
Правительство обеспечит контроль за перерасчетом коммунальных платежей, чтобы потребители платили только за фактически полученные услуги, указала Свириденко.
В Украине пересчитают коммуналку: что изменится в платежках и нужно ли переплачивать
В Украине проведут перерасчет коммунальных платежей - что изменится / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Перерасчет платы за коммуналку проведут автоматически
  • Инициатива направлена на то, чтобы граждане не переплачивали за услуги, которые не получили из-за российских обстрелов

В Украине проведут перерасчет коммунальных платежей. Если граждане из-за российских обстрелов оставались без света, воды или отопления, то переплачивать за эти услуги не нужно. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Свириденко сообщила, что встретилась с главой Госпродпотребслужбы Сергеем Ткачуком.

Премьер поручила обеспечить надзор и контроль за выполнением решения правительства о пересчете платы за коммунальные услуги и реагировать на любые нарушения прав потребителей.

По ее словам, перерасчет должны выполнить сами поставщики услуг и коммунальные предприятия автоматически за период с 1 января, без необходимости дополнительных заявлений от граждан, и он должен отразиться в платежках уже в феврале. Это касается услуг по теплоснабжению, водоснабжению и вывозу бытовых отходов.

"Люди должны платить только за полученные услуги. Если из-за вражеских обстрелов тепла и воды не было, потребители не должны переплачивать", - подчеркнула она.

Юлия Свириденко НОВА, премьер-министр Украины
Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Будут ли поднимать тарифы на коммуналку - мнение нардепа

Как ранее писал Главред, в Украине коммунальные тарифы не повышают, однако в Верховной Раде обсуждают возможность их увеличения.

По словам народного депутата и члена энергетического комитета Сергея Нагорняка, в 2026 году правительство должно четко определить категории населения, которые будут получать государственную поддержку по тарифам, тогда как другие граждане смогут оплачивать коммунальные услуги по рыночным ценам.

"Мы не можем субсидировать все государство и все 100% населения. Сегодня большое количество киевлян и других жителей в других городах Украины могут платить по рыночным ценам. Их государство не должно субсидировать, потому что это будет нечестно и несправедливо по отношению ко всем", - заявил он.

Тарифы для украинцев - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинцев предупреждают о возможном резком росте тарифов на электроэнергию. По словам энергетического эксперта Украинского института будущего Станислава Игнатьева, международные кредиторы требуют уже в этом году пересмотреть цены для населения, несмотря на войну.

В то же время мобильный оператор Vodafone объявил об изменении стоимости тарифов линейки FLEXX. Новые условия для абонентов начали действовать с 14 января 2026 года.

Кроме того, в Украине заметно выросли цены на услуги сетей зарядных станций для электромобилей. Среди причин подорожания — возобновление уплаты НДС при импорте электрокаров, что в совокупности может существенно повлиять на развитие и доступность электротранспорта, отметила эксперт по инвестициям в автомобильной отрасли Марина Китина.

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Почему 5 февраля нельзя танцевать: какой церковный праздник

