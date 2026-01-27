Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Электрокары станут роскошью: эксперт объяснила, чего ожидать от цен в Украине

Юрий Берендий
27 января 2026, 17:56
37
Эксперт объяснила, как подорожание зарядки и возврат НДС влияют на поведение покупателей и сдерживают развитие рынка электромобилей в Украине.
Электрокары станут роскошью: эксперт объяснила, чего ожидать от цен в Украине
Как новый тариф на зарядку электрокаров повлияет на рынок / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • В Украине почти нулевой спрос на электромобили
  • Повышение тарифов и возврат НДС сдерживают потенциальных покупателей

В Украине существенно подорожали услуги сетей зарядных станций для электромобилей. Дополнительным фактором роста расходов стало возобновление уплаты НДС при импорте электрокаров в Украину. В совокупности это может заметно отразиться на рынке электротранспорта. Об этом сообщила в интервью Главреду эксперт по инвестициям и их сопровождению в автомобильной отрасли Марина Китина.

Она отметила, что эти изменения вряд ли приведут к массовой распродаже электромобилей — скорее речь идет о дискуссиях и эмоциональной реакции потребителей. Единичные случаи возможны, в частности, когда электрокар является единственным автомобилем в семье и нужен для ежедневных поездок без альтернативы.

видео дня

"Но в целом люди покупают электромобиль в нескольких типичных сценариях: когда есть частный дом; когда это вторая машина в семье; когда человек понимает, где и как она заряжается — например, в радиусе 100–200 метров есть зарядная станция возле дома", — указала она.

По словам Китиной, люди осознают, что электроснабжение постепенно восстанавливается, но в то же время все понимают, что это лишь временное состояние. В любой момент новые ракетные удары могут снова вызвать новые отключения, и с такой реальностью страна вынуждена жить.

По ее словам, эти обстоятельства существенно сдерживают рост рынка электромобилей. Уже сейчас у ряда брендов по состоянию на 26 января не зафиксировано ни одной продажи, тогда как в ноябре-декабре прошлого года спрос был чрезвычайно высоким.

"Они сами говорят: во-первых, продавать особо и нечего – все, что могли, распродали. Во-вторых, это совпало с тем, что люди хотели купить дешево и сэкономить. Они это сделали, купили электромобили, а теперь просто ждут стабилизации с электричеством. Но это не та ситуация, которая побуждает человека продавать автомобиль. Если человек нашел деньги на покупку электромобиля, он найдет деньги и на зарядку по 30 грн за кВт/ч", – резюмирует она.

Как возврат НДС на импорт электрокаров повлияет на рынок - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, с 1 января 2026 года в Украине возобновляется уплата НДС на электромобили, однако это не означает возвращение полного налогообложения электрокаров. Об этом сообщил руководитель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

Он пояснил, что механизм на самом деле довольно понятен, хотя и имеет отдельные особенности. Налоговая льгота на ввоз электрокаров с самого начала была временной. Начиная с 2018 года, когда ее ввели, в законодательстве каждый раз определяли конечную дату действия этой нормы. В дальнейшем ее почти каждый год продлевали — либо на один год, либо сразу на несколько лет.

"На этот раз льготу просто не продлили", - подчеркнул он.

Экономические новости Украины — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, на украинском внутреннем рынке наблюдается рост стоимости моркови, что связано с уменьшением объемов продукции от отечественных производителей. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

В то же время в Украине зафиксировали рост цен на картофель. Аналитики проекта EastFruit отмечают, что до этого стоимость продукта оставалась стабильной еще с середины декабря прошлого года.

Кроме того, до 31 марта 2026 года в Украине будет действовать обновленный тариф на электроэнергию, который позволит снизить стоимость зарядки электромобилей. Удешевление произойдет за счет операторов зарядных сетей, которые добровольно сокращают собственную маржу. По словам эксперта по инвестициям в автомобильной отрасли Марины Китиной, в случае отказа платформы от комиссии она не будет получать прибыль, зато конечная цена для владельцев электрокаров станет ниже.

Другие новости:

О персоне: Марина Китина

Марина Китина - эксперт по привлечению и сопровождению инвестиций в автомобильной индустрии UkraineInvest. Бывшая советник министра инфраструктуры Украины и экс-сотрудница Офиса поддержки реформ при Министерстве инфраструктуры Украины.

Основательница агентства GreenMobility Media, имеет собственный YouTube-канал, посвященный обзорам электрических автомобилей. Анализирует статистику электромобилей, занимается популяризацией их использования, рассказывает о мотивации украинцев переходить на электротранспорт и развивает соответствующие сообщества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

экономика налоги Марина Китина
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Арктический холод вернется в Украину - названа дата нового похолодания

Арктический холод вернется в Украину - названа дата нового похолодания

17:54Синоптик
Были участниками боевых действий: новые детали убийства полицейских на Черкащине

Были участниками боевых действий: новые детали убийства полицейских на Черкащине

17:40Украина
РФ обстреляла пассажирский поезд в Харьковской области: загорелся вагон, есть раненые

РФ обстреляла пассажирский поезд в Харьковской области: загорелся вагон, есть раненые

17:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовый перелом недели: трем знакам зодиака выпадет шанс изменить жизнь

Финансовый перелом недели: трем знакам зодиака выпадет шанс изменить жизнь

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Петухам повезет, Собакам нужна помощь

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Петухам повезет, Собакам нужна помощь

Почему 27 января нельзя работать с острыми предметами: какой церковный праздник

Почему 27 января нельзя работать с острыми предметами: какой церковный праздник

Последние новости

18:36

Раскрыт секрет самой странной иконы в Украине - как она выглядит и к чему там рыба

18:32

Ограничение поставок горячей воды: назван самый проблемный район Киева

18:30

Как сказать по-украински "когда я ем, я глух и нем" - два правильных вариантаВидео

17:56

Электрокары станут роскошью: эксперт объяснила, чего ожидать от цен в Украине

17:54

Арктический холод вернется в Украину - названа дата нового похолодания

70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина
17:50

"Наехала София Михайловна": Ротару спасла карьеру известного певца

17:40

Были участниками боевых действий: новые детали убийства полицейских на Черкащине

17:26

РФ обстреляла пассажирский поезд в Харьковской области: загорелся вагон, есть раненые

16:57

Доллар резко подешевел, а евро установил новый рекорд: курс валют на 28 января

Реклама
16:57

Киев и другие регионы превратятся в каток - прогноз погоды в Украине на 28 января

16:56

Популярные вещи вышли из моды: топ-5 антитрендов 2026 годаВидео

16:46

Экономная, но божественная на вкус закуска: рецепт намазки за 10 минут

16:31

Соперница Свитолиной устроила разгром после проигрыша - момент попал на видео

15:51

Россия целенаправленно обстреляла важный объект на западе Украины - детали

15:48

Спецпредставитель Путина сорвался и устроил скандал из-за одного из условий мира

15:40

Авторы умерли, а он еще идет: что известно о самом длительном эксперименте в миреВидео

15:24

На Ровенщину придет резкое потепление, но ненадолго: когда ожидать новых морозов

15:18

Пригреет до +4 градусов: на Тернопольщину надвигается значительное потепление

14:50

Уже на 16% дороже: стоимость одного продукта неожиданно выросла в январе

14:40

Поздравления со Сретением Господним 2026 - теплые пожелания и картинки

Реклама
14:28

"Люди в Украине замерзают": российская актриса публично поддержала украинцев

14:26

Миф о советском образовании: бесплатное только в учебниках

14:20

Потребление больше на 20%: что сделать с морозилкой, чтобы не переплачивать

13:49

"Вынуждена была уйти": предательниц Повалий и Лорак оправдал известный певец

13:40

Герасимов заявил о "захвате" Купянска-Узлового: в ЦПД рассказали правду

13:39

Гороскоп на завтра 28 января: Водолеям - сюрприз, Девам - новый поворот

13:26

Стадо одичавших коров заметили возле Чернобыля: как выживают в зимних условияхФото

13:10

Трагедия в Черкасской области: четверо полицейских погибли при задержании убийцы

12:54

Почему опытные водители держат в авто уксус: хитрость, которая спасает зимой

12:38

РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

12:34

Станет легче платить: эксперт оценила, когда зарядка электрокаров подешевеет

12:30

"Там все отказало": Иво Бобул раскрыл, что привело Степана Гигу к смерти

12:14

Что не так с легендарной "Докторской" колбасой: правда из архивов

12:10

Почему 28 января нельзя убивать пауков и тараканов: какой церковный праздник

11:46

Тепло до +2°С надвигается на Полтаву: когда холод покинет область

11:45

Свитолина разгромила третью ракетку мира и вышла в полуфинал Australian Open

11:33

"Как я люблю": Галкин пошел на перевоплощение ради Пугачевой

11:33

Разрушенные дома и раненые дети: Зеленский отреагировал на удар РФ по ОдессеФото

11:22

Почему в Одессе нет света: РФ атаковала энергообъект ДТЭК, разрушения колоссальные

11:15

РФ собирает силы для наступления: военный назвал два города, которые под угрозой

Реклама
11:09

Когда учителя получат повышенную зарплату: министр образования назвал срок

10:31

Мужчина заказал iPhone на Temu и был готов к худшему — результат сильно удивилВидео

10:25

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Петухам повезет, Собакам нужна помощь

10:24

"Не хотел детей с ней": Иво Бобул эмоционально высказался о браке с Сандулесой

10:09

Гарантии безопасности в обмен на Донбасс: СМИ узнали об условиях США для Украины

10:05

Франция блокирует закупку: страны ЕС борются за передачу Украине Storm Shadow

09:09

Пять знаков зодиака, которые не могут жить без сада и огорода

09:06

Новый график отключений для Одессы и области: когда не будет света 27 январяФото

08:59

РФ атаковала Львовскую область: под удар попала инфраструктура, что известно

08:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 января (обновляется)

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять