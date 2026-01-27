Электрокары станут роскошью: эксперт объяснила, чего ожидать от цен в Украине

Эксперт объяснила, как подорожание зарядки и возврат НДС влияют на поведение покупателей и сдерживают развитие рынка электромобилей в Украине.

Как новый тариф на зарядку электрокаров повлияет на рынок / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

В Украине почти нулевой спрос на электромобили

Повышение тарифов и возврат НДС сдерживают потенциальных покупателей

В Украине существенно подорожали услуги сетей зарядных станций для электромобилей. Дополнительным фактором роста расходов стало возобновление уплаты НДС при импорте электрокаров в Украину. В совокупности это может заметно отразиться на рынке электротранспорта. Об этом сообщила в интервью Главреду эксперт по инвестициям и их сопровождению в автомобильной отрасли Марина Китина.

Она отметила, что эти изменения вряд ли приведут к массовой распродаже электромобилей — скорее речь идет о дискуссиях и эмоциональной реакции потребителей. Единичные случаи возможны, в частности, когда электрокар является единственным автомобилем в семье и нужен для ежедневных поездок без альтернативы.

"Но в целом люди покупают электромобиль в нескольких типичных сценариях: когда есть частный дом; когда это вторая машина в семье; когда человек понимает, где и как она заряжается — например, в радиусе 100–200 метров есть зарядная станция возле дома", — указала она.

По словам Китиной, люди осознают, что электроснабжение постепенно восстанавливается, но в то же время все понимают, что это лишь временное состояние. В любой момент новые ракетные удары могут снова вызвать новые отключения, и с такой реальностью страна вынуждена жить.

По ее словам, эти обстоятельства существенно сдерживают рост рынка электромобилей. Уже сейчас у ряда брендов по состоянию на 26 января не зафиксировано ни одной продажи, тогда как в ноябре-декабре прошлого года спрос был чрезвычайно высоким.

"Они сами говорят: во-первых, продавать особо и нечего – все, что могли, распродали. Во-вторых, это совпало с тем, что люди хотели купить дешево и сэкономить. Они это сделали, купили электромобили, а теперь просто ждут стабилизации с электричеством. Но это не та ситуация, которая побуждает человека продавать автомобиль. Если человек нашел деньги на покупку электромобиля, он найдет деньги и на зарядку по 30 грн за кВт/ч", – резюмирует она.

Как возврат НДС на импорт электрокаров повлияет на рынок - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, с 1 января 2026 года в Украине возобновляется уплата НДС на электромобили, однако это не означает возвращение полного налогообложения электрокаров. Об этом сообщил руководитель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

Он пояснил, что механизм на самом деле довольно понятен, хотя и имеет отдельные особенности. Налоговая льгота на ввоз электрокаров с самого начала была временной. Начиная с 2018 года, когда ее ввели, в законодательстве каждый раз определяли конечную дату действия этой нормы. В дальнейшем ее почти каждый год продлевали — либо на один год, либо сразу на несколько лет.

"На этот раз льготу просто не продлили", - подчеркнул он.

Кроме того, до 31 марта 2026 года в Украине будет действовать обновленный тариф на электроэнергию, который позволит снизить стоимость зарядки электромобилей. Удешевление произойдет за счет операторов зарядных сетей, которые добровольно сокращают собственную маржу. По словам эксперта по инвестициям в автомобильной отрасли Марины Китиной, в случае отказа платформы от комиссии она не будет получать прибыль, зато конечная цена для владельцев электрокаров станет ниже.

О персоне: Марина Китина Марина Китина - эксперт по привлечению и сопровождению инвестиций в автомобильной индустрии UkraineInvest. Бывшая советник министра инфраструктуры Украины и экс-сотрудница Офиса поддержки реформ при Министерстве инфраструктуры Украины. Основательница агентства GreenMobility Media, имеет собственный YouTube-канал, посвященный обзорам электрических автомобилей. Анализирует статистику электромобилей, занимается популяризацией их использования, рассказывает о мотивации украинцев переходить на электротранспорт и развивает соответствующие сообщества.

