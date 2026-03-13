Ямы на дорогах после зимы: украинцев предупредили о затяжном ремонте

Названы сроки ремонта поврежденных дорог

В Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины прокомментировали вопрос о том, каковы сроки восстановления наиболее поврежденных участков автодорог после зимнего сезона.

В ответ на официальный запрос Главреда в Агентстве пояснили, что восстановление наиболее проблемных участков должно быть закончено до июля текущего года.

В то же время уточняется, что такие сроки работ предусмотрены при условии осуществления запланированного финансирования.

"Оперативное устранение наиболее опасных деформаций дорожного покрытия может быть выполнено до 30 июня 2026 года, при условии использования предусмотренного финансирования 4,6 млрд грн, а также привлечения дополнительных ресурсов примерно 10 млрд грн.", - добавили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Ранее Главред писал о том, как объехать все ямы на дороге и не повредить авто. Инструктор поделился методами, которые помогут не попасть в яму на дороге.

Напомним, ранее сообщалось о новом дорожном знаке. Загадочная оранжевая стрелка появилась на дорогах.

Об источнике: Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины — это центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров через вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий. Агентство отвечает за реализацию государственной политики в сфере восстановления и развития инфраструктуры страны. Агентство было создано в 2023 году на базе Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и государственного предприятия "Укринфрапроект" для координации масштабного восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате полномасштабной войны. Среди основных задач учреждения — строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог государственного значения, восстановление жилой, социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры, развитие пунктов пропуска через государственную границу, а также обеспечение безопасности дорожного движения и защиты объектов критической инфраструктуры. Кроме того, агентство координирует проекты восстановления, финансируемые международными партнерами, привлекает инвестиции, управляет государственными инфраструктурными активами и внедряет современные системы закупок и управления проектами. Его структура включает центральный офис, региональные службы восстановления, централизованную закупочную организацию и группу управления проектами.

