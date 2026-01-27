70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина

Весной ситуация с электроэнергией улучшится, что приведет к снижению стоимости зарядки электромобилей, считает эксперт.

Цена на зарядку электромобилей в Украине выросла вдвое / Коллаж Главред

16 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление "О предельных ценах на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке", согласно которому изменились условия покупки электроэнергии для бизнеса и небытовых потребителей.

В частности, до 31 марта 2026 года будет действовать новый тариф на электроэнергию, что уже привело к резкому повышению стоимости зарядки на публичных зарядных станциях вдвое. А это, в свою очередь, вызвало беспокойство владельцев электрокаров и их возмущение в соцсетях.

В интервью Главреду эксперт по привлечению и сопровождению инвестиций в автомобильной индустрии Марина Китина рассказала, как морозы и отключения электроэнергии повлияли на рынок электрокаров, когда снизятся цены на зарядку и начнется ли массовая продажа электромобилей.

Насколько рост тарифов на публичные зарядки уже ощутили на себе владельцы электрокаров – что изменилось?

Если коротко, сейчас среди владельцев электрокаров наблюдается почти паника. Никто не ожидал, что буквально за сутки тариф на скоростную зарядку вырастет с около 20 грн за кВт/ч до 33 грн, а в отдельных случаях – например, в Одессе – даже до 55 грн.

То есть имеем подорожание почти в полтора раза за очень короткое время. Из-за этого люди начали внимательно следить за действиями операторов зарядных станций и, не разбираясь во всех причинах, обвинять их в спекуляциях – мол, есть спрос, есть предложение, поэтому они просто хотят больше заработать.

На самом деле это не совсем так.

Начиная примерно с 9 января публичная зарядка электромобилей в Украине стала менее комфортной, чем раньше, из-за возобновления длительных отключений электроэнергии. В некоторых районах света не было по три-четыре суток, а кому-то его давали только на несколько часов, но этого недостаточно для зарядки авто дома. А по статистике, около 70% владельцев электромобилей в Украине заряжаются именно дома. В среднем по Украине соотношение – примерно одна зарядная станция на семь электромобилей, и это с учетом того, что большинство заряжалось дома. А так получилось, что все одновременно выехали и захотели зарядиться.

Вторая проблема – это совпадение нескольких факторов, которые добавили негатива. Прежде всего, это сильные морозы. Электромобили прихотливы, и не то, чтобы не способны передвигаться, но у них есть свои нюансы. Например, чтобы автомобиль мог принимать ту мощность, которую зарядная станция для электромобиля способна отдавать через инвертор, батарея должна быть прогрета. Желательно, чтобы температура была хотя бы около –10 °C – тогда зарядка происходит более-менее в штатном режиме.

Когда же на улице сильные морозы, батарея фактически переохлаждается и теряет способность сразу принимать высокую мощность. Она сначала подогревается, и только потом автомобиль начинает полноценно заряжаться. Именно поэтому во время сильных морозов мы видим резкое падение мощности зарядных станций.

И это не потому, что зарядная станция "не хочет" отдавать мощность, а потому, что автомобиль не прогрет, это физически невозможно. Если в нормальных условиях средний электромобиль может принимать, условно, 80 кВт, то в мороз эта цифра спокойно падает до 30 кВт или даже ниже. Соответственно, время зарядки существенно увеличивается.

В результате владелец электромобиля сталкивается сразу с несколькими проблемами. Во-первых, найти зарядную станцию, которая работает от света. В каждом приложении наших операторов – и здесь они молодцы – показано, какие зарядные станции работают, а какие отключены, чтобы человек зря туда не ехал, даже если еще вчера там заряжался. То есть вы тратите время уже на то, чтобы просто найти рабочую станцию.

Когда вы приезжаете, вероятность попасть сразу на зарядку сейчас уже значительно выше, но был пиковый период – примерно полторы недели – когда приходилось стоять в очередях. Вы приезжаете, а там уже есть машины, которые заряжаются, и еще несколько – в живой очереди. В результате вы тратите, условно, час на ожидание в очереди и еще около часа на саму зарядку автомобиля. То есть получалось так, что одна поездка на скоростную зарядную станцию могла занимать в среднем до трех часов. И к этому люди просто не были готовы.

Второй момент – стоимость. Если еще вчера зарядка стоила около 18 гривен за киловатт, то уже сегодня люди увидели 33 гривны, то есть цена выросла почти вдвое. Многие покупали или привозили электромобиль именно с расчетом на экономию. И в результате люди начали пересчитывать расходы и говорить: "А зачем тогда электромобиль, если автомобиль на газе заправлять стоит примерно так же, но это значительно быстрее?".

Возникает логичный вопрос: в чем тогда смысл владения электромобилем? Но это, скорее, паническая реакция. Как человек, имеющий отношение к развитию электромобильной инфраструктуры в Украине, я вижу: 90-95% электромобилистов пишут "все пропало" — мол, что теперь делать, цена никогда не снизится, проще перейти на газ или даже продать авто. Люди, откровенно говоря, начали паниковать.

Я бы хотела донести простой месседж: мы почему-то забываем, что в стране идет война. Война – это форс-мажор, вопрос жизни и смерти. Но фокус внимания почему-то сместился исключительно на цены на зарядку электромобилей. Никто не заставляет людей платить эти деньги принудительно. Это временная ситуация – от нее никуда не деться, но она пройдет. Более того, операторы уже начали снижать цены, но только потому, что начали вкладывать собственные средства. Не потому, что они стали "добрее", а потому, что поняли: слишком высокий тариф отпугивает людей.

К сожалению, появились и радикальные эмоциональные призывы: мол, надо портить станции, резать кабели. Это полное непонимание последствий. Во-первых, все фиксируется камерами, и найти человека – не проблема. Во-вторых – зачем? Из-за высокой цены устраивать такой "мини-забастовку"? Это бессмысленно и ничего хорошего не даст. Я надеюсь, что до реальных действий люди не дойдут.

И важно понимать, как работает рынок: есть операторы зарядных станций, а есть платформы с биллингом, поэтому одна платформа действительно может объединять нескольких операторов. В результате получается такая модель: есть приложение, есть платформа с биллингом, а владельцев самих зарядных станций – сотни или даже тысячи. Условно, если около 2000 станций, это означает 2000 разных владельцев – людей или бизнесов, которые купили станцию и именно они могут корректировать цену.

Конечно, цена не может быть произвольной – она ориентируется на рынок, потому что если поставить слишком высокий тариф, люди просто не будут заряжаться. Но условно: я решила поставить 50 грн, а соседняя станция – 30 грн. И люди, не понимая этой системы, считают, что все цены повысила одна компания.

На самом деле владельцы станций увидели ситуацию на рынке и то, что входная цена электроэнергии для бизнеса выросла в среднем примерно на 12%, а в пиковые моменты – до 15-16%. Но весь негатив пошел именно на платформу, потому что она "на виду". Конечно, владельцы считают экономику. Есть минимальная цена, ниже которой бизнес просто не выживет. Если не ошибаюсь, это примерно 19 грн 40 коп. за кВт/ч. И это без технического обслуживания, без эквайринга, без биллинга – то есть фактически "в ноль".

Если же добавить по гривне-две на обслуживание, сервис, риски – вот и получается сегодня 27-28 грн за кВт/ч. Это логичная рыночная цена, которая, вероятно, удержится до окончания действия действующего постановления, то есть до 31 марта.

Мы надеемся, что после истечения срока действия этого постановления ситуация облегчится. Гарантий нет – его могут как продлить, так и отменить, но весной будет намного проще: появится солнце, ветер, вода. То есть те альтернативные источники энергии начнут активнее работать, и электроэнергии в стране станет больше. Также сейчас активно развивается когенерация – к сожалению, пока не в тех объемах, в которых хотелось бы, но она тоже имеет потенциал дать Украине сохранять больше собственной электроэнергии. Именно из-за этих факторов цена потенциально может снизиться.

Хотя мы все знаем правило: если что-то подняли, оно редко возвращается к прежнему уровню. Но стоит также помнить, что до конца января уже фиксируют рост цен на дизель и топливо. То есть это не уникальная проблема электрозарядок – это общая кризисная ситуация, которая сложилась буквально за сутки и которую никто не мог предвидеть. И здесь у меня есть открытый вопрос: почему мы так остро отреагировали именно на электрозарядную инфраструктуру, но почти не говорим о других бизнесах? Например, ресторанный или гостинично-ресторанный бизнес – там тоже нужны свет, электроплиты, отопление, и для них цена электроэнергии также выросла. Но они не поднимали цены за сутки – и люди этого резко не почувствовали. Или крупные производства, которые работают нон-стоп и не могут остановиться – им также нужна электроэнергия и днем, и ночью. Но почему-то общественное внимание сконцентрировалось именно на электромобилях.

И еще один важный момент. Энергорынок в Украине – чрезвычайно сложный. Бизнес должен за сутки заранее заявлять, сколько электроэнергии он будет потреблять. Если не добрал – штраф. Если превысил – также штраф. Есть жесткие лимиты. В этой кризисной ситуации операторы просто исчерпали свои лимиты по старым ценам, потому что спрос был аномально высоким. Они не могли спрогнозировать ни морозы, ни длительные отключения. И если сейчас не заложить новую цену, в конце месяца бизнес может получить счета "задним числом" с, не дай бог, миллионными убытками. Потому что иначе они просто закроют или приостановят работу зарядных станций – и тогда заряжаться не будет вообще никто.

Я искренне верю, что эта ситуация изменится. Ее нужно пережить и принять как реальность, не забывая, что у нас война. И, к сожалению, враг и в дальнейшем будет бить не только по электро-, но и по тепловой и газовой инфраструктуре. Мы сознательно выбрали жить здесь, и взаимная травля друг друга в этой ситуации для меня лично очень болезненна.

Время зарядки электромобилей увеличилось из-за низких температур / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Хочу также уточнить момент относительно времени зарядки. Когда вы говорили о трех часах, речь шла о ситуации неделю назад, когда света не было по три-четыре суток. Сколько сейчас нужно времени и киловатт-часов для зарядки авто?

Сейчас электроснабжение постепенно стабилизируется, и этот пиковый кризисный период уже миновал. То есть кризис был, но сейчас он постепенно становится лучше. Что касается зарядки, начнем с идеального сценария — весна или осень, когда умеренная температура, без жары и морозов. Это лучшие условия для зарядки. Средний электромобиль, который чаще всего покупают в Украине, имеет батарею примерно 60 кВт/ч.

Как легко рассчитать время на ее зарядку? Например, если вы приехали на зарядную станцию 60 кВт, то теоретически за 1 час можно зарядить авто с 0 до 100%. Если станция 120 кВт – это около 30 минут, а если 180 кВт – примерно 15 минут.

Но ни один адекватный электромобилист не разряжает автомобиль ниже 15–20%. И так же почти никто не заряжает до 100%, потому что после 80% скорость зарядки падает до 7-10 кВт, и стоять на скоростной станции становится экономически невыгодно.

Поэтому стандартная практика – заряжать с 20% до 80%. Это значительно быстрее, чем полная зарядка, и гораздо эффективнее с точки зрения стоимости. В итоге, в нормальных условиях 15-20 минут на скоростной станции достаточно, после чего можно спокойно ездить 2-3 дня и уже потом снова возвращаться на зарядку.

В условиях сильного холода ситуация другая. Если автомобиль без теплового насоса, он сначала начинает подогревать батарею, и этот процесс происходит очень постепенно. Вы приезжаете с батареей емкостью 60 кВт/ч на станцию, которая технически может выдавать 180 кВт, но фактически видите 12-15 кВт на старте. Далее мощность начинает расти медленно: условно через 20 минут вы увидите уже около 50 кВт, хотя станция способна выдавать значительно больше. То есть время зарядки увеличивается из-за охлажденной батареи. В результате мы смело можем умножать привычное время зарядки в 3-4--кратно. То есть сейчас электромобиль с батареей 60 кВт/ч в среднем заряжается на скоростной станции около часа, а не за 15 минут, как это было бы летом.

Соответственно, это получается дороже?

Да. И здесь есть еще один важный момент – плата за парковку. Она введена для того, чтобы люди после завершения зарядки не оставляли автомобиль на месте, ведь это должно быть ощутимо для кошелька. Это абсолютно правильная практика, и так работает в Европе: человек зарядился – отсоединил авто и освободил место для других. Раньше, когда парковка была бесплатной, случались ситуации, когда водитель подключал авто, уходил в офис на 8 часов, автомобиль давно зарядился, но другие не могли воспользоваться станцией, потому что было занято и место, и коннектор. Именно поэтому ввели дополнительную оплату за парковку. Когда зарядка видит, что автомобиль уже не потребляет электроэнергию, начинает начисляться плата за простой. То есть это дополнительные расходы для водителя.

Но ведь выросли только расходы на зарядку, оплата парковки не изменилась?

Да, это касается зарядки и на скоростных, и на медленных зарядных станциях. В целом же стоит понимать, что публичные зарядки имеют разное назначение. Скоростные станции нужны тогда, когда нужно зарядиться быстро – в дороге, транзитом, в форс-мажорной ситуации. Но это скорее исключение, чем повседневная практика.

Когда мы еще работали над концепцией национальной сети зарядных станций и обсуждали это в министерстве и профильных ассоциациях, логика была другой: Украине нужно гораздо больше AC-зарядок (переменный ток). Они заряжают медленнее, зато их можно ставить массово.

Такие зарядки целесообразно размещать возле офисных центров, торговых центров, спортзалов, супермаркетов. Логика проста: если человек проводит в определенном месте 2-3 часа, этого более чем достаточно для зарядки авто. Вы пошли в кино, выпили кофе, посмотрели фильм, зашли в магазин – выходите, а автомобиль уже заряжен.

Еще один идеальный сценарий – опыт Великобритании, где зарядки интегрируют в уличные фонари. Мощность – около 2 кВт, но этого достаточно, чтобы человек, приехав на работу или встречу, за несколько часов пополнил заряд и спокойно поехал дальше. Это как раз та модель, которая хорошо подходит для Украины:

скоростные зарядки – "на всякий случай", для дороги и транзита;

медленные AC-зарядки – для повседневной жизни в городе.

Если ты живешь в своем городе, тебе вполне хватает 2-3-6 кВт, чтобы заряжаться в течение 5-6 часов без стресса и очередей.

Если такая тенденция сохранится – даже при условии определенного снижения цен – какой прогноз вы видите для рынка сейчас? Насколько серьезно эта ситуация может повлиять на него? Ведь вы сами говорили, что люди уже начинают задумываться над альтернативами и над тем, действительно ли выгодно иметь электрокар с экономической точки зрения.

Лично я считаю, что с приходом весны и потеплением цены немного снизятся, а та "истерика", которую мы сейчас видим среди водителей, постепенно сойдет на нет. Во-первых, погодные условия улучшатся. Во-вторых, нам на помощь все больше будут приходить солнечные панели.

Люди уже активно устанавливают солнечные электростанции, и этот процесс становится более доступным: появляется больше технологий, больше конкуренции. Если раньше это было действительно очень дорого, то сейчас я не скажу, что это дешево, но это уже подъемно для семьи, особенно для тех, кто живет в собственном доме.

Ведь люди, которые покупали электромобили, в основном и остались жить в частных домах, а не переехали в многоэтажки. Соответственно, все больше домохозяйств накрывают свои крыши солнечными панелями и могут напрямую заряжать автомобили от солнца, независимо от того, есть свет в сети или нет.

Мы уже, по сути, стали более автономными. Почти у каждого сознательного человека, который заботится о собственной безопасности и комфорте, сегодня есть базовые решения для автономности. Кто-то не купит лишние вещи, но приобретет генератор или портативную батарею. У многих это станции на 2-2,5 кВт, которых достаточно, чтобы при экономном использовании сутки работал холодильник и базовые приборы. Если говорим о домах, то там уже устанавливают инверторные батареи на 5, 10, 15 кВт, а некоторые – даже на 30-35 кВт. Поэтому я думаю, что люди будут смотреть на ситуацию не только через призму роста тарифов, но и в целом через то, что света может не быть по 12-17 часов. Именно это будет ключевым фактором для установки солнечных панелей и перехода на частичную или полную энергонезависимость.

Сейчас так получилось, что повышению тарифов предшествовало еще и возвращение НДС на ввоз электрокаров. Насколько вся эта ситуация в целом может повлиять на решение продавать имеющиеся или откладывать покупку новых электрокаров в Украине?

Я думаю, что массовой продажи не будет. Это скорее разговоры, обсуждения, эмоциональная реакция. Да, могут быть единичные случаи, когда электромобиль – единственная машина в семье, и человеку нужно ездить каждый день без альтернатив. Но в целом люди покупают электромобиль в нескольких типичных сценариях:

когда есть частный дом;

когда это вторая машина в семье;

когда человек понимает, где и как он заряжается – например, в радиусе 100–200 метров есть зарядная станция возле дома.

Люди понимают, что свет понемногу будет возвращаться, но в то же время все осознают: это ситуация "на сегодня". Через пять минут могут полететь новые ракеты – и снова будут отключения. Это реальность, в которой мы живем.

В то же время эта ситуация очень сильно притормозит рост парка электромобилей. Уже сейчас у некоторых брендов по состоянию на 26 января не продано ни одного авто, тогда как в ноябре-декабре прошлого года был настоящий бум. Они сами говорят: во-первых, продавать особо и нечего – все, что могли, распродали. Во-вторых, это совпало с тем, что люди хотели купить дешево и сэкономить. Они это сделали, купили электромобили, а теперь просто ждут стабилизации с электричеством. Но это не та ситуация, которая побуждает человека продавать автомобиль. Если человек нашел деньги на покупку электромобиля, он найдет деньги и на зарядку по 30 грн за кВт/ч.

Что означает принцип "на сутки вперед" Принцип "на сутки вперед" — это механизм формирования цены на электроэнергию, при котором объемы потребления и стоимость электроэнергии определяются за один день до фактического использования. Поставщики и крупные потребители заранее прогнозируют, сколько электроэнергии им понадобится в следующие сутки, и покупают этот объем на рынке "на сутки вперед". Если фактическое потребление отличается от запланированного — в большую или меньшую сторону — возникают небалансы, за которые предусмотрены финансовые штрафы. Такой принцип используется для балансирования энергосистемы, но в условиях резких изменений спроса или аварий он повышает финансовые риски для бизнеса, в частности операторов электрозарядной инфраструктуры.

С 31 марта уменьшается тариф "на сутки вперед", то есть предельная цена просто снижается. Возможна ли в дальнейшем такая ситуация, что даже на фоне общего снижения цен все равно будут возникать пиковые периоды, когда стоимость электроэнергии будет расти? Например, так же, как это бывает зимой с электроэнергией или с газом, когда из-за высокого спроса цена резко поднимается. Может ли аналогичный сценарий сработать и в случае с электромобилями?

Важно понимать: это снижение не для всего бизнеса и не для всей энергосистемы. Сейчас цены снижаются только за счет операторов зарядных сетей, которые сознательно уменьшают собственную маржу. Например, когда платформа не берет процент с оператора, она сама не зарабатывает – но для электромобилиста зарядка становится дешевле.

То есть государство не меняет тариф, меняется только поведение отдельного бизнеса, который временно жертвует развитием, маркетингом и масштабированием, чтобы потребителю было не так больно платить.

Может ли это привести к уменьшению количества зарядных станций в Украине?

Демонтировать зарядную станцию – это тоже деньги, и никто этого делать не будет. Если бизнес станет временно нерентабельным, станции просто отключат и будут ждать лучших условий, а не демонтировать. Одна DC-станция сейчас стоит около 35 тысяч долларов, а подключение к сети – от миллиона гривен и больше. Никто не будет вкладывать эти деньги дважды. Поэтому сценарий массового демонтажа я вообще не рассматриваю – даже в кризисном варианте.

Итак, скорее всего, весной, когда цены немного снизятся, ситуация успокоится. Люди адаптируются – так же, как привыкли к подорожанию кофе, продуктов, бытовых расходов. Мы живем в стране, которая воюет, и это реальность, которую невозможно игнорировать.

О персоне: Марина Китина Марина Китина – эксперт по привлечению и сопровождению инвестиций в автомобильной индустрии UkraineInvest. Бывшая советник министра инфраструктуры Украины и экс-сотрудница Офиса поддержки реформ при Министерстве инфраструктуры Украины. Основательница агентства GreenMobility Media, имеет собственный YouTube-канал, посвященный обзорам электрических автомобилей. Анализирует статистику электромобилей, занимается популяризацией их использования, рассказывает о мотивации украинцев переходить на электротранспорт и развивает соответствующие сообщества.

