"Оскар-2026" уже скоро: где смотреть церемонию

В ночь на 16 марта состоится 98-я церемония вручения премии "Оскар 2026", которая пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
В Украине церемонию будет комментировать актер театра и кино, театральный режиссер Алексей Гнатковский. Он станет ведущим предшоу.
Когда будет "Оскар-2026": дата, время и трансляция в Украине
98-я церемония вручения премии "Оскар 2026" состоится в ночь с 15 на 16 марта. Начало предшоу - в 23:00 15 марта. Сама же церемония награждения начнется в 01:00.
Шоу будет транслироваться на канале ABC и на стриминговом сервисе Hulu, в Украине - на телеканале "Суспільне Культура".
Кто будет вручать премию "Оскар" в 2026 году
Как сообщается на официальном сайте Oscars.org, среди голливудских звезд, которые выйдут на сцену, чтобы вручать награды и не только, будут: Хавьер Бардем, Крис Эванс, Дэми Мур, Майя Рудольф, Кумайл Нанджани, Чейз Инфинити, Николь Кидман, Ченнинг Татум, Педро Паскаль, Юэн Макгрегор, Сигурни Уивер, Роуз Бирн.
Во время церемонии традиционно объявят победителей в 24 номинациях, отметив лучшие фильмы и выдающиеся творческие достижения в мировом кино за прошедший год. Больше всего номинаций в 2026 году получила лента "Грешники" (Sinners) - она представлена сразу в 16 категориях. Вторым по количеству номинаций стал фильм "Битва за битвой" (One Battle After Another), который претендует на 13 наград.
"Оскар-2026" - главное
Как писал Главред, ранее в сети появились первые прогнозы букмекеров, которые делают ставки на то, кто может стать лауреатом престижной награды. В частности, международный сайт по сравнению коэффициентов Oddschecker уже опубликовал собственные прогнозы.
Что такое награда "Оскар"?
"Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".
