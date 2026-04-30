Гора самых вкусных ватрушек за 20 минут: простой рецепт без замеса теста

Анна Косик
30 апреля 2026, 12:57
Рецепт мини-ватрушек из сушек, которые понравятся всем.
Время приготоления Время приготовления: 140 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 120 минут
Порции Порции 4-6 порции
Кухня Кухня Славянская
Рецепт ватрушек, для которых не нужно замешивать тесто / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ватрушки — нежная и ароматная выпечка из детства. Часто их готовили бабушки и тратили на это много времени. Однако сейчас сделать ватрушки можно без замеса теста за считанные минуты.

Главред узнал, что рецептом ленивых ватрушек из сушек в TikTok поделилась украинская блогерша Татьяна. Ватрушки получаются маленькими, но по вкусу ничем не уступают бабушкиным.

Ватрушки из сушек — рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Сушки 300 г
  • Молоко 300 мл

Для начинки:

  • Творог 200 г
  • Яйцо 1 шт.
  • Сахар 2 ст. л.

Замачиваем сушки в молоке и отставляем на 120 минут. Для начинки смешиваем творог, яйцо и сахар. Затем выкладываем сушки на пергаментную бумагу и начиняем творожной начинкой.

Выпекать ватрушки нужно в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15-20 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить ватрушки из сушек:

@tetyana.pr Мини-ватрушки из сушек? Сушки — 300 г Молоко — 300 мл Творог — 200 г Яйцо — 1 шт Сахар — 2 ст.л. На видео я сделала больше начинки, но у меня половина осталась. Сушки замачиваем в молоке и оставляем на 2 часа. Для начинки смешиваем творог, яйцо и сахар. Выкладываем сушки на форму, застеленную пергаментом, внутрь каждой сушки кладем начинку и выпекаем 15–20 мин при 180°. #рецепт#ватрушки♬ оригинальная аудиозапись — tetyana.pr ??

Об источнике: tetyana.pr

tetyana.pr — TikTok-страница украинской блогерши Татьяны, которая публикует видео с простыми рецептами вкусных блюд и кулинарными лайфхаками. Видео автора набирают миллионы просмотров.

