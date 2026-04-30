Гора самых вкусных ватрушек за 20 минут: простой рецепт без замеса теста

Ватрушки — нежная и ароматная выпечка из детства. Часто их готовили бабушки и тратили на это много времени. Однако сейчас сделать ватрушки можно без замеса теста за считанные минуты.
Главред узнал, что рецептом ленивых ватрушек из сушек в TikTok поделилась украинская блогерша Татьяна. Ватрушки получаются маленькими, но по вкусу ничем не уступают бабушкиным.
Ватрушки из сушек — рецепт
Ингредиенты:
- Сушки 300 г
- Молоко 300 мл
Для начинки:
- Творог 200 г
- Яйцо 1 шт.
- Сахар 2 ст. л.
Замачиваем сушки в молоке и отставляем на 120 минут. Для начинки смешиваем творог, яйцо и сахар. Затем выкладываем сушки на пергаментную бумагу и начиняем творожной начинкой.
Выпекать ватрушки нужно в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15-20 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить ватрушки из сушек:
@tetyana.pr Мини-ватрушки из сушек? Сушки — 300 г Молоко — 300 мл Творог — 200 г Яйцо — 1 шт Сахар — 2 ст.л. На видео я сделала больше начинки, но у меня половина осталась. Сушки замачиваем в молоке и оставляем на 2 часа. Для начинки смешиваем творог, яйцо и сахар. Выкладываем сушки на форму, застеленную пергаментом, внутрь каждой сушки кладем начинку и выпекаем 15–20 мин при 180°.
Об источнике: tetyana.pr
tetyana.pr — TikTok-страница украинской блогерши Татьяны, которая публикует видео с простыми рецептами вкусных блюд и кулинарными лайфхаками. Видео автора набирают миллионы просмотров.
