Бюджетная намазка на хлеб из 5 ингредиентов: рецепт за 10 минут

Рецепт восхитительной намазки, которая понравится всем.

Рецепт намазки из вареных яиц и моркови / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Хлеб с намазкой — самый быстрый вариант перекуса, который насытит на несколько часов. И оказалось, что не обязательно покупать намазку на хлеб в магазине. Ее можно приготовить дома.

Главред узнал, что рецептом бюджетной, но очень вкусной намазки в TikTok поделилась украинская блогерша Алена Карпюк.

Бюджетная намазка на хлеб — рецепт

Ингредиенты:

Плавленые сырки 2 шт.

Морковь 1 шт.

Яйца 2 шт.

Чеснок 2 зубчика

Майонез

Яйца варим и натираем на терке. Добавляем к ним натертые сырки и морковь, измельченный чеснок и любимые специи. Заправляем намазку майонезом.

Приятного аппетита!

Об авторе: Алена Карпюк Алена Карпюк — украинская фудблогерша и UGC-креатор. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

