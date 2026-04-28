Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Бюджетная намазка на хлеб из 5 ингредиентов: рецепт за 10 минут

Анна Косик
28 апреля 2026, 14:20
Рецепт восхитительной намазки, которая понравится всем.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 7 минут
Порции Порции 3-5 порции
Кухня Кухня Интернациональная
бюджетная намазка
Рецепт намазки из вареных яиц и моркови / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Хлеб с намазкой — самый быстрый вариант перекуса, который насытит на несколько часов. И оказалось, что не обязательно покупать намазку на хлеб в магазине. Ее можно приготовить дома.

Главред узнал, что рецептом бюджетной, но очень вкусной намазки в TikTok поделилась украинская блогерша Алена Карпюк.

Бюджетная намазка на хлеб — рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Плавленые сырки 2 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Яйца 2 шт.
  • Чеснок 2 зубчика
  • Майонез

Яйца варим и натираем на терке. Добавляем к ним натертые сырки и морковь, измельченный чеснок и любимые специи. Заправляем намазку майонезом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить бюджетную намазку на хлеб:

@alionakarpiuk Бюджетная паста на хлеб ? Ингредиенты: • 2 плавленых сырка • 1 средняя морковь • 2 вареных яйца • 2 зубчика чеснока • майонез ⸻ ?‍? Приготовление: Натереть сырки, морковь и яйца. Добавить измельченный чеснок, соль и специи. Все хорошо перемешать — и готово ? ✨ Очень просто, бюджетно и действительно вкусно #рецепты#простыерецепты#паста#закуска#закуски♬ Оригинальный звук — NoralFlute

Об авторе: Алена Карпюк

Алена Карпюк — украинская фудблогерша и UGC-креатор. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт рецепты закуски
Главное за день

Ещё
Реклама

Популярное

Ещё
Последние новости

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять