Бюджетная намазка на хлеб из 5 ингредиентов: рецепт за 10 минут

Хлеб с намазкой — самый быстрый вариант перекуса, который насытит на несколько часов. И оказалось, что не обязательно покупать намазку на хлеб в магазине. Ее можно приготовить дома.
Главред узнал, что рецептом бюджетной, но очень вкусной намазки в TikTok поделилась украинская блогерша Алена Карпюк.
Бюджетная намазка на хлеб — рецепт
Ингредиенты:
- Плавленые сырки 2 шт.
- Морковь 1 шт.
- Яйца 2 шт.
- Чеснок 2 зубчика
- Майонез
Яйца варим и натираем на терке. Добавляем к ним натертые сырки и морковь, измельченный чеснок и любимые специи. Заправляем намазку майонезом.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить бюджетную намазку на хлеб:
@alionakarpiuk Бюджетная паста на хлеб ? Ингредиенты: • 2 плавленых сырка • 1 средняя морковь • 2 вареных яйца • 2 зубчика чеснока • майонез ⸻ ?? Приготовление: Натереть сырки, морковь и яйца. Добавить измельченный чеснок, соль и специи. Все хорошо перемешать — и готово ? ✨ Очень просто, бюджетно и действительно вкусно #рецепты#простыерецепты#паста#закуска#закуски♬ Оригинальный звук — NoralFlute
Об авторе: Алена Карпюк
Алена Карпюк — украинская фудблогерша и UGC-креатор. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.
