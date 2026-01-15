Укр
Идеальный завтрак за 10 минут: рецепт сырного хлеба без духовки

Анна Косик
15 января 2026, 05:42
27
Рецепт сырного хлеба, которым можно наесться, когда нет времени.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 2 минут
Порции Порции 2 порции
Кухня Кухня Интернациональная
сырный хлеб
Рецепт сырного хлеба / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

На приготовление завтрака или перекуса обычно не получается выделить больше 10 минут времени. За это время многие успевают приготовить разве что омлет или яичницу.

Но если эти классические блюда надоели, Главред узнал , что можно сделать очень вкусный сырный хлеб всего за 10 минут без духовки. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Елена.

Сырный хлеб - рецепт

Ингредиенты

  • Кефир 300 мл
  • Яйцо 1 шт.
  • Твердый сыр 170 г
  • Сахар 1 ч. л.
  • Соль 1 ч. л.
  • Сода 1/2 ч. л.
  • Зелень
  • Мука 150 г

Соединяем в миске теплый кефир, яйцо, сахар, соду и соль. Далее добавляем в массу просеянную муку, измельченную зелень и натертый сыр. Хорошо все перемешиваем.

Выкладываем половину теста на сковороду и жарим под крышкой по 3-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить сырный хлеб:

@olena.foodblog Сырный хлебчик за 10 минут — без духовки и с кучей сыра ? Сохраняй ? Идея для завтрака или перекуса, которая спасает каждый раз ? Без духовки и из простых ингредиентов. Все продукты купила в Сильпо? Сейчас в скидке разные виды сыра, кефир и сливочное масло? ? Ингредиенты (на 2 большие лепешки): • Кефир теплый — 300 мл • Яйцо — 1 шт • Сыр (моцарелла или любой твердый) — 170 г • Сахар — 1 ч. л. • Соль — 1 ч. л. • Сода — ½ ч. л. • Зелень (укроп + петрушка) — по вкусу • Мука — 150 г • Сливочное масло — по желанию ⸻ ?‍? Рецепт 1. В миске смешать теплый кефир, яйцо, сахар и соль. 2. Добавить просеянную муку и соду, хорошо перемешать до однородности. 3. Добавить измельченную зелень и натертый сыр. 4. Еще раз перемешать — тесто должно быть густым, но мягким. 5. Разогреть сковороду и выложить на нее половину теста (или 1/3, смотрите по размеру сковороды, у меня 28 см). 6. Жарить под крышкой 3–5 мин с каждой стороны до золотистой корочки 7. По желанию смазать сливочным маслом. Приятного аппетита ?? #рецепты#завтрак#ужин#хачапури#сыр♬ оригинальный звук - Lerony__

Об источнике: olena.foodblog

olena.foodblog — TikTok-страница украинской блогерши Олены, за которой следят более 45 тысяч пользователей. Блогерша делится видео с рецептами вкусных блюд.

