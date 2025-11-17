Идеальный завтрак с яйцами по новому рецепту за 15 минут

Рецепт шикарного завтрака с картофелем и яйцами.

Шикарный быстрый завтрак из яиц / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Завтрак - прием пищи, на приготовление которого обычно нет времени. А если классический омлет уже надоел и хочется чего-то нового, можно приготовить невероятно вкусное блюдо из тех же яиц.

Главред узнал, как пять простых ингредиентов превратить в изысканный завтрак за считанные минуты. Об этом в TikTok gotuyemo_v_kayf рассказала украинский блогер Анна.

Завтрак с яйцами и картофелем - рецепт

Ингредиенты:

Картофель 1 шт.

Яйца 2 шт.

Помидор 1 шт.

Колбаса

Твердый сыр

Картофель моем, чистим и нарезаем с помощью овощечистки на тонкие слайсы. Выкладываем их на сковородку и подсаливаем. Далее вымешиваем яйцо с солью и выливаем на сковородку. Жарим все до готовности одной стороны под закрытой крышкой.

Переворачиваем омлет на другую сторону, посыпаем его натертым сыром и выкладываем поверх колбасу с помидорами. Заворачиваем все на одну сторону и снимаем со сковородки.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить завтрак из яиц по-новому:

Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

