Идеальный завтрак с яйцами по новому рецепту за 15 минут

Анна Косик
17 ноября 2025, 19:25
Рецепт шикарного завтрака с картофелем и яйцами.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 2 минут
Порции Порции 1-2 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Омлет с картофелем и колбасой
Шикарный быстрый завтрак из яиц / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Завтрак - прием пищи, на приготовление которого обычно нет времени. А если классический омлет уже надоел и хочется чего-то нового, можно приготовить невероятно вкусное блюдо из тех же яиц.

Главред узнал, как пять простых ингредиентов превратить в изысканный завтрак за считанные минуты. Об этом в TikTok gotuyemo_v_kayf рассказала украинский блогер Анна.

Завтрак с яйцами и картофелем - рецепт

Ингредиенты:

  • Картофель 1 шт.
  • Яйца 2 шт.
  • Помидор 1 шт.
  • Колбаса
  • Твердый сыр

Картофель моем, чистим и нарезаем с помощью овощечистки на тонкие слайсы. Выкладываем их на сковородку и подсаливаем. Далее вымешиваем яйцо с солью и выливаем на сковородку. Жарим все до готовности одной стороны под закрытой крышкой.

Переворачиваем омлет на другую сторону, посыпаем его натертым сыром и выкладываем поверх колбасу с помидорами. Заворачиваем все на одну сторону и снимаем со сковородки.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить завтрак из яиц по-новому:

@gotuyemo_v_kayf Вкусный и питательный завтрак ? Ингредиенты: Картофель - 1 шт Яйца - 2 шт Помидор - 1 шт Колбаса Тертый твердый сыр Обязательно приготовьте это очень вкусно ? #рецепт#завтрак#перекус#рецепты♬ original sound - Maddie Borge

gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

