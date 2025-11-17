Идеальный завтрак с яйцами по новому рецепту за 15 минут

Завтрак - прием пищи, на приготовление которого обычно нет времени. А если классический омлет уже надоел и хочется чего-то нового, можно приготовить невероятно вкусное блюдо из тех же яиц.
Главред узнал, как пять простых ингредиентов превратить в изысканный завтрак за считанные минуты. Об этом в TikTok gotuyemo_v_kayf рассказала украинский блогер Анна.
Завтрак с яйцами и картофелем - рецепт
Ингредиенты:
- Картофель 1 шт.
- Яйца 2 шт.
- Помидор 1 шт.
- Колбаса
- Твердый сыр
Картофель моем, чистим и нарезаем с помощью овощечистки на тонкие слайсы. Выкладываем их на сковородку и подсаливаем. Далее вымешиваем яйцо с солью и выливаем на сковородку. Жарим все до готовности одной стороны под закрытой крышкой.
Переворачиваем омлет на другую сторону, посыпаем его натертым сыром и выкладываем поверх колбасу с помидорами. Заворачиваем все на одну сторону и снимаем со сковородки.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить завтрак из яиц по-новому:
@gotuyemo_v_kayf Вкусный и питательный завтрак ? Ингредиенты: Картофель - 1 шт Яйца - 2 шт Помидор - 1 шт Колбаса Тертый твердый сыр Обязательно приготовьте это очень вкусно ? #рецепт#завтрак#перекус#рецепты♬ original sound - Maddie Borge
Вас может заинтересовать:
- Шикарный салат на Новый год из 4 продуктов: гости сметут его со стола за минуту
- На вкус от икры не отличишь: рецепт универсальной закуски из селедки
- О нем большинство забыли: рецепт легендарного салата, который покорит всех
Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред