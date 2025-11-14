Шикарный салат на Новый год из 4 продуктов: гости сметут его со стола за минуту

Оливье, Селедка под шубой и крабовый салат - основа всех праздников. Традиции - это хорошо, но на этот раз Главред предлагает приготовить салат "Аншлаг", который однозначно станет вашим фаворитом.
Рецептом салата поделилась фудблогер @vistovska_cooking на своей странице в Instagram.
Вам понадобится:
- крабовые палочки - 250 г;
- шампиньоны - 300 г;
- лук - 2 шт;
- яйца - 5 шт;
- зелень;
- майонез, соль, перец - по вкусу.
Этапы приготовления
Сначала нарежьте шампиньоны небольшими пластинками и обжарьте на растительном масле. Не забудьте посолить.
Далее очистите лук, нарежьте его полукольцами и добавьте к грибам. Жарьте до золотистой корочки.
Отвариваем яйца до готовности.
Тем временем крабовые палочки нарезаем крупными кусками наискосок. Вареные яйца следует нарезать ломтиками.
Затем возьмите большую посуду и все смешайте. В конце солим, перчим, заправляем майонезом.
Готовый салат можно еще украсить зеленью.
Приятного аппетита!
Как приготовить салат "Аншлаг" - смотрите видео:
О персоне: vistovska_cooking
vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking в TikTok подписаны более 130 тысяч пользователей соцсети.
