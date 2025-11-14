Шикарный салат на Новый год из 4 продуктов: гости сметут его со стола за минуту

Салат готовится очень просто.

Традиционный крабовый салат "отдыхает" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот

Оливье, Селедка под шубой и крабовый салат - основа всех праздников. Традиции - это хорошо, но на этот раз Главред предлагает приготовить салат "Аншлаг", который однозначно станет вашим фаворитом.

Рецептом салата поделилась фудблогер @vistovska_cooking на своей странице в Instagram.

Вам понадобится:

крабовые палочки - 250 г;

шампиньоны - 300 г;

лук - 2 шт;

яйца - 5 шт;

зелень;

майонез, соль, перец - по вкусу.

Этапы приготовления

Сначала нарежьте шампиньоны небольшими пластинками и обжарьте на растительном масле. Не забудьте посолить.

Далее очистите лук, нарежьте его полукольцами и добавьте к грибам. Жарьте до золотистой корочки.

Отвариваем яйца до готовности.

Тем временем крабовые палочки нарезаем крупными кусками наискосок. Вареные яйца следует нарезать ломтиками.

Затем возьмите большую посуду и все смешайте. В конце солим, перчим, заправляем майонезом.

Готовый салат можно еще украсить зеленью.

Приятного аппетита!

Как приготовить салат "Аншлаг" - смотрите видео:

О персоне: vistovska_cooking vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking в TikTok подписаны более 130 тысяч пользователей соцсети.

