США могут пойти "ва-банк": громкое заявление о передаче Tomahawk Украине

Линдси Грэм заявил о необходимости усиления США военной поддержки Украины.

Линдси Грэм призвал к новым санкциям против РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/LindseyGrahamSC, скриншот

Главное:

Вашингтон может резко усилить давление на страну-агрессора РФ

Грэм заявил о необходимости усиления военной поддержки Украины

Сенатор-республиканец США Линдси Грэм заявил, что в случае отказа Кремля от мирного соглашения Вашингтон должен резко усилить санкции против страны-агрессора РФ.

В частности, на телеканале NBC News он заявил о необходимости усиления военной поддержки Украины.

Американский политик считает, что нынешние дипломатические усилия не дают результата, а российский диктатор Владимир Путин игнорирует предложения по мирному урегулированию войны против Украины.

Он также убежден, что если Путин снова скажет "нет" мирному соглашению, президент США Дональд Трамп должен перейти к более жестким мерам. Речь идет не только об экономических санкциях, но и о прямом усилении оборонных возможностей Украины.

Ракеты Tomahawk для Украины

"Если Путин скажет "нет", нам нужно кардинально изменить план игры, включая передачу ракет Томагавк Украине, чтобы она могла поражать заводы по производству ракет и дронов в России. Я бы пошел ва-банк", — заявил Линдси Грэм.

Он также призвал Трампа подписать законопроект о высоких пошлинах для стран, которые покупают российскую нефть, признать Россию государством-спонсором терроризма и усилить контроль над судами, перевозящими подсанкционную нефть РФ.

/ Инфографика: Главред

Действенные гарантии безопасности

Сенатор США указал на то, что любое мирное соглашение должно сделать невозможной новую агрессию России в будущем. По его убеждению, этого можно достичь только при условии четких и действенных гарантий безопасности для Украины.

Сенатор заявил, что хотел бы видеть присутствие европейских войск на территории Украины как сдерживающий фактор, а также долгосрочные обязательства Запада. Он добавил, что без усиления давления со стороны США Путин и в дальнейшем будет пытаться захватывать новые территории, в частности в Донецкой области.

Новые санкции против РФ: мнение эксперта

Отсутствие у Дональда Трампа стремления к жёсткому противостоянию с Россией, по мнению экспертов, наглядно иллюстрирует ситуация с законопроектом о введении 500-процентных пошлин для государств, закупающих российскую нефть. Документ уже около шести месяцев остаётся без продвижения в Сенате США. На это обратил внимание военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Он отметил, что в верхней палате Конгресса насчитывается сто сенаторов, и порядка восьмидесяти из них не просто поддерживают инициативу, но фактически участвовали в её подготовке — вносили правки, дополняли отдельные положения или редактировали текст.

Санкции против РФ - новости по теме

Ранее сообщалось о том, как действуют санкции США против России. Эталонная российская нефть Urals, отгруженная в черноморском порту Новороссийск, торговалась по самым низким ценам с марта 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Вашингтон практически достиг предела по введению новых санкций против России. Уже наложены ограничения на крупнейшие нефтяные компании. Следующие шаги скорее будут касаться обеспечения соблюдения существующих санкций, чем введения новых.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп согласовал ужесточение санкций против страны-агрсесорки России. Конгресс США начинает работать над продвижением двухпартийного законопроекта для усиления давления на РФ.

О персоне: Линдси Грэм Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник. 3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря. Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.

