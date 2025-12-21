Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

США могут пойти "ва-банк": громкое заявление о передаче Tomahawk Украине

Алексей Тесля
21 декабря 2025, 23:26
55
Линдси Грэм заявил о необходимости усиления США военной поддержки Украины.
Линдси Грэм, путин
Линдси Грэм призвал к новым санкциям против РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/LindseyGrahamSC, скриншот

Главное:

  • Вашингтон может резко усилить давление на страну-агрессора РФ
  • Грэм заявил о необходимости усиления военной поддержки Украины

Сенатор-республиканец США Линдси Грэм заявил, что в случае отказа Кремля от мирного соглашения Вашингтон должен резко усилить санкции против страны-агрессора РФ.

В частности, на телеканале NBC News он заявил о необходимости усиления военной поддержки Украины.

видео дня

Американский политик считает, что нынешние дипломатические усилия не дают результата, а российский диктатор Владимир Путин игнорирует предложения по мирному урегулированию войны против Украины.

Он также убежден, что если Путин снова скажет "нет" мирному соглашению, президент США Дональд Трамп должен перейти к более жестким мерам. Речь идет не только об экономических санкциях, но и о прямом усилении оборонных возможностей Украины.

Ракеты Tomahawk для Украины

"Если Путин скажет "нет", нам нужно кардинально изменить план игры, включая передачу ракет Томагавк Украине, чтобы она могла поражать заводы по производству ракет и дронов в России. Я бы пошел ва-банк", — заявил Линдси Грэм.

Он также призвал Трампа подписать законопроект о высоких пошлинах для стран, которые покупают российскую нефть, признать Россию государством-спонсором терроризма и усилить контроль над судами, перевозящими подсанкционную нефть РФ.

ракета Tomahawk инфографика
/ Инфографика: Главред

Действенные гарантии безопасности

Сенатор США указал на то, что любое мирное соглашение должно сделать невозможной новую агрессию России в будущем. По его убеждению, этого можно достичь только при условии четких и действенных гарантий безопасности для Украины.

Сенатор заявил, что хотел бы видеть присутствие европейских войск на территории Украины как сдерживающий фактор, а также долгосрочные обязательства Запада. Он добавил, что без усиления давления со стороны США Путин и в дальнейшем будет пытаться захватывать новые территории, в частности в Донецкой области.

Новые санкции против РФ: мнение эксперта

Отсутствие у Дональда Трампа стремления к жёсткому противостоянию с Россией, по мнению экспертов, наглядно иллюстрирует ситуация с законопроектом о введении 500-процентных пошлин для государств, закупающих российскую нефть. Документ уже около шести месяцев остаётся без продвижения в Сенате США. На это обратил внимание военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Он отметил, что в верхней палате Конгресса насчитывается сто сенаторов, и порядка восьмидесяти из них не просто поддерживают инициативу, но фактически участвовали в её подготовке — вносили правки, дополняли отдельные положения или редактировали текст.

Санкции против РФ - новости по теме

Ранее сообщалось о том, как действуют санкции США против России. Эталонная российская нефть Urals, отгруженная в черноморском порту Новороссийск, торговалась по самым низким ценам с марта 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Вашингтон практически достиг предела по введению новых санкций против России. Уже наложены ограничения на крупнейшие нефтяные компании. Следующие шаги скорее будут касаться обеспечения соблюдения существующих санкций, чем введения новых.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп согласовал ужесточение санкций против страны-агрсесорки России. Конгресс США начинает работать над продвижением двухпартийного законопроекта для усиления давления на РФ.

Больше новостей:

О персоне: Линдси Грэм

Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник.

3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря.

Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

санкции против России Линдси Грэм
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США могут пойти "ва-банк": громкое заявление о передаче Tomahawk Украине

США могут пойти "ва-банк": громкое заявление о передаче Tomahawk Украине

23:26Мир
Сосредоточились на четырех ключевых документах: детали переговоров в Майами

Сосредоточились на четырех ключевых документах: детали переговоров в Майами

23:13Мир
В DeepState раскрыли тревожную причину прорыва РФ на Сумщине: что известно

В DeepState раскрыли тревожную причину прорыва РФ на Сумщине: что известно

21:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

Резкое усиление мобилизации: какие данные о мужчинах получит Минобороны и кого призовут

Резкое усиление мобилизации: какие данные о мужчинах получит Минобороны и кого призовут

Гороскоп на завтра 22 декабря: Близнецам - напряжение, Водолеям - счастье

Гороскоп на завтра 22 декабря: Близнецам - напряжение, Водолеям - счастье

Последние новости

23:26

США могут пойти "ва-банк": громкое заявление о передаче Tomahawk Украине

23:13

Сосредоточились на четырех ключевых документах: детали переговоров в Майами

22:45

В Грабовском люди письменно отказывались от эвакуации: что известно

22:30

Повышение тарифов: раскрыто, для кого цифры в платежках вырастут и почему

22:02

Об их функции знают единицы: зачем нужны черные точки на лобовом стекле автомобиля

Любые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - КошельЛюбые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - Кошель
21:57

"Договорняк": готовят ли Бессарабию готовят к сдачемнение

21:43

До 4 очередей в сутки: обновленные графики отключений для Днепропетровщины на 22 декабряФото

21:30

В DeepState раскрыли тревожную причину прорыва РФ на Сумщине: что известно

21:16

График отключений света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 22 декабряФото

Реклама
20:45

Следите за действиями: дает ли Макрон задний ходмнение

20:41

Отключения света станут значительно реже: в Правительстве озвучили дату

20:28

Переговоры Украины и США: Умеров назвал, на что рассчитывает Киев

20:18

"Ничем не отличаются от ИГИЛ" - Сибига о похищении россиянами людей на Сумщине

20:06

Самая старая кошка в мире прожила 38 лет - владелец раскрыл секрет ее долголетияВидео

19:31

Предпосылок мира нет: командир ВСУ раскрыл реальные намерения РФ в отношении Украины

19:26

Накипь тает за секунды: простой трюк мгновенно очистит чайник без химииВидео

19:09

Что может заставить Путина закончить войну - генерал ВСУ назвал решающий фактор

18:26

Райский уголок в неожиданном месте: какой поселок Украины называют МальдивамиВидео

18:23

Как будут выключать свет 22 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

18:20

Фиалки "проснутся" даже зимой: простая домашняя подкормка без химииВидео

Реклама
18:05

Страны Европы готовы направить войска в Украину: генсек НАТО Рютте сделал заявление

17:33

Масштабная ротация и новые цели: как "Динамо" готовится к весеннему сезону

17:29

Новые переговоры Макрона и Путина - во Франции сделали заявление об их формате и дате

17:28

Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

17:24

Запеченный картофель будет хрустящим и не размокнет: шеф-повар раскрыл неожиданный трюк

16:26

Тайный смысл помпона на головном уборе: раскрыт главный секрет зимних шапокВидео

16:23

Украину накроет 12-градусный мороз: синоптики предупреждают о резком похолодании

16:17

Спят в разных комнатах: отношения Оли Цибульской с мужем серьезно изменились

15:43

Индексация пенсий в 2026 году обойдет часть украинцев: кому не повысят выплаты

15:37

Какой душ лучше принимать - горячий или холодный: поставлена точка в вопросеВидео

15:30

"Все очень плохо": в ЕС жестко взялись за Долину из-за поддержки войны

15:13

Непрерывные пехотные атаки: РФ изменила тактику наступления на Мирноград и Покровск

14:52

"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

14:46

Какой 22 декабря церковный праздник: что можно и нельзя делать в этот день

14:32

Как спасти замшевую обувь от соли: простой домашний метод, который действительно работает

14:12

Реально ли во время войны провести выборы в Украине - названы важные нюансы

13:57

Скрывала два года: известная блогерка сообщила о мобилизации в ВСУ

13:35

"К нам придут морозы": синоптик назвала точную дату прихода в Украину зимних холодов

13:26

Резкое усиление мобилизации: какие данные о мужчинах получит Минобороны и кого призовут

13:01

"Никогда не говорила на русском": предательство Повалий вылезло боком ее матери

Реклама
12:58

Крещение в 2026 году будут праздновать по-новому: названа дата и главные запреты

12:18

Американцы во время тайных переговоров передали РФ важное послание - Kyiv Post

12:09

"Появились эти женщины": раскрыта причина разрыва Билык и Никитина

12:00

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря

11:56

Возможен сюрприз перед праздниками: банкир предупредил, каким будет курс доллара

11:56

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря

11:25

Битва Украины с "теневым флотом" РФ получила глобальный масштаб - Forbes

10:56

Новогодние продукты взлетели в цене: как накрыть праздничный стол без лишних затрат

10:37

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 декабря: Ракам - веселье, Бизнецам нужен отдых

10:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 декабря (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять