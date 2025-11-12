Есть важные результаты: Зеленский назвал потери РФ от санкций

В 2025 году впервые с начала войны фиксируется заметное снижение добычи и переработки российской нефти.

Зеленский назвал потери РФ от санкций / Коллаж: Главред, фото: соцсети Владимира Зеленского, Pexels

Коротко:

В этом году впервые с начала войны Россия снизила вылобуток нефти

В 2025 РФ потеряет не менее 37 мдрд долларов доходов от нефти

Работают как обычные санкции против РФ, так и украинские дальнобойные

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко.

Согласно докладу, впервые с начала войны фиксируется заметное снижение добычи и переработки российской нефти. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

По его словам, нефтегазовые доходы российского бюджета сокращаются, и по итогам этого года россия потеряет не менее 37 миллиардов долларов бюджетных нефтегазовых доходов.

"И еще десятки миллиардов долларов теряют российские нефтяные компании и в целом энергетический сектор", - заявил президент.

Определены также направления дальнейшего санкционного давления.

Глава государства отметил, что все это ограничивает российскую военную машину. Кроме того, работают эффективно и обычные санкции против России, и украинские дальнобойные санкции.

"Спасибо всем партнерам, которые наносят и вполне справедливые юридические удары по судам российского нефтяного флота, - танкеров россияне используют уже меньше. И отдельно сегодня обсудили с руководителем СВР Украины меры по возвращению домой украинских детей, которые были похищены россиянами, а также другие операции за рубежом", - сообщил президент.

Санкции США против России - мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач рассказал Главреду, что означают недавние санкции, которые коснулись крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Эксперт считает, что Трамп, введя санкции именно против этих двух компаний, намеренно сделал такой ход, чтобы его воспринимали серйонзно, потому что это действительно крупнейшие компании.

Владимир Горбач подчеркивает, что в то же время Трамп оставил пространство для усиления этих санкций и распространения их на другие российские компании. Это в отношении российского экспорта нефти.

Также возможно финансовое давление и вторичные санкции против тех компаний и государств, которые торгуют с Россией чем-то другим. Первая фаза - это нефть, потом санкции могут коснуться сжиженного газа и не только сжиженного.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

