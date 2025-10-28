Первый "залп" по нефти, кто следующий — Трамп готовит новые санкции

Мэтью Уитакер заявляет, что США будут придерживаться ограничений и продолжат давление на Россию.

Трамп вводит новые санкции против России

Трамп объявил новые жесткие санкции против России

Ограничения коснулись нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл"

Цены на нефть выросли, рынок реагирует осторожно

Президент США Дональд Трамп объявил о новых жестких санкциях против России. Цель мер - заставить российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров и завершить войну в Украине.

"Мы ввели эти санкции. Мы планируем их придерживаться", - заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер, которого цитирует Bloomberg. видео дня

На прошлой неделе Министерство финансов США ввело санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Это первый крупный пакет финансовых ограничений в отношении России с момента прихода Трампа к власти.

"Возможно, это заставит Путина сесть за стол переговоров и положить конец этой войне, или по крайней мере заключить перемирие, чтобы мы могли договориться об окончательном решении", - добавил Уитакер.

После объявления санкций цены на нефть выросли, однако рынок отреагировал осторожно из-за неопределенности относительно масштабности новых мер США.

"Президент Трамп держит все карты в руках, и это лишь одна из них, которую он разыгрывает. Есть еще много других", - подчеркнул посол.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Санкции США против РФ - экспертное мнение

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач отмечает, что последние санкции США коснулись прежде всего двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла".

По его мнению, администрация Трампа оставила возможности для расширения ограничительных мер, включая потенциальное финансовое давление и введение вторичных санкций против компаний и государств, которые продолжают торговлю с Россией в других секторах.

Санкции - последние новости

Как сообщал Главред, 23 октября министерство финансов США объявило об очередном пакете санкций против Российской Федерации. В ведомстве призвали Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Напомним, что российская нефтяная компания "Лукойл", которая из-за продолжения Москвой войны против Украины попала в список санкций США, объявила 27 октября о намерении продать иностранные активы.

В то же время, издание Reuters недавно писало, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции в отношении России. Новые ограничения могут коснуться других ключевых сфер российской экономики.

