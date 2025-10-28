Украина все еще может получить ракеты Tomahawk, но есть условие - нардеп

Народный депутат Егор Чернев заявил, что США могут передать Украине ракеты "Томагавк", если санкционное давление не заставит Путина сесть за стол переговоров.

Украина все еще может получить ракеты Tomahawk - Чернев / Колаж: Главред, фото: U.S. Navy

О чем сказал Чернев:

Тема Томагавков один из элементов давления Трампа на Путина

Вопрос передачи Томагавков временно на паузе

Украина может получить эти ракеты, если санкции не заставят Россию сесть за стол переговоров

Украина все еще может получить дальнобойные ракеты американского производства типа Tomahawk. Это произойдет, если санкции против России не сработают. Об этом сообщил нардеп, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в комментарии Новости. Live.

"Надо понимать, что Томагавки Трамп будет использовать, прежде всего, как рычаг давления. И вот эти колебания, дам, не дам, если дам, то дам вот столько, а если не сработает маленькое количество, дам больше", - указывает он. видео дня

Чернев пояснил, что таким образом Вашингтон пытается заставить Путина сесть за стол переговоров. После того как российский диктатор и военный преступник Путин обратился к Трампу с просьбой о встрече в Будапеште, вопрос о возможном применении Томагавков временно приостановили, но он остается актуальным и не снят с повестки дня.

По мнению нардепа, сейчас, когда Трамп убедился, что переговоры в Будапеште безрезультатны, а контакты между Рубио и Лавровым снова продемонстрировали неизменную риторику Москвы о "целях СВО" и требованиях отдать Донбасс, стало очевидно - предмета для диалога нет. Именно после этого, по словам Чернева, и были введены новые санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

"Я думаю, что если вот это не сработает, санкционное давление не сработает, Томагавки таки будут", - указывает он.

Сравнение ракет Томагавк и Калибр / Инфографика: Главред

Получит ли Украина ракеты Томагавк - мнение эксперта

Как писал Главред, вопрос возможного предоставления Украине ракет Tomahawk остается открытым. В то же время, по мнению руководителя Центра исследований России и бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, лидерам США и Украины не стоит обсуждать эту тему публично.

Экс-министр отметил, что решение президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского воздержаться от публичных заявлений относительно дальнобойного оружия является абсолютно взвешенным и правильным.

Он также подчеркнул, что речь идет не только о Tomahawk, но и о целом ряде другого вооружения, в котором Украина нуждается и которое по своим характеристикам не уступает этим ракетам. По словам Огрызко, вопрос о поставках Tomahawk остается актуальным и еще не снят с повестки дня.

"Но одних Tomahawk мало - они должны быть частью комплекса уничтожения российских объектов. Если мы применим комплексный подход, то есть Tomahawk, дроны, разведка и т.д., тогда получим результат", - сказал Огрызко.

Передача Украине Томагавков - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине могут появиться американские крылатые ракеты Tomahawk. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, именно дальнобойные системы, в частности ракеты Tomahawk, способны существенно повлиять на ход войны. Украина уже проводит переговоры с рядом европейских государств, которые имеют такие ракеты. Передача подобного вооружения Киеву вызывает беспокойство в Кремле - Путин хорошо осознает последствия такого шага.

Политолог Петр Олещук отметил, что потенциальное давление со стороны Дональда Трампа может заставить российского диктатора и военного преступника Владимира Путина остановить войну против Украины. В то же время, по его словам, ключевым является вопрос, какие именно рычаги влияния Соединённые Штаты готовы применить в отношении России

О персоне: Егор Чернев Егор Чернев - народный депутат Украины IX созыва родом из Бердянска Запорожской области, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель Постоянной Делегации в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины. В марте 2020 Егор выступил против создания Консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО. Чернев требовал вывести бывшего премьер-министра Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. 30 сентября 2020 президент Зеленский подписал указ об увольнении Фокина. С началом российско-украинской войны 2014 года добровольцем ушел в Национальную гвардию Украины.

