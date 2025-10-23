Укр
Читать на украинском
"Как занервничал Путин": Зеленский заявил о начале переговоров по Tomahawk

Андрей Ганчук
23 октября 2025, 17:18
Удары Украины дальнобойным оружием помогут Путину ощутить реальные последствия войны, сказал Владимир Зеленский.
Зеленский, Томагавк
Ракеты Томагавк есть и у некоторых стран Европы, переговоры уже ведутся - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Главное:

  • Украина уже ведет переговоры со странами, у которых есть Томагавки
  • Ракеты Tomahawk способны изменить ход войны

Дальнобойное оружие, в том числе и ракеты Tomahawk, способно изменить ход войны России против Украины. Киев уже ведет переговоры с некоторыми европейскими странами, у которых есть и Томагавки. Глава Кремля Владимир Путин нервничает и понимает последствия передачи Киеву таких вооружений. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Во время заседания Европейского совета он призвал страны ЕС поддержать Украину в вопросах предоставления дальнобойного оружия, систем ПВО и использовании замороженных российских активов.

"Мы уже говорим с государствами"

По словам главы государства, удары дальнобойным оружием могут вынудить режим Путина ощутить реальные последствия войны.

Он напомнил, что ракеты Томагавк есть и в некоторых странах Европы, с ними уже ведутся переговоры по этому вопросу.

"Призываю вас поддержать все, что поможет Украине получить такие возможности, ведь это действительно существенно влияет на Россию. И это дальнобойное оружие есть не только в США - оно также есть в некоторых европейских странах, в том числе "томагавки". Мы уже говорим с государствами, которые могут помочь. И только посмотрите, как занервничал Путин, когда нарушил Путин, когда нарушил и когда он нарушил". действительно изменить ход войны", - добавил президент.

Замороженные активы России в Европе

Кроме того, глава государства акцентировал внимание на необходимости решений, направленных на использование замороженных российских активов в пользу Украины. Такой механизм – "совершенно законный и справедливый", поскольку основывается на принципе будущих репараций.

Также Зеленский призвал страны Европы содействовать работе программ PURL и SAFE и найти способ разблокировать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз.

ракета Tomahawk инфографика
Что известно о ракете Tomahawk / Инфографика: Главред

Почему Трамп медлит с поставками Томагавков – мнение эксперта:

Трамп пока не настроен передавать Украине Томагавки, поскольку использует этот вопрос как рычаг давления на Путина, сказал в интервью Главреду политолог Петр Олещук.

"Для Трампа Tomahawk – это аргумент, чтобы принудить Путина к переговорам. Еще в начале недели я отмечал, что Трамп ждет, что Путин в последний момент ему позвонит, предложит говорить и попросит не давать Украине Tomahawk. Так, собственно, и произошло. С точки зрения Трампа, на данный момент Tomahawk свою задачу выполнили – заставили Путина вернуться за стол переговоров. Причем не просто вернуться, как на Аляске, но и о чем-то начать договариваться. Так это или нет – увидим, но пока что для Трампа вопрос о предоставлении Tomahawk не актуален. Он убежден, что ему нужно договориться с Путиным о прекращении огня, как он договорился о Газе", - говорит эксперт.

Также он добавил, что Трампа интересует только "мирное соглашение".

"Другими словами, Трамп на данном этапе не хотел бы предоставлять Украине Tomahawk и усиливать способности нашей страны наносить удары по России – его это не интересует. Трампа интересует мирное соглашение. Исходя из этого, он и выстраивает все свои шаги. По крайней мере, пока не состоится встреча Трампа с Путиным, вопрос о Tomahawk не будет обсуждаться", - подчеркнул Петр Олещук.

О персоне: Петр Олещук

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

Ракеты Tomahawk для Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский рассказал, что президент США Дональд Трамп не сказал Украине окончательного "нет" по вопросу поставок ракет Tomahawk.Также он добавил: Путин боится появления в Украине таких ракет и их применения.

Трамп не уступил Путину в вопросе поставок Украине ракет Томагавк, написали журналисты CNN. По данным источников, Белый дом уже подготовил план на случай, если Трамп передаст Киеву эти ракеты.

Окончательного решения по Томагавкам для Украины не принято, подтвердил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс. Трамп "услышал" запрос Украины, однако обеспокоен вопросами безопасности США.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз Владимир Зеленский Томагавк
