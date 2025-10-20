Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Решение по "Томагавкам" для Украины еще открыто - вице-президент США

Анна Ярославская
20 октября 2025, 08:22обновлено 20 октября, 08:54
77
Президент США Дональд Трамп "услышал запрос" Украины на ракеты Tomahawk.
Трамп, Джей Ди Вэнс, ракеты Томагавк
Трамп еще не принял окончательное решение по ракетам "Томагавк" / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Кратко:

  • Решение по "Томагавкам" еще не принято
  • Трамп услышал запрос Украины

Окончательное решение о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk еще не принято. США продолжают анализировать возможности поставки оружия Киеву. Об этом заявил вице-президент Америки Джей Ди Вэнс, пишет Reuters.

По его словам, президент США Дональд Трамп "услышал запрос" Украины на ракеты Tomahawk, но пытается прежде всего заботиться о безопасности Америки.

видео дня

"Нам надо иметь критически важные системы вооружения для собственных вооруженных сил, наших собственных войск. Именно на этом сосредоточен президент", - сказал он.

Позиция Трампа в отношении ракет Tomahawk

17 октября президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты "Томагавк" остаются важным стратегическим ресурсом для Соединенных Штатов.

"Соединенным Штатам также нужны эти ракеты. У нас их много, но мы не можем тратить их ради других стран. Они очень мощные, точные и эффективные, но нам они также нужны. Поэтому что с этим делать - неизвестно", - сказал Трамп.

Он добавил, что идея передачи нескольких тысяч "Томагавков" партнерам не была одобрительно воспринята Россией.

"Я спросил Путина: "Вы не возражаете, если я дам вашим противникам несколько тысяч "Томагавков"? Ему это не понравилось", - отметил Трамп.

ракета Tomahawk инфографика
Ракета Tomahawk - основные характеристики / Инфографика: Главред

Ракеты Tomahawk для Украины - последние новости

Как писал Главред, журналисты Axios после встречи Трампа и Зеленского в Белом доме написали, что президент США пока отказывается поставлять Украине ракеты Tomahawk. Также Трамп не готов взять на себя обязательства и по ряду других нужных Киеву вооружений.

Журналисты CNN также отмечают, что Трамп на встрече с Зеленским дал понять, что Украина не получит дальнобойные ракеты Томагавк для ударов в глубину России. Трамп считает, что Украина якобы стремится к эскалации и затягиванию войны.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп не сказал "да" поставкам Украине ракет Томагавк, но и не объявил об окончательном "нет".

Получит ли Украина "Томагавки" от США: мнение эксперта

Политолог Петр Олещук заявил, что для Трампа Tomahawk – это аргумент, чтобы принудить Путина к переговорам.

"С точки зрения Трампа, на данный момент Tomahawk свою задачу выполнили – заставили Путина вернуться за стол переговоров. Причем не просто вернуться, как на Аляске, но и о чем-то начать договариваться. Так это или нет – увидим, но пока что для Трампа вопрос о предоставлении Tomahawk не актуален. Он убежден, что ему нужно договориться с Путиным о прекращении огня, как он договорился о Газе", - сказал эксперт в интервью Главреду.

По его словам, на данном этапе Трамп не хотел бы предоставлять Украине Tomahawk и усиливать способности ВСУ наносить удары по России.

"Трампа интересует мирное соглашение. Исходя из этого, он и выстраивает все свои шаги. По крайней мере, пока не состоится встреча Трампа с Путиным, вопрос о Tomahawk не будет обсуждаться", - добавил Олещук.

Другие новости:

О персоне: Петр Олещук

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Томагавк новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Возобновит наступление: в ISW сказали, почему Путин стремится получить Донбасс

Возобновит наступление: в ISW сказали, почему Путин стремится получить Донбасс

09:17Украина
У Украины есть ракеты лучше Tomahawk: Гетьман – об ударах по Кремлю, Останкино и Керченскому мосту

У Украины есть ракеты лучше Tomahawk: Гетьман – об ударах по Кремлю, Останкино и Керченскому мосту

09:00Интервью
Евросоюз хочет изменить правила членства ради Украины – Politico

Евросоюз хочет изменить правила членства ради Украины – Politico

08:23Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украина согласилась на безусловное прекращение огня - как ответила Россия

Украина согласилась на безусловное прекращение огня - как ответила Россия

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 октября: Львам - тревога, Ракам - риск

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 октября: Львам - тревога, Ракам - риск

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

"Фактическое окружение" после прорыва: как ВСУ остановили самое быстрое наступление РФ

"Фактическое окружение" после прорыва: как ВСУ остановили самое быстрое наступление РФ

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

09:27

"Тревоги бесконечные": что сейчас происходит с Софией Ротару

09:17

Возобновит наступление: в ISW сказали, почему Путин стремится получить Донбасс

09:08

Трампу плевать на поствоенное будущее: почему Путин и дальше будет "петлять"мнение

09:00

У Украины есть ракеты лучше Tomahawk: Гетьман – об ударах по Кремлю, Останкино и Керченскому мостуВидео

08:34

Приходят и уходят: 5 знаков зодиака, которые плохо умеют распоряжаться деньгами

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мНаступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м
08:23

Евросоюз хочет изменить правила членства ради Украины – Politico

08:22

Решение по "Томагавкам" для Украины еще открыто - вице-президент США

08:12

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:25

РФ ударила по энергосистеме Черниговщины: без света 2,7 тыс. человек

Реклама
06:58

Разговор был далек от дипломатического: Трамп призвал Зеленского пойти на уступки РФ

06:02

Унижение Европы: этот визит в Будапешт должен стать символом бессилиямнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с меломаном в наушниках за 45 секунд

04:00

Забарный попал под критику: почему эксперт жестко раскритиковал защитника

03:24

Гороскоп на завтра 21 октября: Близнецам - внезапная прибыль, Рыбам - конфликт

02:30

Прорыв в медицине: простой анализ крови выявляет десятки видов опасных болезней

02:26

В полном составе: как сейчас выглядят дети Иглесиаса и Курниковой

01:30

Дженнифер Лопес пожаловалась, что мужья ее не любили - в ответ ее обвинили в неверности

00:34

"Фактическое окружение" после прорыва: как ВСУ остановили самое быстрое наступление РФ

00:19

Виталий Кличко признался, как сложились его отношения с бывшей женой

19 октября, воскресенье
22:59

Сергей Притула вывел семью в свет: сын - копия, принцессы и очаровательная жена

Реклама
22:47

"Постоянно ругался" и игнорировал карту: FT раскрыли, что Трамп требовал от Зеленского

22:35

Как по-украински сказать "капюшон" - правильный вариант слышали единицыВидео

21:36

Влупит мороз, а потом придет потепление: в Украине будет резко меняться погода

21:32

Нельзя одалживать и не только: что скрывают древние суеверия и приметы о яйцах

20:48

Почти 200 человек под землей: РФ массированно атаковала шахту на Днепропетровщине

20:17

Украинский битмейкер в Канаде взорвал TikTok: его музыка набрала 400 миллионов прослушиваний

20:03

Отключение света в Украине: Укрэнерго раскрыло, где завтра не будет электричества

20:02

Ценный продукт в Украине исчезает с полок - дефицит провоцирует рост цен

19:55

Встреча Трампа и Путина в Будапеште - это политический кошмар для Европымнение

19:53

Все решится за недели: раскрыт самый большой страх Путина и сценарий окончания войны

19:43

Снег ворвется почти во все области: синоптики дали неожиданный прогноз

19:19

Не просто "три ромба": что на самом деле кроется за философией логотипа Mitsubishi

18:47

На каких оборотах двигатель авто "самоочищается" - эксперты раскрыли секрет

18:41

Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 октября

18:09

Динамо имеет серьезные кадровые потери: кто не выйдет на поле против Самсунспора

18:07

После объявления о романе: Lida Lee похвасталась нежными поцелуями

17:40

"Он что-то возьмет": Трамп сделал громкое заявление о территориях Украины по итогам войныВидео

17:25

Виноградарь раскрыл "козырную карту": как подготовить виноград к зиме без ошибокВидео

17:01

Зеленский сделал заявление о встрече с глазу на глаз с Путиным и назвал его страх

16:43

Украинцам придется платить за пребывание в США - что известно о новых правилах

Реклама
16:24

FPV-дроны РФ готовят неожиданные удары: какие три города под особой угрозой

16:17

Почему Путин не пойдет на окончание войны - FT назвали истинную цель Кремля в Украине

16:14

Украинцам завышали тарифы на коммуналку на миллионы: кому вернут средства

15:42

Тяжелые дни уже позади для этих знаков зодиака: кто обретет счастье

15:33

В Париже за семь минут ограбили Лувр: украдены "бесценные драгоценности"

15:27

После подписания "мирного соглашения" Трампа: война в Израиле снова возобновилась

15:15

Секрет горячих батарей: всё решает одна простая процедура с радиаторамиВидео

14:42

Эти дни - самые холодные: синоптик назвала дату, когда ждать потепления

14:41

Почему самый короткий месяц в истории длился 21 день и при чем здесь РождествоВидео

14:21

Чикатило обманули: последние мольбы маньяка перед казнью и тайна его могилы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваПотапМаксим ГалкинСофия РотаруНастя КаменскихОльга СумскаяВиталий КозловскийФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять