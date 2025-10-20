Решение по "Томагавкам" для Украины еще открыто - вице-президент США

Кратко:
- Решение по "Томагавкам" еще не принято
- Трамп услышал запрос Украины
Окончательное решение о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk еще не принято. США продолжают анализировать возможности поставки оружия Киеву. Об этом заявил вице-президент Америки Джей Ди Вэнс, пишет Reuters.
По его словам, президент США Дональд Трамп "услышал запрос" Украины на ракеты Tomahawk, но пытается прежде всего заботиться о безопасности Америки.
"Нам надо иметь критически важные системы вооружения для собственных вооруженных сил, наших собственных войск. Именно на этом сосредоточен президент", - сказал он.
Позиция Трампа в отношении ракет Tomahawk
17 октября президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты "Томагавк" остаются важным стратегическим ресурсом для Соединенных Штатов.
"Соединенным Штатам также нужны эти ракеты. У нас их много, но мы не можем тратить их ради других стран. Они очень мощные, точные и эффективные, но нам они также нужны. Поэтому что с этим делать - неизвестно", - сказал Трамп.
Он добавил, что идея передачи нескольких тысяч "Томагавков" партнерам не была одобрительно воспринята Россией.
"Я спросил Путина: "Вы не возражаете, если я дам вашим противникам несколько тысяч "Томагавков"? Ему это не понравилось", - отметил Трамп.
Ракеты Tomahawk для Украины - последние новости
Как писал Главред, журналисты Axios после встречи Трампа и Зеленского в Белом доме написали, что президент США пока отказывается поставлять Украине ракеты Tomahawk. Также Трамп не готов взять на себя обязательства и по ряду других нужных Киеву вооружений.
Журналисты CNN также отмечают, что Трамп на встрече с Зеленским дал понять, что Украина не получит дальнобойные ракеты Томагавк для ударов в глубину России. Трамп считает, что Украина якобы стремится к эскалации и затягиванию войны.
В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп не сказал "да" поставкам Украине ракет Томагавк, но и не объявил об окончательном "нет".
Получит ли Украина "Томагавки" от США: мнение эксперта
Политолог Петр Олещук заявил, что для Трампа Tomahawk – это аргумент, чтобы принудить Путина к переговорам.
"С точки зрения Трампа, на данный момент Tomahawk свою задачу выполнили – заставили Путина вернуться за стол переговоров. Причем не просто вернуться, как на Аляске, но и о чем-то начать договариваться. Так это или нет – увидим, но пока что для Трампа вопрос о предоставлении Tomahawk не актуален. Он убежден, что ему нужно договориться с Путиным о прекращении огня, как он договорился о Газе", - сказал эксперт в интервью Главреду.
По его словам, на данном этапе Трамп не хотел бы предоставлять Украине Tomahawk и усиливать способности ВСУ наносить удары по России.
"Трампа интересует мирное соглашение. Исходя из этого, он и выстраивает все свои шаги. По крайней мере, пока не состоится встреча Трампа с Путиным, вопрос о Tomahawk не будет обсуждаться", - добавил Олещук.
О персоне: Петр Олещук
Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.
