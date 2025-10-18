Укр
Почему Украина не получит Tomahawk: в CNN раскрыли причину отказа Трампа

Мария Николишин
18 октября 2025, 10:05
1025
Трамп считает, будто Украина стремится к эскалации и затягиванию войны.
Почему Украина не получит Tomahawk / коллаж: Главред, фото: Офис президента, wikipedia.org

Ключевые тезисы:

  • Трамп и Зеленский разошлись во взглядах относительно войны
  • Президент США дал понять, что Украина не получит дальнобойных ракет
  • Он призвал к прекращению огня

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский разошлись во взглядах относительно будущего войны в Украине. Об этом пишет CNN.

По данным источников издания, лидеры провели многочасовые переговоры с участием своих главных советников, которые, по словам нескольких информированных источников, стали напряженными, откровенными и местами "неудобными".

Отмечается, что Трамп четко дал понять Зеленскому, что пока украинский лидер не получит дальнобойных ракет, способных поражать цели глубоко на территории России, о которых он просил.

"Трамп считает, будто Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта, и одновременно опасается значительных потерь во время приближения суровой зимы", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что вскоре после завершения встречи, Трамп призвал к прекращению огня вдоль текущей линии фронта и к прекращению кровопролития.

По словам одного из чиновников, Трамп объяснил свое решение "реалиями нынешнего состояния конфликта", отметив, что "слишком много разрушений и слишком много смертей".

"Обе стороны должны заключить соглашение", - добавил другой чиновник, отметив, что в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.

Ракета Tomahawk / Инфографика: Главред

Встреча Зеленского с Трампом

Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом рассказывал, что во время беседы они обсуждали гарантии безопасности для Украины, а также программу PURL, в рамках которой союзники по НАТО закупают у США оружие для Украины.

Однако, он отказался говорить о дальнобойных системах. По его словам, США не хотят эскалации.

Ракеты Tomahawk - что известно

Как сообщал Главред, в CNN ранее писали, что президент США Дональд Трамп во время переговоров с Владимиром Путиным не отказался от идеи поставки Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

Президент США Дональд Трамп также говорил, что ракеты Tomahawk остаются важным стратегическим ресурсом для Соединенных Штатов, поэтому им также нужны эти ракеты.

В то же время, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявлял, что настроения в американском обществе заставляют президента США Дональда Трампа менять позицию относительно войны России против Украины, в частности в вопросе передачи ракет Tomahawk.

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

