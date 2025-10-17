"Кремль уже в панике": в Раде рассказали, что Украина получит от Трампа

Это может быть один из элементов большого пакета вооружений.

Трамп не сможет завершить войну в Украине, как в Газе, считают в CNN / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Украина может получить и другое вооружение, кроме Томагавков

Во время встречи в Белом доме президенты Украины и США обсудят передачу не только ракет Томагавк.

Об этом в интервью Главреду рассказал председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко

По его словам, нам нужны не десятки, а сотни таких ракет, потому что это очень высокоточное и весьма эффективное оружие.

"Кремль уже в панике: начинает шантажировать, говорит, что это можно рассматривать как вмешательство США в войне, угрожающих ядерными последствиями и так далее. Это - типичная кремлевская пропаганда и чушь, потому что на самом деле это обычное оружие, помогающее поражать военные объекты", - отметил он.

По его словам, на переговорах могут обсуждаться не только "Томагавки", но и другие виды вооружения — это может быть один из элементов большого пакета вооружений.

"Но даже если в начале речи идет о нескольких десятках "Томагавков", это уже создатель прецедента. Как было с F-16: Кремль угрожал, но мы получили их, и никто на этом пути не терпел катастрофических последствий. Так будет и с "Томагавками" - главное создать прецедента, получить бы десяток таких ракет, хотя начать их использовать и найти Соединенным Штатам и европейцам, что мы эффективно их применим и что это влияет на военную ситуацию", - подытожил Мережко.

Сравнение ракет Tomahawk и Калибр / Инфографика: Главред

Передача Украине ракет Tomahawk - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, по словам президента Украины Владимира Зеленского, дает надежду на то, что мир может наступить и в Украине. Отвечая на вопрос журналистов о возможном одобрении Трампом передачи Украине ракет Tomahawk, Зеленский отметил, что процесс еще продолжается, и окончательного решения пока нет.

Как сообщает Financial Times, американский президент рассматривает вариант продажи Киеву определенного количества этих дальнобойных ракет, но сначала хочет получить четкое понимание, как именно Украина планирует их использовать. Эксперты считают, что даже в случае положительного решения Киев получит от 20 до 50 ракет, чего будет недостаточно для кардинальных изменений на фронте.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко подчеркнул, что вопрос Tomahawk скорее касается не военной помощи Украине, а политического давления на Россию.

О персоне: Александр Мережко Александр Александрович Мережко (род. 14 февраля 1971, г. Бобринец, Кировоградская область, УССР) - украинский правовед, юрист-международник, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, пишет Википедия.

