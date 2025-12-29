Не дни, а недели и месяцы: где самая сложная ситуация со светом и когда ее исправят

Неблагоприятные погодные условия усложняют работу энергетиков. Существует значительная нагрузка на энергосеть.

После атаки по энергетике ситуация достаточно сложная / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/npcukrenergo, ГосЧС

Главное:

Россия использует не только "Шахеды" и ракеты, но и кассетные боеприпасы

Повреждения были "болезненными", что привело к значительным разрушениям

Время восстановления индивидуально для каждого объекта

После очередной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины самая сложная ситуация остается в Броварах и Вышгороде из-за поражения подстанции Укрэнерго. Сейчас усилия направлены на стабилизацию ситуации, а не на полное восстановление, которое потребует гораздо больше времени. Об этом сообщил народный депутат фракция "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире Киев24.

По его словам, удары оккупационной армии были достаточно "болезненными", потому что Россия наносила удары не только "Шахедами", но и ракетами с кассетными боеприпасами, когда она попадала по ГЭС.

"Именно по подстанции, отвечающей за выдачу электрической энергии, генерируемой на ГЭС. И соответственно, что максимальные поражения, которые могут быть нанесены", - пояснил он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Когда ситуация в энергетике стабилизируется

Нагорняк подчеркнул, что энергетики делают все возможное для максимально быстрого восстановления электроснабжения. Создаются альтернативные линии поставки электроэнергии, особенно для киевлян и пригородов. Однако время для восстановления электроэнергии конкретно по каждому объекту индивидуально.

"Нет какого-то ограниченного или четкого графика, что на восстановление той или иной электростанции нужно 2-3 дня. Ситуация достаточно сложная", – сказал он.

Неблагоприятные погодные условия усложняют работу энергетиков на открытом воздухе. Существует значительная нагрузка на энергосеть.

"Самая сложная ситуация остается сейчас в городе Бровары, Вышгороде, потому что там была поражена еще и подстанция Укрэнерго", - отметил нардеп.

Он прогнозирует, что в течение недели удастся стабилизировать ситуацию.

"Не возобновить работу, а именно стабилизировать. Потому что для восстановления всей инфраструктуры, которая пострадала только во время последней массовой атаки, нужна не неделя, а может и несколько недель, возможно даже месяцы", - предупредил Нагорняк.

Проблемы с оборудованием и международная помощь

По словам нардепа, существует серьезная проблема с выключателями мощностью 110 кВ, значительная часть которых была уничтожена враждебными атаками на подстанции Укрэнерго.

К счастью, трансформаторы находятся в лучшем состоянии благодаря защитным сооружениям второго уровня, которые выдержали ракетные и шахедные атаки.

Необходимы выключатели преимущественно иностранного производства (немецкого, американского, швейцарского). Укрэнерго ведет переговоры по поставкам этого оборудования. В свою очередь, парламентарии готовы приобщаться к этим усилиям через группы дружбы с странами-партнерами для ускорения получения помощи.

Ракетно-дроновый удар по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 27 декабря в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ударных беспилотников. Оккупанты запустили и крылатые ракеты.

В Украине гремели взрывы. Основным направлением атаки был Киев и область.

Под ударами врага были объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей. В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения.

В Киеве и Киевской области из-за вражеских атак на энергетические объекты остались без электроснабжения более 500 тысяч потребителей, а на Черниговщине - более 22 тысяч.

Группа Нафтогаз сообщила, что россияне также атаковали газовую инфраструктуру.

Буданов предупредил о новом массированном ударе

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что промышленность страны-агрессора РФ вышла на пик своего могущества по производству воздушных средств поражения, которые используются для ударов по Украине.

"Они полностью выполняют, а очень часто и перевыполняют планы", - подчеркнул он в интервью Суспильному.

Начальник ГУР подтвердил прогноз о том, что РФ будет продолжать массированные ракетные удары по объектам энергетики Украины.

"Они будут продолжаться", - сказал он.

Другие новости:

