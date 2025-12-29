Какие вещи нельзя выбрасывать во время уборки перед Новым годом

Иногда сохраненная мелочь может стать символом будущего благополучия.

Что нельзя выбрасывать из дома перед Новым годом

От чего обязательно избавиться

Генеральная уборка перед Новым годом для многих становится не просто наведением порядка, а настоящим ритуалом очищения. Однако народные приметы и советы астрологов предупреждают: в предпраздничной суете важно не переусердствовать, иначе вместе со старыми вещами можно символически "выбросить" удачу, благополучие и финансовое везение на весь следующий год.

Согласно народным поверьям, в последние дни декабря нельзя выносить мусор, особенно 31 числа. Считается, что отходы в этот период несут в себе энергетику дома, и избавляясь от них, человек рискует лишиться мира и согласия в семье. Все хозяйственные дела рекомендуется завершить заранее, еще до предновогоднего вечера.

Еще один строгий запрет касается долгов. Переходить в Новый год с невозвращенными деньгами или одолженными вещами считалось плохим знаком, способным привлечь финансовые трудности. В то же время в период с 31 декабря по 1 января не советуют давать что-либо в долг, чтобы не "отдать" вместе с этим собственную удачу.

Особое внимание уделяли продуктам. Выбрасывать хлеб, соль или крупы перед праздником считалось большим грехом, ведь они символизируют достаток и жизненную силу. Потеря этих продуктов могла, по поверьям, привести к нехватке пищи и бедности в новом году. Под запретом также находился старый веник: считалось, что он собирает не только пыль, но и положительную энергетику дома, а его выбрасывание "выметает" счастье.

Астрологи и эзотерики дополняют народные приметы собственными рекомендациями. Они не советуют избавляться от старого кошелька, особенно если он пустой, так как это символ финансовой пустоты. Вместо этого его предлагают очистить, положить внутрь купюру и сохранить как оберег денежного потока. Также нежелательно выбрасывать новые вещи, которыми вы так и не воспользовались: такие предметы считаются символом нереализованного потенциала.

Под запретом оказываются и увядающие комнатные растения, праздничные украшения, вещи из путешествий и одежда, связанная с приятными воспоминаниями. Все они, по мнению эзотериков, накапливают личную и праздничную энергию. Даже старая, но целая одежда не должна отправляться в мусор — ее советуют отдавать нуждающимся уже после праздников.

При этом есть вещи, от которых все же рекомендуется избавиться, чтобы очистить пространство от негатива. К ним относят битую посуду, треснутые зеркала и сломанную технику, однако делать это лучше не 31 декабря, а заранее. Также важно "выбросить" старые обиды и незавершенные конфликты, ведь именно они, по словам астрологов, чаще всего блокируют приход новых возможностей в новом году.

