Настоящий фурор: как прошло открытие спецвыпуска 'Танцев со звездами'

Участники шоу присоединились к певице TAYANNA.

https://glavred.info/movies/nastoyashchiy-furor-kak-proshlo-otkrytie-specvypuska-tancev-so-zvezdami-10727768.html Ссылка скопирована

"Танцы со звездами" - открытие эфира / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Танцы со звездами"

Кратко:

TAYANNA открыла спецвыпуск "Танцев"

Кто с ней появился на паркете

Украинская популярная певица TAYANNA вместе с маленькими балеринами открыла спецвыпуск шоу "Танцы со звездами".

В начале эфира артистка показалась в вечернем белом платье под песню All I Want for Christmas Is You.

видео дня

На паркете также появились ученицы балетного колледжа имени Татьяны Таякиной и покорили своим мастерством. И это был не единственный сюрприз, судьи шоу: Дмитрий Монатик, Наталья Могилевская, Екатерина Кухар и Дмитрий Дикусар также станцевали с певицей.

Певица TAYANNA / фото: скрин видео

А затем на паркет вышли и звездные участники "Танцев" со своими партнерами.

"Танцы со звездами" / фото: пресс-служба 1+1 Украина

Напомним, спецвыпуск "Танцев со звездами" имеет благотворительную цель. Все собранные во время голосования за победителя средства будут переданы на прицельную эвакуацию раненых военных, что помогает спасти жизни.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, известный актер и главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк сделал окончательный выбор на проекте и победительницей стала участница Надин. Как стало известно, Тарас с трудом принял решение насчет победительницы "Холостяка". За сердце Цымбалюка боролись участницы Настя и Надин.

А также модель и бывшая участница шоу "Холостяк", главным героем которого стал актер Тарас Цымбалюк, Ирочка прокомментировала свой "вылет" из проекта в финальном выпуске.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар - украинский танцор и хореограф. Наибольшую популярность приобрел благодаря проекту "Танцы со звездами" - танцевал во втором, шестом, седьмом и восьмом сезонах с Ириной Билык, Викторией Булитко, Славой Каминской и Ольгой Харлан соответственно. 28 февраля 2022 года Дикусар сообщил, что пополнил ряды ВСУ. С тех пор он защищает Украину на фронте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред