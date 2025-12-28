"Купянск наш — мы уходим": в МО РФ опозорились кадрами "контроля" над городом

На одном из опубликованных в РФ видео российские солдаты покидают город.

В РФ опозорились кадрами из Купянска / Коллаж: Главред, фото: 14-я ОМБр, минобороны РФ

Главное:

В РФ показали кадры выхода ВС РФ из Купянска

На одном из видео российские солдаты покидают город

Минобороны страны-агрессора РФ выдало кадры выхода ВС РФ из Купянска за доказательства контроля над городом

На это обратило внимание издание Astra уточнив, что накануне телеканал МО РФ "Звезда" опубликовал сразу несколько кадров, которые должны были подтвердить якобы контроль российских военных над Купянском.

В то же время в пропагандистских z-пабликах заметили, что на одном из видео российские солдаты покидают город.

"Правый берег, самый север Купянска. Но самое интересное здесь то, что бойцы двигают в сторону ВЫХОДА ИЗ ГОРОДА. На видео им осталось пройти еще пару домов и все. Выход. Из. Города. Используют. Как. Доказательство. Контроля. Ситуации. В городе", — возмущаются z-пропагандисты.

Что предшествовало

Ранее МО РФ в очередной раз соврали о контроле над Купянском. Заявление появилось после того, как 24 декабря z-каналы стали писать, что ВСУ вернули контроль над городом.

Кроме того, росСМИ вновь опубликовала кадры с "северо-запада" города с якобы контролем войсками РФ.

Данные военных о ситуации в Купянске

Командир 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия" Игорь Оболенский сообщил, что восстановить контроль над позициями возле Купянска удалось за счёт слаженных действий всех подразделений Сил обороны Украины. Он подчеркнул, что операция стала результатом совместной работы и поблагодарил всех военнослужащих, которые были задействованы в выполнении задания.

Ранее Владимир Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны. Глава государства записал видео у полуразрушенной стелы города, а также поздравил Сухопутные войска с их днем.

Напомним, ранее сообщалось об успешной операции ВСУ. Операцию по стабилизации обстановки на этом направлении начало поисково-ударная группировка "Хартия".

Напомним, Главред писал, что Вооруженные силы Украины почти полностью освободили Купянск на Харьковщине, опровергнув российские утверждения о якобы установленном контроле над городом.

