Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны: детали

Глава государства записал видео у полуразрушенной стелы города, а также поздравил Сухопутные войска с их днем.

Операция ВСУ в Куп1янске - Зеленский приехал в город / Коллаж: главред, фото: DeepState, скриншот

Коротко:

Владимир Зеленский посетил Купянск Харьковской области

Это произошло после успешной контратаки ВСУ и блокирования российских войск в городе

Президент подчеркнул, что победы на фронте укрепляют позиции Украины в дипломатии

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на Купянское направление в Харьковской области. Это произошло после того, как украинские войска заявили об успешной контратаке на окраинах города и блокировании россиян внутри него.

Глава государства в пятницу, 2 декабря опубликовал видео из Купянска и поблагодарил вооруженные силы Украины за работу.

"Сегодня - Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Много россияне говорили о Купянске - мы видим. Был, я поздравил ребят. Спасибо каждому подразделению, всем, кто сражается здесь, всем, кто уничтожает оккупанта", - говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что сейчас чрезвычайно важно достигать результатов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов в дипломатии.

Что известно об операции ВСУ в Купянске

Напомним, как писал Главред, аналитики DeepState сообщили об успешных контрударных действиях в Купянске. В рамках операции украинские силы прорвались к реке Оскол, перекрыв снабжение россиян и освободив Кондрашовку, Радьковку с их окрестностями и ряд кварталов на севере Купянска.

В пресс-службе 2 корпуса НГУ "Хартия" сообщили Общественному, что во время операции, о которой сообщили в DeepState, удалось уничтожить 1027 российских военнослужащих, 291 оккупант был ранен, 13 взяты в плен.

/ Фото: скриншот из видео

Как действуют оккупанты на Харьковщине - оценка военного

Главред писал, что начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов накануне сообщил, что на Великобурлукском направлении российские войска регулярно пытаются прорываться через границу и создали небольшую зону контроля между городами Волчанск и Купянск.

"Великобурлукское направление - это как раз посередине между Волчанском и Купянском. На него обычно не обращают внимание, а там россияне лезут через границу как только можно и даже создали там небольшую зону контроля вблизи границы, если говорить о восточной части Южно-Слобожанского направления", - рассказал Трегубов.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что согласно информации военных, город Северск Донецкой области остается под контролем Сил обороны Украины, несмотря на заявления россиян.

Кроме того, по словам Владимира Зеленского, Вооруженные силы Украины почти полностью освободили Купянск на Харьковщине, опровергнув российские утверждения о якобы установленном контроле над городом. Он добавил, что российские войска продолжают осуществлять отдельные наступательные действия, однако ни одно из них не имело успеха.

Напомним, накануне военный эксперт Михаил Жирохов предупредил, что отход Сил обороны на другие позиции за Покровском и Мирноградом Донецкой области является вопросом времени.

Купянск Инфографика / Инфографика: Главред

