Путин похвастался захватом крупного города на востоке: в ВСУ ответили на фейк

Враг пытается инфильтроваться в Северск малыми группами, используя неблагоприятные погодные условия.

ВСУ отражают российские атаки / Коллаж: Главред, фото: 21 ОМБр, Сухопутные войска ВСУ

Главное:

Северск Донецкой области остается под контролем Сил обороны

Противодиверсионные мероприятия ВСУ продолжаются

Город Северск Донецкой области остается под контролем Сил обороны Украины, несмотря на заявления страны-оккупанта РФ.

"На Славянском направлении город Северск остается под контролем Сил обороны Украины", - говорится в сообщении ОК "Схид".

Сообщается, что противник пытается инфильтроваться в Северск малыми группами, используя неблагоприятные погодные условия, однако большинство этих подразделений уничтожается еще на подходах.

В то же время противодиверсионные мероприятия Сил обороны Украины продолжаются.

/ Инфографика: Главред

Бои за Покровск: в ВСУ раскрыли подробности

Также сообщается, что "Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска. В центральной части города украинские воины блокируют продвижение противника. В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу".

Отмечается, что логистика остается осложненной. "Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград", - говорится в сообщении.

Война на Донбассе: РФ выдает новые фейки

Ранее глава генштаба армии РФ Герасимов доложил диктатору Владимиру Путину о захвате населенных пунктов Кучеровка и Куриловка. Он также заявил, что российские войска якобы взяли под контроль город Северска и южной части Мирнограда.

Что происходит на фронте: данные военных

Российские войска в Донецкой области наращивают давление в районе Лимана и стремятся прорваться к стратегически важным позициям линии обороны. Украинские бойцы удерживают рубежи и прилагают максимум усилий, чтобы остановить наступление противника. Об этом рассказал младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.

Ранее в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска. Россияне пытаются проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города Мирноград.

Напомним, ранее в DeepState рассказали, что происходит в Северске. Российские силы пытаются закрепиться в городе, устанавливая флаги для пропаганды.

Как писал Главред, российские оккупационные войска снова используют временно захваченный Мариуполь для переброски подразделений морской пехоты в направлении Гуляйполя. Это позволит оккупантам быстрее реагировать на ситуацию на фронте.

Что такое Силы обороны и безопасности Украины? Силы безопасности и обороны - собирательное название для всех военных формирований и органов, которые защищают суверенитет Украины: Вооруженные силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Национальная полиция и тому подобное. Силы безопасности и обороны являются составляющими Сектора безопасности и обороны Украины, куда также входит ОПК и прочее, пишет Википедия.

