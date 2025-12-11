Путин похвастался захватом крупного города на востоке: в ВСУ ответили на фейк

Главное:
- Северск Донецкой области остается под контролем Сил обороны
- Противодиверсионные мероприятия ВСУ продолжаются
Город Северск Донецкой области остается под контролем Сил обороны Украины, несмотря на заявления страны-оккупанта РФ.
"На Славянском направлении город Северск остается под контролем Сил обороны Украины", - говорится в сообщении ОК "Схид".
Сообщается, что противник пытается инфильтроваться в Северск малыми группами, используя неблагоприятные погодные условия, однако большинство этих подразделений уничтожается еще на подходах.
В то же время противодиверсионные мероприятия Сил обороны Украины продолжаются.
Бои за Покровск: в ВСУ раскрыли подробности
Также сообщается, что "Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска. В центральной части города украинские воины блокируют продвижение противника. В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу".
Отмечается, что логистика остается осложненной. "Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград", - говорится в сообщении.
Война на Донбассе: РФ выдает новые фейки
Ранее глава генштаба армии РФ Герасимов доложил диктатору Владимиру Путину о захвате населенных пунктов Кучеровка и Куриловка. Он также заявил, что российские войска якобы взяли под контроль город Северска и южной части Мирнограда.
Что происходит на фронте: данные военных
Российские войска в Донецкой области наращивают давление в районе Лимана и стремятся прорваться к стратегически важным позициям линии обороны. Украинские бойцы удерживают рубежи и прилагают максимум усилий, чтобы остановить наступление противника. Об этом рассказал младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.
Ситуация на фронте: новости по теме
Ранее в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска. Россияне пытаются проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города Мирноград.
Напомним, ранее в DeepState рассказали, что происходит в Северске. Российские силы пытаются закрепиться в городе, устанавливая флаги для пропаганды.
Как писал Главред, российские оккупационные войска снова используют временно захваченный Мариуполь для переброски подразделений морской пехоты в направлении Гуляйполя. Это позволит оккупантам быстрее реагировать на ситуацию на фронте.
Что такое Силы обороны и безопасности Украины?
Силы безопасности и обороны - собирательное название для всех военных формирований и органов, которые защищают суверенитет Украины: Вооруженные силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Национальная полиция и тому подобное. Силы безопасности и обороны являются составляющими Сектора безопасности и обороны Украины, куда также входит ОПК и прочее, пишет Википедия.
