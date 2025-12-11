Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Графики отключения света на 12 декабря: какими будут объемы ограничений и в каких областях

Ангелина Подвысоцкая
11 декабря 2025, 19:52
310
Ограничения будут введены для промышленных и бытовых потребителей.
гаснет свет
График отключения света на 12 декабря / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

  • В каких область будут выключать свет 12 декабря
  • Какими будут объемы ограничений 12 декабря

В Украине в пятницу, 12 декабря, будут выключать свет. Укрэнерго уже рассказало, в каких регионах и как долго продлятся ограничения.

В этот день будут действовать ограничения мощности для промышленности. Для бытовых потребителей вводят графики почасовых отключений света.

видео дня

"Причина введения мер ограничения - последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - говорится в сообщении.

Известно, что свет будут выключать в течение всех суток во всех областях Украины.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Укрэнерго не уточнило в объеме скольких очередей будут введены ограничения. Можно предположить, что ограничения будут действовать объемом до 4 очередей.

Графики отключения света на 12 декабря: какими будут объемы ограничений и в каких областях
Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Впоследствии появились новые графики отключения света ДТЭК на 12 декабря. Они касаются Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей.

  • Графики отключения света на 12 декабря
    Графики отключения света на 12 декабря фото: ДТЭК
  • Графики отключения света на 12 декабря
    Графики отключения света на 12 декабря фото: ДТЭК
  • Графики отключения света на 12 декабря
    Графики отключения света на 12 декабря фото: ДТЭК
  • Графики отключения света на 12 декабря
    Графики отключения света на 12 декабря фото: ДТЭК
  • Графики отключения света на 12 декабря
    Графики отключения света на 12 декабря фото: ДТЭК
  • Графики отключения света на 12 декабря
    Графики отключения света на 12 декабря фото: ДТЭК

Когда в Украине отменят отключения - прогноз эксперта

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев прогнозирует, что графики отключений электроэнергии в Украине будут продолжаться всю зиму. Он считает, что отключения могут отменить только в начале апреля.

По его словам, украинцам придется привыкать к длительным отключениям. Кроме этого, в случае новых атак они могут продолжаться круглосуточно.

Удары по энергетике и отключения света в Украине - последние новости

Как писал Главред, до конца недели в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений в объеме трех очередей. Украинцы будут оставаться без электроснабжения до 12 часов в сутки. Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что ситуация остается нестабильной, поскольку энергосистема страны находится под постоянными атаками России. Поэтому прогнозы по отключениям могут меняться в зависимости от последствий обстрелов.

В Киеве фиксируют отключения электроэнергии продолжительностью 14-16 часов в сутки, и такая ситуация может сохраняться как минимум до марта. Такой прогноз озвучил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

На фоне угрозы новых массированных атак со стороны России, в столице Украины разворачивается дискуссия о возможности эвакуации населения в случае длительного обесточивания. По информации источника Общественного, в Киеве уже утвержден план эвакуации, который предусматривает организованный выезд части жителей в случае полного блэкаута.

Полное восстановление украинской энергосистемы может растянуться минимум на семь лет - именно столько времени понадобится, чтобы вернуть инфраструктуру в стабильное состояние после массированных ударов России. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Другие новости:

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет ДТЭК Укрэнерго отключения веерные отключения отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Защищал Мариуполь и пережил плен: в Одессе разгорелся скандал с нападением ТЦК на военного

Защищал Мариуполь и пережил плен: в Одессе разгорелся скандал с нападением ТЦК на военного

20:53Украина
Путин похвастался захватом крупного города на востоке: в ВСУ ответили на фейк

Путин похвастался захватом крупного города на востоке: в ВСУ ответили на фейк

20:51Украина
900 шахедов и десятки ракет: РФ готова к обстрелу Украины - названы цели ударов

900 шахедов и десятки ракет: РФ готова к обстрелу Украины - названы цели ударов

20:20Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Скоро и до нас дойтет: в Швеции люди начали убирать с крыш солнечные панели

Скоро и до нас дойтет: в Швеции люди начали убирать с крыш солнечные панели

В Украине начали сокращать графики отключений: в Минэнерго назвали регионы

В Украине начали сокращать графики отключений: в Минэнерго назвали регионы

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Крысам - обида, Змеям - гнев

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Крысам - обида, Змеям - гнев

"Мама упала на пол и кричала": на фронте убили 22-летнего военного "Шеву"

"Мама упала на пол и кричала": на фронте убили 22-летнего военного "Шеву"

Последние новости

20:51

Путин похвастался захватом крупного города на востоке: в ВСУ ответили на фейк

20:25

Почему коты на самом деле любят картонные коробки: ответ многих удивит

20:20

900 шахедов и десятки ракет: РФ готова к обстрелу Украины - названы цели ударов

19:54

Дедлайн США для мира - из каких трех областей РФ выведет войска и что ждет Донбасс

19:52

Графики отключения света на 12 декабря: какими будут объемы ограничений и в каких областяхФото

Трамп создает вакуум для России в Европе: Владимир Горбач - о последствиях стратегии нацбезопасности СШАТрамп создает вакуум для России в Европе: Владимир Горбач - о последствиях стратегии нацбезопасности США
19:46

Теракт в Киеве: в результате взрывов погиб боец НГУ, ранены полицейские

19:36

Можно ли перевозить елку в киевском метро: в подземке дали ответФото

19:35

В сети появилось фото Алины Гросу с беременным животом

19:26

Украину накроет снегом, будет мощный ветер: синоптики предупредили о новом похолодании

Реклама
19:10

Почему у Украины нет карт?мнение

19:06

"Злость и отчаяние": Елена Мозговая напугала признанием

18:59

"Накаркала": у Волочковой большие проблемы с дочерью

18:55

Зеленский сказал, кто будет решать вопрос территорий для установления мира

18:52

Почему золото дороже всего: невероятная тайна благородного металла раскрытаВидео

18:50

Евро безумно прыгнул вверх: неожиданный курс валют на 12 декабря

18:15

Путин отдал новый приказ войскам по войне в УкраинеВидео

18:02

В Украине рухнут цены на популярный продукт: эксперты советуют пождаться праздников

17:32

Почему 12 декабря нельзя носить старую одежду: какой церковный праздник

17:14

"Уже в опасности": в НАТО назвали следующую цель для российского наступления

17:12

Как выбрать оливковое масло для салатов и жарки: советы от профессиональных поваров

Реклама
17:01

Ученые назвали "целебный" вид сыра, который снижает давление и улучшает здоровье сердца

16:46

В Британии снимут "Мастера и Маргариту": Джонни Депп сыграет главную роль

16:45

"Мама упала на пол и кричала": на фронте убили 22-летнего военного "Шеву"Эксклюзив

16:06

Уксус не нужен: простой трюк, как избавиться от затхлого запаха с полотенец

16:02

СМИ опубликовали обновленный "мирный план" Трампа - что получит Украина и РФ после войны

15:54

Фантастически вкусная выпечка из одного апельсина: рецепт бюджетного десерта

15:44

Отказала в портрете самому Сталину: кем была смелая украинская художница-самоучка

15:18

Пенсии в Украине станут больше: кто может рассчитывать на доплаты в 2026 году

14:58

Понадобится кухонная фольга: простой трюк, как легко убрать налет с крана

14:56

Прямо в тыл защитников: в ГПСУ заявили об опасной попытке проникновения оккупантов

14:27

Света в домах украинцев будет больше: когда графики отключений сократят

14:01

Несмотря на несогласие США и РФ: Генассамблея ООН утвердила резолюцию о Чернобыльской катастрофе

13:56

Много живой силы и БК: Россия везет в горячую точку фронта дополнительные силы

13:54

Ковер будет как новый: домашнее средство, которое удалит даже самые сложные пятна

13:19

Цвета, в которых стоит встречать Новый год 2026: советы известной стилистки

13:10

Настояший геомагнитный шторм обрушился на страну: влупила 8-балльная буря

13:07

"Рождественская звезда" засияет еще ярче: как подкормить пуансеттию кофе

13:02

Быстро и без полиции: водители смогут оформлять ДТП по-новому

13:02

США и Россия могут планировать разделение Европы: эксперт объяснил цель стран

12:53

"Она моя сила": что известно о жене Роберта Бровди (Мадяра)Видео

Реклама
12:52

1160 магазинов по Украине: где работает "зимняя тысяча" и какие продукты разрешено покупать

12:45

Лавров заговорил о "другой" Украине: РФ выдвигает свои требования для мира

12:28

В Украине начали сокращать графики отключений: в Минэнерго назвали регионы

12:16

Гололедица, снег и "минусы": когда на Украину налетит настоящая штормовая погода

12:05

Сколько дней можно носить одни носки: ответ удивит даже чистюль

12:04

Комбинированная атака на Украину: россияне ударили по энергетике дронами и ракетами

11:59

Новая минималка уже на подходе: сколько будут получать украинцы и достаточно ли этого

11:21

Украинские дроны впервые поразили нефтяную платформу РФ в Каспийском море - СМИ

11:21

Еще одна страна саботировала Евровидение: кто отказался

11:15

Может иметь интересный перевод: что на самом деле означает фамилия Бандера

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять