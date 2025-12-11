Графики отключения света на 12 декабря: какими будут объемы ограничений и в каких областях

Ограничения будут введены для промышленных и бытовых потребителей.

График отключения света на 12 декабря / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

В каких область будут выключать свет 12 декабря

Какими будут объемы ограничений 12 декабря

В Украине в пятницу, 12 декабря, будут выключать свет. Укрэнерго уже рассказало, в каких регионах и как долго продлятся ограничения.

В этот день будут действовать ограничения мощности для промышленности. Для бытовых потребителей вводят графики почасовых отключений света.

"Причина введения мер ограничения - последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - говорится в сообщении.

Известно, что свет будут выключать в течение всех суток во всех областях Украины.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Укрэнерго не уточнило в объеме скольких очередей будут введены ограничения. Можно предположить, что ограничения будут действовать объемом до 4 очередей.

Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Впоследствии появились новые графики отключения света ДТЭК на 12 декабря. Они касаются Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей.

Когда в Украине отменят отключения - прогноз эксперта

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев прогнозирует, что графики отключений электроэнергии в Украине будут продолжаться всю зиму. Он считает, что отключения могут отменить только в начале апреля.

По его словам, украинцам придется привыкать к длительным отключениям. Кроме этого, в случае новых атак они могут продолжаться круглосуточно.

Удары по энергетике и отключения света в Украине - последние новости

Как писал Главред, до конца недели в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений в объеме трех очередей. Украинцы будут оставаться без электроснабжения до 12 часов в сутки. Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что ситуация остается нестабильной, поскольку энергосистема страны находится под постоянными атаками России. Поэтому прогнозы по отключениям могут меняться в зависимости от последствий обстрелов.

В Киеве фиксируют отключения электроэнергии продолжительностью 14-16 часов в сутки, и такая ситуация может сохраняться как минимум до марта. Такой прогноз озвучил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

На фоне угрозы новых массированных атак со стороны России, в столице Украины разворачивается дискуссия о возможности эвакуации населения в случае длительного обесточивания. По информации источника Общественного, в Киеве уже утвержден план эвакуации, который предусматривает организованный выезд части жителей в случае полного блэкаута.

Полное восстановление украинской энергосистемы может растянуться минимум на семь лет - именно столько времени понадобится, чтобы вернуть инфраструктуру в стабильное состояние после массированных ударов России. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

