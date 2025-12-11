Отказала в портрете самому Сталину: кем была смелая украинская художница-самоучка

Даже Пабло Пикассо восхищался ее творчеством и подчеркивал, что такой талант должен быть известен во всем мире.

Интересные факты об украинской художнице Екатерине Билокур / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, Национальный музей декоративного искусства Украины

Кем была Екатерина Билокур

Как самоучка из села смогла привлечь внимание мировых художников

Почему ее творчество до сих пор называют уникальным феноменом народного искусства

Украинская художница Екатерина Билокур, которую часто считают олицетворением народного таланта, прошла путь от самодельных красок до международного признания - без всякого академического образования. Ее история снова привлекает внимание благодаря проекту "Украинки".

Рисовала тем, что давала природа

Первые работы художница создавала из красок, которые изготавливала собственноручно. В ход шли ягоды калины, бузина, луковая шелуха - натуральные красители, которые становились основой ее будущих шедевров. Кисти она тоже делала сама: из коровьей шерсти, кошачьей шерсти, вишневых веточек и даже жести от консервных банок.

Одна из них была настолько тонкой, что напоминала иглу. Вместо разбавителей - только льняное масло. Вместо учебников - наблюдения за природой и советы сельских мастеров.

Жизненная драма, которая изменила все

В 34 года Билокур пережила тяжелый личный кризис. Постоянное давление семьи, бытовые конфликты и невозможность заниматься искусством привели ее к отчаянному шагу - она хотела покончить с жизнью. К счастью, мать успела спасти дочь. После этого случая отец впервые позволил Екатерине посвящать время рисованию - правда, только после выполнения домашних дел.

Этот переломный момент стал началом ее настоящего творческого пути, хотя проблемы со здоровьем, полученные тогда, сопровождали художницу всю жизнь.

Пикассо признал ее гениальность

На выставке в Париже работы Билокур произвели впечатление даже на Пабло Пикассо. Он заявил, что художница такого уровня могла бы прославить любую страну. Особенно поражает то, что Пикассо редко выражал восхищение современниками - тем более представителями "наивного искусства".

Несмотря на международное признание, Билокур оставалась в родительском доме в Богдановке. К ней приезжали журналисты, искусствоведы и деятели культуры, но сама художница почти не покидала родного села.

Почему она так и не переехала

Как отмечает издание "ТыКиев", советская система не дала Билокур ни свободы, ни финансовой стабильности. Она прожила всю жизнь в Богдановке и лишь раз выезжала за ее пределы - в сопровождении, потому что не имела паспорта.

Гонорары были мизерными, а исследователи предполагают, что на ее судьбу повлиял и смелый поступок: в 1947 году художница отказалась писать портрет Сталина, несмотря на обещания "открыть все двери". Вероятно, из-за болезненных воспоминаний о Голодоморе и войне она не захотела иметь дело с диктатором.

