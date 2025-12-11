Отказала в портрете самому Сталину: кем была смелая украинская художница-самоучка

Вы узнаете:
- Кем была Екатерина Билокур
- Как самоучка из села смогла привлечь внимание мировых художников
- Почему ее творчество до сих пор называют уникальным феноменом народного искусства
Украинская художница Екатерина Билокур, которую часто считают олицетворением народного таланта, прошла путь от самодельных красок до международного признания - без всякого академического образования. Ее история снова привлекает внимание благодаря проекту "Украинки".
Рисовала тем, что давала природа
Первые работы художница создавала из красок, которые изготавливала собственноручно. В ход шли ягоды калины, бузина, луковая шелуха - натуральные красители, которые становились основой ее будущих шедевров. Кисти она тоже делала сама: из коровьей шерсти, кошачьей шерсти, вишневых веточек и даже жести от консервных банок.
Одна из них была настолько тонкой, что напоминала иглу. Вместо разбавителей - только льняное масло. Вместо учебников - наблюдения за природой и советы сельских мастеров.
Жизненная драма, которая изменила все
В 34 года Билокур пережила тяжелый личный кризис. Постоянное давление семьи, бытовые конфликты и невозможность заниматься искусством привели ее к отчаянному шагу - она хотела покончить с жизнью. К счастью, мать успела спасти дочь. После этого случая отец впервые позволил Екатерине посвящать время рисованию - правда, только после выполнения домашних дел.
Этот переломный момент стал началом ее настоящего творческого пути, хотя проблемы со здоровьем, полученные тогда, сопровождали художницу всю жизнь.
Пикассо признал ее гениальность
На выставке в Париже работы Билокур произвели впечатление даже на Пабло Пикассо. Он заявил, что художница такого уровня могла бы прославить любую страну. Особенно поражает то, что Пикассо редко выражал восхищение современниками - тем более представителями "наивного искусства".
Несмотря на международное признание, Билокур оставалась в родительском доме в Богдановке. К ней приезжали журналисты, искусствоведы и деятели культуры, но сама художница почти не покидала родного села.
Почему она так и не переехала
Как отмечает издание "ТыКиев", советская система не дала Билокур ни свободы, ни финансовой стабильности. Она прожила всю жизнь в Богдановке и лишь раз выезжала за ее пределы - в сопровождении, потому что не имела паспорта.
Гонорары были мизерными, а исследователи предполагают, что на ее судьбу повлиял и смелый поступок: в 1947 году художница отказалась писать портрет Сталина, несмотря на обещания "открыть все двери". Вероятно, из-за болезненных воспоминаний о Голодоморе и войне она не захотела иметь дело с диктатором.
Вас может заинтересовать:
- Спал в гробу и слышал мистические голоса: факты из жизни Франко, о которых молчат учебники
- Правда, которую скрывает Москва: почему Галичина сломала имперский сценарий для Украины
- Связан ли Крещатик с Крещением Руси: неожиданные факты о главной улице Киева
Об источнике: Украинки
Украинки - это онлайн-журнал, посвященный жизни и достижениям украинок от прошлого до современности. Издание рассказывает о сильных, умных и деятельных женщинах, которые создают, рискуют, вдохновляют и не сдаются, независимо от обстоятельств.
Журнал освещает истории разных героинь: снайперов и волонтерок, жен военных и мам пленных, работниц оборонных заводов и основательниц социальных инициатив, монахинь и капелланок, молодых коллекционеров и опытных медийщиц. Издание уникально тем, что собрало истории о 100 выдающихся украинках.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред