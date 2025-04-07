Загадочные смерти, духи прошлого и мистические ритуалы: художница Олеся Бондарь рассказала, как создавали сериал "Злые духи" для телеканала 2+2

Премьера четырехсерийного мистического детектива "Злые духи" состоится 24 апреля в 19:40 на телеканале 2+2. В центре сюжета - киевский следователь Маркиян (Александр Яцентюк), который после ранения отправляется на реабилитацию в карпатское село Ясени, но вместо отдыха оказывается в водовороте загадочных смертей, старых секретов и забытых ритуалов. Распутывать клубок интриг ему приходится с местным следователем Басюком (Александр Ярема).
"Это не просто детектив. Это история, где прошлое не отпускает, а мистика тесно переплетается с реальностью", - отмечает художница Олеся Бондарь, которая работала над созданием сериала.
Команда тщательно готовилась к съемкам: проводили экспедиции в горы, исследовали быт гуцулов, собирали визуальные референсы.
"Я много ходила по селам, общалась с местными, фотографировала кафе, дома, мелкие бытовые детали. Мы хотели, чтобы все было максимально правдивым и не превратилось в декорацию из музея", - рассказывает Олеся.
Особое внимание создатели уделили образу Мары - полумистического существа, которое появляется в кадре всего на несколько секунд, но оставляет мощное впечатление.
"Мара - это образ из карпатского фольклора. Мы не хотели прибегать к "бесовщине" или повторять что-то из поп-культуры. Ее вид продумывали очень детально - национальный колорит, но тонкий, без шароварщины. Изюминкой стал венок из цветов, который я создала еще до съемок - он органично вписался в образ", - рассказывает художница.
Образ дополнили символические татуировки, старинное ожерелье, тщательно подобранный грим.
Специально для сериала была создана и "обжита" хата мольфара, которого сыграл Олекса Городенко. Интерьер воссоздавали в пустом помещении, с нуля.
"Мы создавали жилье мольфара, которое бы выглядело аутентично, но не как музей. Там есть ковры, семейные фото, сушеные травы, старинная посуда. Внимательные зрители заметят даже заспиртованных гадюк и сушеных лягушек. Многие детали мы искали на блошиных рынках, кое-что предоставляли местные жители", - делится Бондарь.
По ее словам, съемочный процесс иногда напоминал мистику. Оператор Андрей Поливаный-Бухтияров вставал на рассвете, чтобы поймать первые лучи над горами, большие клубчатые облака, создавая настоящее кино-магическое полотно.
"Однажды мы снимали сцену в деревне, и вдруг прямо в кадр заходит стадо коров, которое гонят настоящие местные женщины. Это было так натурально и мощно, что мы оставили эти кадры в фильме", - вспоминает художница.
Не обошлось на площадке и без испытаний. Команде приходилось добираться до локации в горах пешком, преодолевая крутые склоны. Актеры, которые играли трупов, проходили испытания по ледяной реке.
"Оператор в сапогах-забродах стоял в ледяной воде, а там еще течение сильное, скользкие камни... Все было достаточно экстремально и опасно. Поэтому все были максимально сконцентрированы и подстраховывали друг друга", - рассказала Олеся Бондарь.
Не пропустите премьеру уже 24 апреля в 19:40 на 2+2. Это будет атмосферное путешествие в сердце гуцульских легенд.
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