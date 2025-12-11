Разметут вмиг: бомбическая закуска на новогодний стол

Отличный вариант закуски на новогодний стол.

Закуска на новогодний стол - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Рецепт вкуснейшей закуски на праздничный стол, которая легко готовится, главное соблюдать пропорции ингредиентов для основы. Ваши гости точно оценят эту праздничную закуску.

Кстати, для начинки можно использовать не только красную рыбу, но и крабовые палочки, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Новогодняя закуска - рецепт

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.;

Сахар – 1 ч. л;

Молоко теплое – 400 мл;

Соль – 1/2 ч. л;

Мука – 120 г;

Разрыхлитель - 1 ч. л;

Масло (растопленное) - 20 г.

Крем-сыр – 150–180 г;

Красная рыба слабосоленая - 120-150 г;

Укроп или зеленый лук – по желанию

Смешайте яйца, сахар, соль, влейте теплое молоко. Просейте муку и смешайте ее с разрыхлителем, добавьте к яйцам, влейте растопленное масло, тесто должно быть однородным.

Вылейте тесто в форму для запекания, застеленную пергаментом, выпекайте при температуре 180 градусов 20-30 минут.

Удалите пергамент после остывания блина, смажьте его крем-сыром, выложите ломтики красной рыбы и сверните все рулетом.

Разрежьте рулет на кусочки и можно подавать на стол.

Приятного аппетита!

О персоне: olga_riabenko olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

