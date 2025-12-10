Трамп настаивает на уступках России: эксперт назвал две главные выгоды для США

Зеленский отмечает, что Киев не отдаст территории, в то же время США ищут способы заставить Украину пойти на уступки.

Украина решительно отвергает любые попытки принудить ее отдать территории / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля, ОП

Главные тезисы:

Политолог Чижов объяснил экономические и политические причины позиции США

Трамп видит Украину слабой и стремится снискать лавры миротворца

Бизнес-подход Трампа может стимулировать территориальные уступки

Украина не планирует отдавать свои территории, подчеркнул президент Владимир Зеленский, ведь это противоречит закону, Конституции, международному праву и моральным нормам. В то же время, по словам политолога Георгия Чижова, Киеву, возможно, придется пойти на определенные неофициальные уступки.

"Официально Украина ничего не отдаст россиянам. Однако надо понимать, что военная ситуация складывается сейчас, к сожалению, не в пользу Киева. И все же Украине, вероятно, придется неофициально уступить и признать некоторые территории оккупированными", - пояснил Чижов в комментарии для 24 Канала. видео дня

Президент добавил, что Москва настаивает на передаче украинских территорий, однако он "не хочет ничего отдавать и борется за это", а Вашингтон, по его мнению, ищет компромисс.

Причины позиции США относительно территориальных уступок Украины

Политолог также осветил возможные причины позиции США по территориальным уступкам Украины.

"Первая причина связана с бизнес-подходом Дональда Трампа. Россия предлагает ему и его окружению, родным и близким, которые все больше подключаются к переговорам, какие-то выгодные условия, концессии, совместное предприятие. Хотя сейчас очевидно, как Россия поступает с иностранными предприятиями, которые были зарегистрированы на ее территории и работали там много лет. Россияне, как заметил он, их сейчас легко национализируют. Однако здесь работает логика риелтора, у которого достаточно короткий цикл - от года до пяти. Можно успеть что-то построить, продать и выйти в профит. Это чисто экономическая причина, которая работает и с администрацией Трампа, и с ним самим", - пояснил Чижов.

Вторая причина, по его мнению, связана с желанием Трампа снискать лавры миротворца.

"Он увидел возможность дожать обе стороны. Однако американский президент считает Украину более слабой. Поэтому он предполагает, что может сейчас дожать Киев и ему кажется, что так поступить проще, чем конфронтационно работать с Москвой", - добавил эксперт.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Как Трамп оценивает ситуацию с переговорами по миру в Украине

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп отметил, что Россия сейчас находится в более выгодной позиции в переговорах, подчеркнув, что это великая держава, и с ней сложно спорить.

В то же время Трамп сообщил, что украинская делегация положительно восприняла обновленный мирный план, предложенный США. По его словам, документ получил высокую оценку от его заместителей и ближайших советников, хотя президент Украины еще не имел возможности детально ознакомиться с предложением.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина и Россия сейчас, по мнению президента Финляндии Александра Стубба, ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за годы войны. Переговоры сейчас ведутся вокруг трех отдельных документов.

Накануне президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не ведет переговоров с Россией, поскольку Москва не демонстрирует никакого интереса к этому процессу.

Кроме того, президента США Дональда Трампа могут убедить в том, что стоит отказаться от давления на Украину и продолжить ей поставлять оружие для ВСУ. Об этом в эфире Эспрессо рассказал вице-президент Объединенной конфедерации стран НАТО, директор по развитию датской компании Eldon Biologicals Владимир Джиджора.

Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия . Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

