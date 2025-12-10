Михаил Пыртко — эксперт в сфере энергетики, юриспруденции и управления инвестиционными проектами

Михаил Пыртко — украинский специалист, который сочетает правовую, управленческую и отраслевую экспертизу в области возобновляемой энергетики. Его профессиональный опыт включает юридическую практику, руководство компаниями, реализацию масштабных энергетических проектов и сотрудничество с международными партнёрами. Специализируется на корпоративном и налоговом праве, инвестициях и развитии альтернативной энергетики.
Профессиональный путь
Юридическую карьеру Михаил Пыртко начал во Львове и Киеве, занимаясь корпоративным и налоговым правом, инвестиционными соглашениями и защитой интересов бизнеса. В последующие годы возглавлял юридические департаменты и координировал стратегическое развитие компаний.
С 2013 по 2018 год занимал должности CEO, отвечая за переговоры с партнёрами, финансовое планирование, операционную работу и масштабирование бизнеса.
В 2016–2019 годах руководил группой компаний, занимавшихся строительством солнечных электростанций, импортом энергетического оборудования и юридическим сопровождением проектов в сфере возобновляемой энергетики. С 2021 года возглавляет наблюдательный совет венчурного фонда Kharrikein, который инвестирует в энергетические решения и недвижимость.
Экспертиза в альтернативной и возобновляемой энергетике
Свою деятельность в сфере возобновляемой энергетики Михаил Пыртко начал в 2016 году. Его практический опыт охватывает:
– организацию строительства солнечных электростанций
– внедрение решений по энергоэффективности и систем накопления энергии
– участие в международных отраслевых организациях:
- Ukrainian Renewable Energy Association
- International Solar Energy Society (ISES)
- Energy Institute (EI)
Сочетание правовых, технических и стратегических знаний позволяет ему эффективно руководить полным циклом энергетических проектов — от планирования до реализации.
Адвокатская и юридическая практика
В 2020 году Михаил Пыртко получил адвокатское свидетельство. Его профессиональные компетенции включают:
– структурирование бизнеса и проектирование корпоративных моделей
– построение управленческих процессов и административную оптимизацию
– налоговое планирование для украинских и международных предприятий
– сопровождение инвестиций и участие в переговорах с зарубежными партнёрами
– юридическую поддержку сделок в сферах энергетики, инфраструктуры и недвижимости
Международная деятельность
За годы работы Михаил Пыртко участвовал в реализации инвестиционных и энергетических проектов в сотрудничестве с партнёрами из:
– Европейского Союза
– Турции
– Азербайджана
– Китая
Его роль охватывала правовое сопровождение инвестиций, оценку рисков, аналитику и организацию взаимодействия между украинскими структурами и международными инвесторами. Также он предоставлял консультации по налоговым и банковским вопросам, адаптируя международные бизнес-модели к украинскому законодательству.
География реализованных проектов
– ЕС — инвестиционные модели и юридическое сопровождение в сфере возобновляемой энергетики и недвижимости
– Центральная и Латинская Америка — участие в развитии инфраструктурных и энергетических проектов в быстрорастущих регионах
– Марокко и Ближний Восток — анализ рисков и поддержка девелоперских и энергетических инициатив
Образование
– Лопатинская средняя школа
– Львовский национальный университет имени Ивана Франко:
- специалист по праву (2013)
- магистр финансов (2015)
– аспирантура по истории права
– PhD по философии права (2021)
– магистр электроэнергетики и энергетической безопасности (2023)
Биографические данные
Место рождения: Львовская область, Украина.
Личная жизнь: Михаил Пыртко женат, имеет двоих детей. Владеет украинским, английским, испанским и русским языками.
