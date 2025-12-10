Михаил Пыртко — эксперт в сфере энергетики, юриспруденции и управления инвестиционными проектами

https://glavred.info/dossier/mihail-pyrtko-ekspert-v-sfere-energetiki-yurisprudencii-i-upravleniya-investicionnymi-proektami-10722905.html Ссылка скопирована

Михаил Пыртко — украинский специалист, который сочетает правовую, управленческую и отраслевую экспертизу в области возобновляемой энергетики. Его профессиональный опыт включает юридическую практику, руководство компаниями, реализацию масштабных энергетических проектов и сотрудничество с международными партнёрами. Специализируется на корпоративном и налоговом праве, инвестициях и развитии альтернативной энергетики.

Профессиональный путь

Юридическую карьеру Михаил Пыртко начал во Львове и Киеве, занимаясь корпоративным и налоговым правом, инвестиционными соглашениями и защитой интересов бизнеса. В последующие годы возглавлял юридические департаменты и координировал стратегическое развитие компаний.

С 2013 по 2018 год занимал должности CEO, отвечая за переговоры с партнёрами, финансовое планирование, операционную работу и масштабирование бизнеса.

В 2016–2019 годах руководил группой компаний, занимавшихся строительством солнечных электростанций, импортом энергетического оборудования и юридическим сопровождением проектов в сфере возобновляемой энергетики. С 2021 года возглавляет наблюдательный совет венчурного фонда Kharrikein, который инвестирует в энергетические решения и недвижимость.

Экспертиза в альтернативной и возобновляемой энергетике

Свою деятельность в сфере возобновляемой энергетики Михаил Пыртко начал в 2016 году. Его практический опыт охватывает:

– организацию строительства солнечных электростанций

– внедрение решений по энергоэффективности и систем накопления энергии

– участие в международных отраслевых организациях:

Ukrainian Renewable Energy Association

International Solar Energy Society (ISES)

Energy Institute (EI)

Сочетание правовых, технических и стратегических знаний позволяет ему эффективно руководить полным циклом энергетических проектов — от планирования до реализации.

Адвокатская и юридическая практика

В 2020 году Михаил Пыртко получил адвокатское свидетельство. Его профессиональные компетенции включают:

– структурирование бизнеса и проектирование корпоративных моделей

– построение управленческих процессов и административную оптимизацию

– налоговое планирование для украинских и международных предприятий

– сопровождение инвестиций и участие в переговорах с зарубежными партнёрами

– юридическую поддержку сделок в сферах энергетики, инфраструктуры и недвижимости

Международная деятельность

За годы работы Михаил Пыртко участвовал в реализации инвестиционных и энергетических проектов в сотрудничестве с партнёрами из:

– Европейского Союза

– Турции

– Азербайджана

– Китая

Его роль охватывала правовое сопровождение инвестиций, оценку рисков, аналитику и организацию взаимодействия между украинскими структурами и международными инвесторами. Также он предоставлял консультации по налоговым и банковским вопросам, адаптируя международные бизнес-модели к украинскому законодательству.

География реализованных проектов

– ЕС — инвестиционные модели и юридическое сопровождение в сфере возобновляемой энергетики и недвижимости

– Центральная и Латинская Америка — участие в развитии инфраструктурных и энергетических проектов в быстрорастущих регионах

– Марокко и Ближний Восток — анализ рисков и поддержка девелоперских и энергетических инициатив

Образование

– Лопатинская средняя школа

– Львовский национальный университет имени Ивана Франко:

специалист по праву (2013)

магистр финансов (2015)

– аспирантура по истории права

– PhD по философии права (2021)

– магистр электроэнергетики и энергетической безопасности (2023)

Биографические данные

Место рождения: Львовская область, Украина.

Личная жизнь: Михаил Пыртко женат, имеет двоих детей. Владеет украинским, английским, испанским и русским языками.

