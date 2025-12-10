Путину придется решать вопрос: в ISW сообщили о проблеме в армии РФ

Что сообщили аналитики:
- В России ищут новые пути пополнения рядов армии
- Кремль пока не решится на объявление всеобщей мобилизации
В стране-агрессоре России все более заметны становятся проблемы с материальными, человеческими ресурсами и экономикой. Зато кремлевский диктатор Владимир Путин до сих пор верит, что РФ сможет бесконечно продолжать войну.
Как сообщили аналитики американского Института изучения войны(ISW), несмотря на фантазии Путина, ситуация в России будет ухудшаться и в дальнейшем. На это указывает в том числе и то, что несмотря на высокие выплаты, набор контрактников в армию РФ сокращается.
Как в РФ хотят решить вопрос с пополнением армии
Москва уже готовится к тому, чтобы компенсировать потери личного состава путем мобилизации резервистов.
Соответствующее поручение уже сделал кремлевский диктатор. Сборы резервистов должны организовать за считанные месяцы, в 2026 году. Проведение таких сборов означает, что россиян будут готовить или к военным учениям, или же к службе в ВС РФ.
В то же время Кремль вряд ли сейчас проведет общую мобилизацию неактивных резервистов или повторит частичную мобилизацию 2022 года из-за высоких политических рисков, связанных с такими обязательными резервными призывами.
"ISW продолжает оценивать, что Запад и Украина могут использовать постепенное усиление экономических, демографических и военных проблем России, чтобы заставить Путина решать сложные вопросы внутри РФ быстрее, чем ему хотелось бы", - говорится в отчете.
Что Путин уже сделаем для постоянной отправки на фронт россиян
Главред писал, что с 1 января 2026 года в России призыв граждан, не состоящих в запасе, будет происходить в течение всего года с 1 января по 31 декабря - на основании указа лидера страны-агрессора РФ
При этом отправка призывников к местам службы будет осуществляться дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Пополнение рядов армии России - последние новости
Напомним, Главред писал, что Кремль переходит к круглогодичной мобилизации, фактически превращая срочную службу в прямую предпосылку для отправки на фронт.
Ранее сообщалось, что в России продолжается наращивание боевого состава существующих и создание новых частей войск БпС. В состав подразделений назначают операторов, инженеров, техников и других специалистов по обеспечению.
Накануне стало известно, что Кремль начал принудительные частичные резервные призывы в рамках своей более широкой инициативы по созданию активного резерва, вероятно, для использования в боевых действиях в Украине.
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
