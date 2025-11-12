Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Россия создала новый тип войск: в чем угроза для Украины

Марина Фурман
12 ноября 2025, 12:17
552
В ЦПД отреагировали на появление нового рода войск в РФ.
Путин, армия рф
Путин создал новый род войск в армии РФ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Главное:

  • В России сформировали войска беспилотных систем
  • Враг скопировал опыт Украины

В России официально создали новый род войск - беспилотные системы. Известно, что уже сформированы полки, подразделения и определено командование. Об этом сообщают росСМИ, со ссылкой на заместителя руководителя нового рода войск, полковника Сергея Иштуганова.

По его словам, сейчас назначен начальник войск беспилотных систем, сформированы штатные полки и другие подразделения.

видео дня

"Наращивание боевого состава существующих и создание новых частей войск БпС продолжается. В состав подразделений назначаем операторов, инженеров, техников и других специалистов по обеспечению", - заявил Иштуганов.

При этом он не уточнил, идет ли речь о переводе военнослужащих из других родов войск, или о привлечении новых.

Реакция Украины на появление нового рода войск в РФ

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко подтвердил то, что в России официально создали новый род войск.

Он рассказал, что подготовку проводят в вузах Министерства обороны РФ, в военно-учебных центрах при гражданских университетах и в других учреждениях.

По словам Коваленко, россияне скопировали наши удачные решения.

"Именно мы создали роты ударных БПЛА, которые в 2023 году позволили иметь преимущество над врагом. И сейчас СБС работают очень эффективно. Но россияне копируют и пытаются масштабировать наши инновации количеством. Это угроза, конечно же. Сейчас мы опережаем их в развитии НРК", - написал глава ЦПД.

Он добавил, что трудно наблюдать за тем, на сколько шагов уже позади европейские армии НАТО. По его словам, такой подход - это довольно плохо.

Мобилизация в России - последние новости по теме

Как писал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию. Документ опубликован на портале правовых актов.

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предполагал, что теперь россиян ожидает еще более жесткая мобилизация.

В то же время Россия избегает открытого объявления мобилизации, фактически проводя ее скрыто через осенний призыв. Так, новоприбывших срочников в течение нескольких месяцев переводят в контрактники и отправляют на фронт, что спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук называет скрытой мобилизацией.

Другие новости:

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация Андрей Коваленко Мобилизация в России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия создала новый тип войск: в чем угроза для Украины

Россия создала новый тип войск: в чем угроза для Украины

12:17Мир
Поражен завод и склад боеприпасов: в Генштабе рассказали об успешных ударах ВСУ

Поражен завод и склад боеприпасов: в Генштабе рассказали об успешных ударах ВСУ

11:55Фронт
Россияне нанесли удар Шахедами прямо по центру Харькова: что известно о последствиях

Россияне нанесли удар Шахедами прямо по центру Харькова: что известно о последствиях

11:14Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их

Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

В одном регионе Украины объявили срочную эвакуацию: кто должен покинуть дом

В одном регионе Украины объявили срочную эвакуацию: кто должен покинуть дом

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Зима удивит украинцев: синоптики рассказали, какой будет погода

Зима удивит украинцев: синоптики рассказали, какой будет погода

Последние новости

12:49

С повязкой на глазу: Екатерина Бужинская попала в больницу

12:44

Гороскоп на завтра 13 ноября: Львам - сюрприз, Тельцам - манипуляция

12:44

Украинцы бросились покупать валюту: эксперты рассказали, к чему приведет ажиотаж

12:40

Есть время скупиться дешевле: эксперт предупредил о подорожании ключевых продуктов

12:26

Чтобы избежать окружения: названо направление, с которого могли отойти ВСУ

Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового годаЦены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года
12:17

Серьезные проблемы со здоровьем: куда делся Игорь Лихута и как сейчас выглядит

12:17

Россия создала новый тип войск: в чем угроза для Украины

11:55

Поражен завод и склад боеприпасов: в Генштабе рассказали об успешных ударах ВСУ

11:45

"Отстаньте от себя": Анна Кошмал резко ответила, почему не худеет после родов

Реклама
11:43

Украина разрешила множественное гражданство с пятью странами: кто попал в список

11:40

Провалили войну в Украине: в РФ признали, что страна на грани катастрофы и распада

11:14

Россияне нанесли удар Шахедами прямо по центру Харькова: что известно о последствияхФото

10:49

Достигла экстремального уровня: Украину накрыла 8-балльная магнитная буря

10:48

Перестаньте говорить "приторный": названы реальные украинские синонимы к словуВидео

10:47

Что-то пошло не так: армия РФ в авральном порядке перебрасывает силы под Покровск

10:44

Звезда фильма "Брюс Всемогущий" умерла в хосписе — названа причина смерти

10:42

Три шага к порабощению: в Foreign Affairs раскрыли кремлевский план по Украине

10:38

В Китае обуздали новый источник энергии: США и Европа пасут задних

10:36

Россияне атаковали несколько областей Украины: есть погибшие и пострадавшие, разрушена инфраструктураФото

10:04

Обсудить мир в чатике: Кислица озвучил абсурдные предложения РФ на переговорах

Реклама
09:53

Наступление на Мирноград и Покровск: в ISW предупреждают о тяжелых боях и больших потерях РФ

09:43

Дочь покойной Заворотнюк стала ее точной копией

09:29

Гороскоп Таро на завтра 13 ноября: Ракам - время для себя, Львам - больше усилий

09:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 ноября (обновляется)

09:15

После слухов о помолвке: 29-летний бойфренд встал перед Мадонной на одно коленоВидео

09:12

РФ готовит новое кольцо окружения на еще одном направлении фронта: детали

08:43

Россиянам отключают интернет, начали с Ульяновскамнение

08:34

Астрологи назвали самые раздражающие привычки каждого знака зодиака

08:28

Правительство отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции

08:19

Карта Deep State онлайн за 12 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:17

Отключение света в Украине — графики на 12 ноября (обновляется)

08:16

Саммит в Будапеште все еще в силе: Орбан озвучил, когда встретятся Трамп и Путин

07:56

Было три "прилета": дроны атаковали химпредприятие в Ставропольском крае РФВидео

07:07

Мирный план Трампа провалился: как и когда закончится война в Украине - The Atlantic

06:11

Когда лучше всего сажать деревья: специалисты дали однозначный ответ

06:10

В России стартовала скрытая мобилизация: какая угрозамнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с поваром на кухне за 23 секунды

05:23

Зачем жарить гречку перед варкой: секретный трюк опытных хозяек

04:45

"Пойдут на психотерапию": у детей Тодоренко появилась серьезная проблема

03:47

Могут ли элиты РФ выступить против Путина - экс-сотрудник СБУ поставил вердиктВидео

Реклама
03:18

Одна ложка - и будет "шапка" из цветов: самая эффективная и бюджетная подкормка для растенийВидео

02:55

Два знака зодиака на пороге важных перемен в жизни: кто сделает судьбоносный выбор

02:28

Раскрыт способ замедлить старение: ученые поразили результатами исследований

02:14

РФ снова заговорила о возобновлении переговоров с Украиной: какие условия Кремля

01:55

"Он не может вырваться": Kazka Зарицкая впервые рассказала о службе отца в ВСУ

01:30

Актер-красавчик бросил Кайли Дженнер после 2.5 лет вместе - СМИ

01:13

Температура подскочит без конвектора: лайфхак из прошлого, который сохранит теплоВидео

00:09

ЕС готовит ход по вступлению Украины: что обсудят европейские министры во Львове

11 ноября, вторник
23:38

Экс-сотрудник СБУ назвал самый большой страх Путина: чего боится лидер Кремля

23:26

"Буду идти к беременности": Alyona Alyona заговорила о детях

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять