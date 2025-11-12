Россия создала новый тип войск: в чем угроза для Украины

В ЦПД отреагировали на появление нового рода войск в РФ.

Путин создал новый род войск в армии РФ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Главное:

В России сформировали войска беспилотных систем

Враг скопировал опыт Украины

В России официально создали новый род войск - беспилотные системы. Известно, что уже сформированы полки, подразделения и определено командование. Об этом сообщают росСМИ, со ссылкой на заместителя руководителя нового рода войск, полковника Сергея Иштуганова.

По его словам, сейчас назначен начальник войск беспилотных систем, сформированы штатные полки и другие подразделения.

"Наращивание боевого состава существующих и создание новых частей войск БпС продолжается. В состав подразделений назначаем операторов, инженеров, техников и других специалистов по обеспечению", - заявил Иштуганов.

При этом он не уточнил, идет ли речь о переводе военнослужащих из других родов войск, или о привлечении новых.

Реакция Украины на появление нового рода войск в РФ

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко подтвердил то, что в России официально создали новый род войск.

Он рассказал, что подготовку проводят в вузах Министерства обороны РФ, в военно-учебных центрах при гражданских университетах и в других учреждениях.

По словам Коваленко, россияне скопировали наши удачные решения.

"Именно мы создали роты ударных БПЛА, которые в 2023 году позволили иметь преимущество над врагом. И сейчас СБС работают очень эффективно. Но россияне копируют и пытаются масштабировать наши инновации количеством. Это угроза, конечно же. Сейчас мы опережаем их в развитии НРК", - написал глава ЦПД.

Он добавил, что трудно наблюдать за тем, на сколько шагов уже позади европейские армии НАТО. По его словам, такой подход - это довольно плохо.

Мобилизация в России - последние новости по теме

Как писал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию. Документ опубликован на портале правовых актов.

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко предполагал, что теперь россиян ожидает еще более жесткая мобилизация.

В то же время Россия избегает открытого объявления мобилизации, фактически проводя ее скрыто через осенний призыв. Так, новоприбывших срочников в течение нескольких месяцев переводят в контрактники и отправляют на фронт, что спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук называет скрытой мобилизацией.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

