Рекордные показатели: Кремль решил провести масштабную мобилизацию, но есть нюанс

Объявлять всеобщую мобилизацию Путин так и не решается, поэтому в РФ нашли другой способ пополнить ряды армии.

Вскоре в рядах армии РФ появится много срочников

Что сообщил Братчук:

В России срочников превращают в мобилизованных

Путин боится объявлять всеобщую мобилизацию

Страна-агрессор Россия избегает открытого объявления мобилизации. В то же время фактически проводит ее за счет осеннего призыва. Об этом в эфире Еспресо рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

По его словам, новоприбывших срочников в России за несколько месяцев превращают в контрактников и отправляют на фронт. Это можно назвать скрытой мобилизацией.

"Мы же понимаем, что на срочников есть соответствующее давление и уже неоднократно отмечалось, что человек, попадая срочником в российскую армию, за месяц-два может стать контрактником и уже оказаться на фронте. Такие случаи фиксировались на всех участках фронта. Поэтому я думаю, что это инструмент скрытой мобилизации", - пояснил он.

Почему Путин не хочет объявлять всеобщую мобилизацию

Братчук также отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин считает объявление всеобщей мобилизации угрозой для собственной безопасности.

"Путину эта война нужна, потому что только так он может сохранить свой режим. То есть он действует, как действуют все диктаторы: надо развязать войну, воевать и удерживать трон. Но, как мы знаем, подавляющее большинство диктаторов заканчивает плохо", - добавил он.

Как россиян обманывают насчет мобилизации - мнение эксперта

Главред писал, что по словам руководителя программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павла Лакийчука, возможность мобилизации в России сейчас сводится к тому, что частичная и общая фактически размываются.

В случае проведения мобилизационных мероприятий Песков и его окружение быстро донесут до граждан, что частичная мобилизация не была отменена. По его словам, можно будет маневрировать словами, ведь для Москвы ложь не новость.

Мобилизация в России - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия пытается держать под контролем собственные мобилизационные ресурсы. Об этом, в частности, свидетельствует то, что в РФ выросли штрафы за неуведомление местных военных комиссариатов о смене места жительства.

Ранее сообщалось, что риск объявления мобилизации в России существует, однако это один из наименее желательных вариантов для Владимира Путина. У Москвы есть и альтернативные пути усиления своих военных ресурсов.

Накануне стало известно, что глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что вполне вероятно уже этой осенью россияне могут начать новую волну мобилизации.

О персоне: Сергей Братчук Сергей Братчук - украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. Сейчас - спикер Украинской добровольческой армии Юг.

