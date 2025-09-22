'Будут грести всех': что ждет россиян после заявлений Кремля о мобилизации

В случае мобилизации РФ будет использовать манипуляции словами и скрывать реальные масштабы призыва, выдавая его за "частичный", указывает эксперт.

Что ждет россиян после заявлений Кремля о мобилизации

О чем сказал Лакийчук:

Частичная и всеобщая мобилизация в России отличается лишь названием

Кремль может начать новый этап мобилизации в рамках продолжения "старого"

Возможность мобилизации в России сейчас сводится к тому, что частичная и всеобщая фактически размываются. Кремль просто может продолжит набор без объявления нового этапа мобилизации. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук.

Лакийчук отметил, что в случае проведения мобилизационных мероприятий Песков и его окружение быстро донесут до граждан, что частичная мобилизация не была отменена. По его словам, можно будет маневрировать словами, ведь для Москвы ложь не новость.

"Более того, частичная от общей мобилизации в России отличается лишь названием, а реально грести будут всех, кого смогут", - указывает он.

Эксперт также предположил, что при мобилизации власти РФ, вероятно, не будут объявлять новый этап, а просто начнут реализацию необходимых мероприятий.

"Если кто-то будет что-то спрашивать, то в ответ скажут, что продолжается "СВО". Или война. Они уже сами не знают, как это называть", - резюмировал он.

Почему Путин не объявляет новую мобилизацию в России - мнение эксперта

Как писал Главред, бытует мнение, что Россия имеет практически неограниченный человеческий ресурс, который позволяет ей вести войну длительное время, несмотря на значительные потери. При этом в стране до сих пор не объявлена полная мобилизация, и вместо этого привлекают военных из КНДР. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний объяснил, что объявление мобилизации могло бы подорвать стабильность диктаторского режима и трудовых ресурсов. Кроме того, он отметил, что россияне, как и в сентябре 2022 года, могут негативно отреагировать на мобилизацию, а Кремль этого серьезно опасается.

"Путин таки боится бунтов. Ведь мятеж Пригожина показал, что достаточно лишь нескольких тысяч человек, чтобы снести власть", - пояснил Загородний.

Напомним, как ранее сообщал Главред, несмотря на заявления о "неограниченном человеческом ресурсе", Россия вынуждена обращаться за войсками к КНДР. Это объясняется особенностями мобилизационной политики в РФ, отметил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан.

Россия пытается держать под контролем свои мобилизационные ресурсы. Одним из доказательств этого является рост штрафов за неуведомление местных военкоматов о смене места жительства, добавил Свитан.

Хотя Россия теоретически может бросить на войну миллион новых солдат, главная задача для Украины и ее партнеров - создать экономические условия, при которых продолжение агрессии станет не только рискованным, но и невозможным. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

О персоне: Павел Лакийчук Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

