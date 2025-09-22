Самый суровый приговор: в деле об убийстве парня в фуникулере поставлена точка

Суд приговорил Артема Косова к пожизненному заключению.

https://glavred.info/ukraine/samyy-surovyy-prigovor-v-dele-ob-ubiystve-parnya-v-funikulere-postavlena-tochka-10700315.html Ссылка скопирована

Суд вынес приговор по делу об убийстве в фуникулере / Коллаж: Главред, фото: Офис генпрокурора

Что известно:

Суд принял решение по делу убийства Максима Матерухина в фуникулере

Артема Косова приговорили к пожизненному заключению

В деле об убийстве несовершеннолетнего Максима Матерухина поставлена точка. Суд вынес приговор убийце Артему Косову. Об этом заявляет Офис генерального прокурора Украины.

Бывший сотрудник Управления государственной охраны Артем Косов совершил умышленное убийство из хулиганских побуждений на верхней станции Киевского фуникулера в апреле 2024 года.

видео дня

Дело рассматривал Шевченковский районный суд Киева. Суд признал виновным Косова и назначил наказание - пожизненное лишение свободы.

"Генеральный прокурор отметил, что собрано достаточно доказательств, которые, по мнению стороны обвинения, четко показывают - Косов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения умышленно, из хулиганских побуждений, убил Максима Матерухина", - говорится в сообщении.

Суд вынес приговор по делу об убийстве в фуникулере / фото: скриншот

Обвиняемый может подать жалобу в определенный законодательством срок.

Родители погибшего Максима считают пожизненное заключение справедливым приговором для Косова.

Убийство подростка в фуникулере

Максим Матерухин погиб 7 апреля 2024 года, когда отдыхал вместе со своими друзьями. Между парнем и Артемом Косовым, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения возникла ссора.

Косов толкнул подростка на стекло. Максим ударился головой и стекло разбилось. Парень не удержался и упал прямо на разбитое стекло, в результате чего получил смертельный порез шеи.

Артем Косов ранее признал свою вину и покаялся. Он заявил, что не намеревался убивать ребенка. Сторона защиты настаивала на убийстве по неосторожности, а прокуроры настаивали на пожизненном заключении.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред