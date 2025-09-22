Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Самый суровый приговор: в деле об убийстве парня в фуникулере поставлена точка

Ангелина Подвысоцкая
22 сентября 2025, 17:01обновлено 22 сентября, 18:09
933
Суд приговорил Артема Косова к пожизненному заключению.
дело об убийстве в фуникулере
Суд вынес приговор по делу об убийстве в фуникулере / Коллаж: Главред, фото: Офис генпрокурора

Что известно:

  • Суд принял решение по делу убийства Максима Матерухина в фуникулере
  • Артема Косова приговорили к пожизненному заключению

В деле об убийстве несовершеннолетнего Максима Матерухина поставлена точка. Суд вынес приговор убийце Артему Косову. Об этом заявляет Офис генерального прокурора Украины.

Бывший сотрудник Управления государственной охраны Артем Косов совершил умышленное убийство из хулиганских побуждений на верхней станции Киевского фуникулера в апреле 2024 года.

видео дня

Дело рассматривал Шевченковский районный суд Киева. Суд признал виновным Косова и назначил наказание - пожизненное лишение свободы.

"Генеральный прокурор отметил, что собрано достаточно доказательств, которые, по мнению стороны обвинения, четко показывают - Косов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения умышленно, из хулиганских побуждений, убил Максима Матерухина", - говорится в сообщении.

Артем Косов
Суд вынес приговор по делу об убийстве в фуникулере / фото: скриншот

Обвиняемый может подать жалобу в определенный законодательством срок.

Родители погибшего Максима считают пожизненное заключение справедливым приговором для Косова.

Убийство подростка в фуникулере

Максим Матерухин погиб 7 апреля 2024 года, когда отдыхал вместе со своими друзьями. Между парнем и Артемом Косовым, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения возникла ссора.

Косов толкнул подростка на стекло. Максим ударился головой и стекло разбилось. Парень не удержался и упал прямо на разбитое стекло, в результате чего получил смертельный порез шеи.

Артем Косов ранее признал свою вину и покаялся. Он заявил, что не намеревался убивать ребенка. Сторона защиты настаивала на убийстве по неосторожности, а прокуроры настаивали на пожизненном заключении.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева фуникулер убийство
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мобилизация по новым правилам: что изменит запуск единого реестра военнообязанных

Мобилизация по новым правилам: что изменит запуск единого реестра военнообязанных

18:45Война
Россияне рвутся к окраинам: в ВСУ предупредили об угрозе для многосоттысячного города

Россияне рвутся к окраинам: в ВСУ предупредили об угрозе для многосоттысячного города

18:00Фронт
"Жизненно необходимо для Путина": в Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля

"Жизненно необходимо для Путина": в Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля

17:06Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилища

Никто такого не ожидал: что происходит на дне Каховского водохранилища

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

Мощный шторм накрывает страну: всем стоит готовиться к новой магнитной буре

Дар Вселенной: у трех знаков зодиака начнется эра достатка 22 сентября

Дар Вселенной: у трех знаков зодиака начнется эра достатка 22 сентября

"Жизненно необходимо для Путина": в Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля

"Жизненно необходимо для Путина": в Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля

Последние новости

18:49

Столкнулся с Землей и исчез - куда делся гигантский астероид-убийца динозавров

18:45

Мобилизация по новым правилам: что изменит запуск единого реестра военнообязанных

18:44

Выбрасывать точно не стоит: что можно сделать из втулок от туалетной бумагиВидео

18:15

Кто сыграет Волан-де-морта: "Гарри Поттер" от HBO бросает вызов Джоан Роулинг

18:07

Цены на яйца снизились: стоимость в супермаркетах резко изменилась

Путин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – НовакПутин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – Новак
18:00

Россияне рвутся к окраинам: в ВСУ предупредили об угрозе для многосоттысячного города

17:45

Ошибаются даже опытные водители: запутанный тест по ПДД на логикуВидео

17:06

"Жизненно необходимо для Путина": в Генштабе раскрыли новые намерения и цели Кремля

17:01

Самый суровый приговор: в деле об убийстве парня в фуникулере поставлена точка

Реклама
16:55

Под угрозой два стратегических города: прогноз нового наступления РФ

16:50

Можно ли есть кровянку: секреты блюда, которое ценили наши предкиВидео

16:44

Где рыба среди осьминогов: только единицы смогут ее увидеть

16:35

Россияне объявили об окружении Купянска - в ВСУ сделали заявление

16:29

Толпа не для них: шесть знаков зодиака, которые ненавидят быть в центре внимания

16:17

Главный не сам Купянск: эксперт назвал более важную цель для врага на Харьковщине

16:05

Удивительный результат: простой натуральный способ очистки стиральной машиныВидео

15:52

РФ попытается захватить два города Украины: что задумали оккупанты

15:45

Мясо разморозится за считанные минуты: простой лайфхак с кастрюлямиВидео

15:33

Увидите меня в париках: Симоньян озвучила диагноз и сделала мрачное заявление

15:29

В Украине массово упали цены на ключевые овощи - что и сколько стоит

Реклама
15:25

РФ вышла из моратория относительно ядерного оружия: какой ультиматум Путин поставил СШАВидео

15:23

Продвинулись до 2,5 километра: Сырский сообщил о важном успехе Сил обороны

15:01

Белый дом станет ареной UFC: Трамп пообещал грандиозное шоуВидео

14:53

Удивляет водителей: что на самом деле означает синий знак Stop на дорогеВидео

14:25

"Каждый день это борьба": Алена Мозговая тронула признанием о тяжелой болезни

14:25

Российские "Чайки" сожгли не случайно - СМИ раскрыли, что стоит за атакой ГУР

14:16

Круче Нутеллы: рецепт шоколадной пасты из трех ингредиентов за 5 минут

14:05

Правда ли, что нельзя поднимать вещи, которые упали на кладбище: священник объяснилВидео

13:54

Сюрприз для домовладельцев: за чужую землю – ответственность и штрафы

13:51

Выглядят волшебно, но есть нельзя: какие опасные ягоды растут в УкраинеВидео

13:37

Купянск России не по зубам, возможно большое наступление на юге страны, но при одном условии - Лакийчук

13:07

"Человек-паук" загремел в больницу: трюк Тома Холланда обернулся трагедией

13:03

В армии России неожиданная "зачистка": в ISW раскрыли план Кремля

13:00

Масштабное похолодание и дожди: когда в Украине резко ухудшится погода - известна дата

12:57

Золотой мяч 2025: претенденты на победу и где смотреть церемонию

12:50

"Китаю выгоден проигрыш Украины": появился тревожный прогноз о поддержке РФВидео

12:43

Крепостные и надзиратели могли быть в роду у каждого - какие фамилии на это указывают

12:36

Как из одной хризантемы сделать десяток новых кустов

12:26

Абсолютно новый рецепт: котлеты с Мивиной покорят вашу семьюВидео

12:24

Киевстар повышает тарифы: насколько больше придется платить украинцам

Реклама
12:07

Уже выделила комнату: предательница Наташа Королева готовится стать бабушкой

12:05

Зловещий эксперимент: врач устроил пугающий опыт и нашел "21 грамм смерти"Видео

12:03

"Ему стало хуже": заслуженный артист Украины столкнулся с тяжелой болезнью

11:43

"СССР был экономически сильнее, и все равно распался": какие проблемы скоро накроют РФВидео

11:29

Оккупанты на Покровском направлении выступают против командования РФ - ДШВ

11:26

Склады БпЛА и боеприпасов РФ взлетели в воздух: ВСУ нанесли серии ударов на Донбассе

11:21

США больше не сверхдержава: почему Китай заинтересован в поражении УкраиныВидео

11:14

Олег Винник разъярил украинцев своим поступком - что он сделал

10:54

Дизайнерская катастрофа: чего никогда не должно быть в стильной ваннойВидео

10:28

Очень редкая в Украине: какая девичья фамилия Елены Зеленской

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять