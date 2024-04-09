Военный в СИЗО, а ребенок на том свете: шокирующие подробности убийства на фуникулере

30-летний военный толкнул 16-летнего Максима на стекло, которое полностью пробило ребенку горло. Парень истек кровью и умер.

https://glavred.info/ukraine/voennyy-v-sizo-a-rebenok-na-tom-svete-shokiruyushchie-podrobnosti-ubiystva-v-funikulere-10556501.html Ссылка скопирована

Военный убил 16-летнего Максима Матерухина в фуникулере в Киеве / Коллаж: Главред, фото: Википедия, из открытых источников

В Киеве военный убил 16-летнего Максима Матерухина. Мужчина набросился на парня возле фуникулера и толкнул его. Парень упал прямо на стекло, один из кусков прошел через все горло. Максим очень быстро истек кровью и умер. Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе. Об этом заявили в Управлении госохраны Украины.

"Официально сообщаем, что подозреваемый находится в следственном изоляторе под стражей, Управление государственной охраны максимально сотрудничает со следствием и ни в коем случае не оправдывает военнослужащего", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подозреваемым является 30-летний военный Управления государственной охраны Украины Артем Косов. Его обвиняют в умышленном убийстве.

видео дня

30-летний военный Управления государственной охраны Украины Артем Косов / фото: Офис генпрокурора

Убийство в фуникулере - что известно о трагедии

Родные погибшего Максима рассказывают о том, что в тот день парень гулял вместе с друзьями. Все они зашли в фуникулер и общались между собой. В разговор постоянно влезал мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения. Военный стоял выше, чем подростки. Дети не обращали внимания на все, что он говорит, и это разозлило мужчину.

В какой-то момент он обратил внимание именно к Максиму и начал обращаться непосредственно к нему.

"Максим выглядел старшим и выше нас всех. Он говорит ему: "Ты будешь отдавать долг Родине?". Максим сказал: "Как придет время, то буду защищать", на что этот человек сказал: "Ну давай, сейчас выйдем с фуникулера и будешь показывать как будешь защищать". Максим: "Подождите, я же вам ничего не говорил и ничего вам не сделал". Мужчина: "Все, давай, сейчас увидим". Я понимал, что он настроен агрессивно и держал в кармане в руке перцовый баллончик на случай если он начнет драку", - говорит брат погибшего.

Ребята и этот человек вышли из фуникулера, Максим выходил последним. Мужчина схватил его за рубашку и толкнул на стекло. Он не смог удержаться на ногах и упал на ребенка. Брат Максима начал брызгать перцовым баллончиком в лицо нападающего. Но когда мужчина встал с подростка, то все были шокированы увиденным. У Максима было перерезано горло.

"Он прошел пару шагов в мою сторону. Я вижу страшное зрелище - стекло полностью перерезало ему горло. Потом он упал без сознания. Все бросились ему помогать, я сразу бегу к вахтеру, чтобы нажать красную кнопку, она же в это время вызвала полицию. Еще одна девушка вызвала скорую, Также в этот момент мой друг лег на злоумышленника, потому что тот хотел убежать. Другие пытались зажать Максиму артерию, чтобы остановить кровь", - рассказывает парень.

Он добавил, что в какой-то момент Максим даже начал дышать, но травма была слишком тяжелая. Из-за большой потери крови парень умер.

Впоследствии на место трагедии приехали правоохранители и медики, спасти ребенка не удалось.

"При нем (нападавшем - Главред) нашли марихуану, табельное оружие и он находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорит брат погибшего.

Что известно о погибшем Максиме Матерухине

Максим родился в 2007 году, ему было всего 16 лет. Он учился в 10-м классе школы №36 в Киеве. Вместе с мамой и 10-летним братиком Даниилом проживал в Голосеевском районе.

Максим занимался спортом. Он даже был в футбольной школе "Смена Оболонь", потом занимался в футбольном клубе "Чайка" в Петропавловской Борщаговке под Киевом.

Знакомые семьи рассказывают, что братья были очень близкими.

"Когда родился Даниил, Максим как раз пошел в 1-й класс. В школу его провожали родители и совсем маленький братик. Как он сейчас переживет потерю Максима, даже не знаю", - говорила знакомая, сообщает Obozrevatel.

Женщина рассказывает, что мама Максима постоянно беспокоилась за жизнь детей.

"Каждый раз, когда в Киеве звучит сирена, Ирина с детьми спускается в укрытие. Как могло произойти такое горе? Когда стало известно о трагедии, я не могла поверить, что это случилось с Максимом", - говорит женщина.

Как сообщал Главред, в польском городе Гожув произошло жестокое убийство - мужчина застрелил 26-летнюю украинку из-за того, что девушка не захотела с ним встречаться. Убийство произошло в общественной прачечной. В местной полиции сообщают, что мужчина действовал сознательно. Свидетелями трагедии были другие работники прачечной.

Позже сообщалось о том, что что в Германии прохожий обнаружил тело женщины со следами насильственной смерти в районе Баден-Вюртенберг на военном пункте пропуска на реке. Убитой оказалась гражданка Украины. Вскрытие выявило, что женщину убили.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред