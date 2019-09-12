В Польше жестоко убили украинку – убийцу расстреляли копы

Полицейские догнали убийцу уже под Берлином / Фото fakty.interia.pl

11 сентября в польском городе Гожув произошло жестокое убийство - мужчина застрелил 26-летнюю украинку из-за того, что девушка не захотела с ним встречаться.

Убийство произошло в общественной прачечной, передает Interia.pl. В местной полиции сообщают, что мужчина действовал сознательно. Свидетелями трагедии были другие работники прачечной.

После совершения преступления убийца – 26-летний Павел Р - сбежал в Германию. Недалеко от Берлина его настигли полицейские. Молодой человек вышел из автомобиля и направил на них оружие – сотрудникам полиции пришлось открыть огонь на поражение. От полученных ран мужчина скончался на месте.

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Напомним, в ночь на 4 сентября в курортной Анталии жестоко убили 42-летнюю уроженку Украины. По информации копов, убийство произошло вблизи пляжа Анталия Лайф Парк. Также стало известно, что украинка была жрицей любви.