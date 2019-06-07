В реке Рейн в Германии нашли убитой известную украинскую артистку

В Германии убили 33-летнюю украинку Аллу Клишту, которая прославилась в 2011 году после участия в шоу Украина имеет талант.

По информации, труп украинки обнаружили в реке Рейн. Артистку объявили в розыск после того, как она не вышла на работу. Последний раз ее видели в апреле. Наша соотечественница работала в парке развлечений Европа-Парк в немецком городе Руст. Алла Клишта принимала участие в шоу под названием Night Beat Angels, пишет Daily Mail.

По данным полиции, Клишту убили, а после бросили в воду. Подробности преступления не разглашаются.

Также стало известно, что арестован экс-бойфренд артистки - 30-летный парень, но официальных обвинений не предъявили.

"Он был милым, но отношения у них были нестабильны", - описал отношения пары один из знакомых погибшей.

По его информации, Клишта и ее парень разошлись, но продолжали вместе работать.

Отметим, Алла Клишта установила рекорд Украины по количеству вращаемых обручей. Накануне первого эфира талант-шоу Україна має талант, в репетиционном зале, в присутствии эксперта Национального Реестра Рекордов, Алла сделала 5 полных оборотов обручей за 6.5 секунд. Отсчет времени начинался с момента начала движения Аллой. При этом было использовано 102 обруча.

Девушка мечтала вернуться работать в Украину, продолжая заниматься цирковым искусством, и стать востребованной в своей родной стране. Поэтому в 2011 году она приняла участие в шоу Україна має талант.

Мечтала открыть цирковую студию для детей из малообеспеченных семей и с ограниченными возможностями.

Напомним, ранее в США агрессивный муж зверски убил жену-украинку - 23-летнюю уроженку Львовской области Татьяну Гужву.