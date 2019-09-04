В Турции на пляже жестоко убили украинку

В Анталии задержали подозреваемого в убийстве украинки / yenialanya.com

В ночь на 4 сентября в курортной Анталии жестоко убили 42-летнюю уроженку Украины.

По информации копов, убийство произошло около 2:00 вблизи пляжа Анталия Лайф Парк. Также стало известно, что украинка была жрицей любви.

"Мужчина и женщина некоторое время выпивали. Затем женщина согласилась на половой акт в обмен на 200 турецких лир", - говорится в сообщении копов.

Труп украинки турецкие копы нашли у трансформаторной будки, где в это время также находился подозреваемый в убийстве – местный житель, который ранее был осужден за преступления.

Добавим, что у мужчины нашли драгоценности украинки, передает РБК-Украина со ссылкой на турецкие СМИ.

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У Михайлюк осталась маленькая дочь — Настя. Убитая — жительница города Заставна Черновицкой области, ее нашли мертвой в съемной квартире в четверг, 25 июля.