В Германии жестоко убита молодая украинка-заробитчанка: подробности преступления

Наталью Михайлюк убили в Берлине / Скриншот с facebook.com/WDSdogs

В столице Германии Берлине жестоко убили украинку-заробитчанку — 25-летнюю Наталью Михайлюк.

У Михайлюк осталась маленькая дочь — Настя, говорится в сообщении в Facebook Школы рабочих собак, членом которой была девушка.

Убитая — жительница города Заставна Черновицкой области, ее нашли мертвой в съемной квартире в четверг, 25 июля, сообщает Буковина Онлайн со ссылкой на письмо заробитчан из Берлина.

По их данным, в совершении убийства подозревают владельца квартиры, его арестовали правоохранители.

"В Берлине была жестоко убита наша подруга и одноклубница Наташа Михайлюк, которая хотела лучшей жизни для дочери, родителей, себя и была вынуждена отправиться на заработки…", — отмечается в сообщении школы.

Немецкое издание Berliner Morgenpost писало, что в Берлине 25-летнюю девушку убили в небоскребе, правоохранители подозревают в совершении преступления 64-летнего немца.

Ранее стало известно, что в Польше на рабочем месте умер 36-летний украинец-заробитчанин из Ивано-Франковщины. СМИ узнали, что тело нашего умершего соотечественника работодатели выбросили в лес.