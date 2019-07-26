Продавил голову и зарезал: хладнокровно убили 19-летнюю девушку в лесу под Днепром

26 июля 2019, 09:22

За день до смерти девушка активно переписывалась с незнакомым мужчиной.

В селе под Днепром хладнокровно убили девушку / Информатор

В селе Днепропетровской области произошло зверское убийство. 25 июля в лесу нашли труп 19-летней девушки с продавленной головой и ножевыми ранениями.

По информации, за день до смерти девушка с кем-то вела активную переписку, вполне вероятно, намечалась встреча с новым ухажером.

Также стало известно, что устрашающая трагедия произошла 23 июля.

Андриана Козинец вечером ушла гулять, в два часа ночи ее подвозили домой знакомые, но автомобиль внезапно заглох посреди поля. Вопреки этому девушка решила бросить своих знакомых и дальше пошла сама.

На следующий день копам поступило заявление о пропаже девушки - родственники Андрианы испугались и стали ее искать.

"Утром 25 июля в полицию поступило заявление касательно пропавшей без вести жительницы села Спасское. Ее нашли убитой в лесополосе со следами насильственной смерти. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства", — сообщили в пресс-службе полиции, передает Информатор.

Отметим, труп 19-летней жительницы села Спасское нашли за селом. У нее была проломлена голова, на теле обнаружены многочисленные ножевые ранения. В настоящее время ведется следствие.

Читайте также"Нож в горло": под Киевом жестоко убили парня - жуткое видеоНапомним, ранее на Теремках в Киеве закололи 18-летнюю девушку. Тревогу забил отец девушки, так как она не выходила на связь – он попросил своего друга заехать в квартиру, в которой проживала его дочь. Когда друг отца подошел к квартире, то увидел, что входная дверь открыта, а на полу видны явные следы крови. Он незамедлительно позвонил на "102". Прибывшие полицейские открыли дверь и увидели на полу тело 18-летней девушки в луже крови. На умершей также лежал нож.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
убийство Днепропетровская область пропавшие без вести
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:30
"Два дебила - это сила": скандальный "черт" Годунок решил засудить Зеленского
09:22
Продавил голову и зарезал: хладнокровно убили 19-летнюю девушку в лесу под Днепром
09:18
"П*зда, как у бабки": Каменских в рабочей позе показала все Видео
08:55
"Украинской речи не слышно было": моряки танкера Neyma рассказали подробности задержания Видео
08:50
Пролетела тысячу километров: Иран испытал баллистическую ракету Шахаб-3
08:29
Псих в шлепках напал с ножом на посетителей кафе в Киеве Фото Видео
08:28
Атака на кортеж Порошенко: адвокат экс-президента увидел руку России Видео
08:25
РеЗЕрвация для Медведчука, или почему альянс Слуги народа с ОПЗЖ будет катастрофой мнение
07:51
Задержание танкера Neyma: российские моряки прибыли в Москву Видео
07:25
Рынок земли, медицина и пенсии: в Слуге народа рассказали о ключевых реформах в Украине Видео
07:15
Владимир Фесенко: В новой Раде на Зеленского и его фракцию будут "гавкать" со всех фронтов: и Медведчук, и Порошенко
06:57
Трио подрывников Украины: как Кремль будет расшатывать Украину мнение
06:54
Гетто и изоляция: как Зеленский непринужденно опустил Медведчука и сорвал реванш мнение
06:22
День Владимира 2019: когда и как отмечают и что подарить Вове Видео
05:58
Климатический апокалипсис: эксперты нашли доказательства, что Нибиру жарит Землю Видео
05:30
Тепла осталось мало: синоптики предупредили о погодных сюрпризах в августе Видео
05:01
Сексолог назвала серьезные угрозы от просмотра порно
04:15
Когда и как Украина празднует День торговли 2019: что важно помнить
04:02
"Достойная замена Гаврилюку": в Сети "разделали под орех" будущего нардепа Видео
03:38
"Барыги из Укроборонпрома": Тука рассказал о контрабанде из РФ запчастей для военной техники Видео
02:42
Медики назвали топ-5 причин, почему секс полезен для здоровья
02:31
"Полигон готовьте": у Порошенко ответили нападавшему на кортеж ветерану Азова Видео
02:17
Ученые назвали группу крови долгожителей
01:52
Эксперт спрогнозировал политическую судьбу Ляшко
01:49
"Су-, су-, судебных": Кличко оконфузился во время телеэфира Видео
01:08
Ни стыда, ни совести: пара занялась сексом прямо в парке на траве - опубликовано видео 18+
00:26
Креативные и прикольные поздравления с Днем сисадмина 2019 Фото
00:03
В СБУ назвали причины освобождения моряков с танкера РФ Видео
25 июля, четверг
23:52
Лига Европы. Заря разобралась с Будучностью
23:50
Лига Европы. Будучность - Заря - 1:3: видео трансляция матча, подробности матча
23:42
"Я хотел отомстить": ветеран Азова указал причину нападения на кортеж Порошенко Видео
23:20
Львов будет принимать матчи Александрии в еврокубках
22:56
Журналист пояснил, в чем ГБР подозревает Порошенко Видео
22:33
В России озвучили ультиматум Украине по задержанному танкеру Видео
22:32
Матиас отказался от гонорара за бой против Максима Дадашева
22:01
В России рассказали о состоянии задержанных СБУ моряков Видео
21:58
В Киеве полуголый мужчина на ходу сиганул из скорой помощи: опубликовано видео Видео
21:22
Разожгла огонь фантазий: Порнозвезда показала прелести для фанатов в откровенном белье Фото
21:09
Танкеры идут в Украину: у Зеленского нашли замену дизтопливу из РФ
20:44
Гибель 11-летнего мальчика на железной дороге: тренер поделился подробностями Видео
20:41
Зеленский разрешил: Журналист рассказал, как президент Украины утвердил задержание танкера Neyma
20:26
"После приговора люди разрыдались": суд ликвидировал культовый дом моды Фото
20:11
Зеленский поболтал с Трампом: за что глава США похвалил коллегу и на что ему попенял
20:03
Ирина Федишин показала шикарную грудь на отпускном фото
19:49
Порошенко сообщил, как прошел допрос в ГБР Видео
19:42
В МВФ рассказали, когда и как возобновят переговоры с Украиной по кредиту
19:41
Ветеран с "обостренным чувством справедливости": вспыли любопытные подробности о главном напавшем на Порошенко Видео
19:32
Во время последнего боя Дадашев перенес инсульт
19:13
Задержание танкера РФ: в Госпогранслужбе озвучили детали операции Фото Видео
19:02
"$4000 не потянем, но!": у Зеленского назвали зарплату учителям Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять