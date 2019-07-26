Продавил голову и зарезал: хладнокровно убили 19-летнюю девушку в лесу под Днепром

В селе под Днепром хладнокровно убили девушку / Информатор

В селе Днепропетровской области произошло зверское убийство. 25 июля в лесу нашли труп 19-летней девушки с продавленной головой и ножевыми ранениями.

По информации, за день до смерти девушка с кем-то вела активную переписку, вполне вероятно, намечалась встреча с новым ухажером.

Также стало известно, что устрашающая трагедия произошла 23 июля.

Андриана Козинец вечером ушла гулять, в два часа ночи ее подвозили домой знакомые, но автомобиль внезапно заглох посреди поля. Вопреки этому девушка решила бросить своих знакомых и дальше пошла сама.

На следующий день копам поступило заявление о пропаже девушки - родственники Андрианы испугались и стали ее искать.

"Утром 25 июля в полицию поступило заявление касательно пропавшей без вести жительницы села Спасское. Ее нашли убитой в лесополосе со следами насильственной смерти. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства", — сообщили в пресс-службе полиции, передает Информатор.

Отметим, труп 19-летней жительницы села Спасское нашли за селом. У нее была проломлена голова, на теле обнаружены многочисленные ножевые ранения. В настоящее время ведется следствие.

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